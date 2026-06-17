作者利用飯店房間的食物，練習靜物寫生。（圖／作者周柳靜芝提供）

伴隨先生去賭城 拉斯維加斯（Las Vegas）參加他的年度研討會。名符其實的賭之城，連機場都設置許多吃角子老虎遊戲機；進入飯店，賭玩的花樣更多，我們不懂也對賭玩沒興趣，徑直去位於第二十一層的房間。

飯店房間挺科幻，所有開關，包括窗簾開闔，皆由一方平板操控。按音樂鍵，電視上同時現出和音樂相關的資訊，以及配搭樂音的賞心悅目畫面。

飯店很大，涵蓋十五間各式料理餐廳、名牌時尚珠寶店、畫廊、按摩、劇場、名車展覽等，對沉浸賭局的玩客而言，根本不用步出飯店，生活所需樣樣俱全。

我們只安排了一場夜秀，其餘時間先生忙著研討，我便在飯店房間内悠遊「如魚戲水」──整面朝外的玻璃牆窗好像魚缸的一面玻璃，雖然是關在水中的魚，缸裡不乏食物、綠植、空調，還有戲水般的音樂、書籍、畫具。

坐在落地窗邊的轉椅上，轉半圈，是外面的大千世界；再轉半圈，是「缸底之魚」。長天與山勢與城建與映在窗中我的影像，一起顯現於展平的玻璃牆幅上；我不過是將牆上的畫面移植到自己的畫紙上，即成就了一幅近似迷幻的畫作。畫裡雖有遠近大小之別，卻幾乎看不清景物之間的分界，一團混融、曖昧的空間。

關在一個封閉的空間裡，一畫畫就打開了玻璃窗的限制，好似人物真的融化於自然與賭城裡，游移窗之内外而自如。

由於憑一種素描的感覺作畫，心態自由靈活，直接以水彩刷當素描筆，沾顏料和水作色塊處理，而非描摹輪廓，速度與遊戲感一如那些玩吃角子老虎者的手速與表情。真不愧在賭城繪畫，還能移植賭客的玩法。

我想著那些手拉吃角子老虎機的玩客，按的都是自己的慾望；那麼，我畫畫的手莫不也基於慾望？一種腳不著地的嚮往？

年輕時嚮往的是外地的異境，好像離開了家鄉才能接近夢想；年紀愈大則嚮往思維上的異境，是離了「正軌」、摸不著頭緒的理想。

高速公路及城間馬路像細帶彎彎轉轉，我遂快速如寫草書般添進，最後加一些穿梭汽車。前後不到半小時的過程，卻酣暢淋漓猶如大手筆的畫作。

站在高樓上看窗外，一覽賭城小，心境加碼，而剛剛完成的「戲作」，那一切都處在一處的眾生萬相，一切齊平。唯獨抽離混濁才能看透靈智的事，抽離世俗愚癡看到清心與智慧。

但丁創作《神曲》（The Divine Comedy）中的「煉獄」，關押的是罪犯深切悔悟的靈魂，只要得到淨化，依然可進天堂。進出天堂之間，是一個等待與混融的地方，而大家都有機會破除愚癡和惡念。（寄自加州）