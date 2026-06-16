生活挑戰會消滅創作靈感？

我的一位朋友感嘆自己曾被文學夢耽誤了職場前途。十多年前，26歲的他接到升職加薪、調任公司總部的電話，他猶豫再三，一口回絕，只想每天早點下班，沿著家鄉那條饋貽他無窮靈感的小河漫步、作詩。

文學夢與職業發展衝突嗎？不可否認的是，同一個場景的確可以孕育萬變的作品，比如有的作家把二十四節氣的微表情濃縮進一塊農田；有的攝影師歷時數載捕捉一張乒乓球桌旁的物是人非，但這不意味著更換場景就會掃除靈感。新環境和新經歷必定喚起新靈感，就算素材受精力所限不能立即轉化為作品，也是供未來反芻、打磨的寶貴儲備。

我在懷孕之前聽聞不少作家畏懼生育。有資深詩人哀呼自己的創作激情被家裡的淘氣鬼「洗劫一空」；有十幾年前活躍一時，如今再無產出的網路寫手，把靈感枯竭的原因歸咎於撫養後代；有新銳作家坦言自己剛在文壇嶄露頭角，延續香火會讓她之前的付出功虧一簣，所以她堅持當頂客族（DINK, Double Income, No Kids）

統一口徑的論點聽多了，我倒有些不信邪。後來我當了母親，恰好得以親身驗證，我和先生是雙職工，白天送孩子去托兒所，晚上接回來自己帶。沒有老人家幫忙，孩子又多病，我的年假都攢著用來照料孩子和求醫問藥，如此連軸轉了七年。

我深知髫兒不離人，便壓縮了自己睡眠、細嚼慢嚥、閱讀、逛店、旅遊等時間，但我沒料到的是，孩子驚人想像力前所未有地激發了我的創作靈感，我成了童言趣語的實時記錄員，無暇坐到寫字臺前敲電腦鍵盤，就把概述敲進手機記事本，實在沒空敲，就直接錄音。等孩子睡覺了，我把這些奇思妙想畫成漫畫，在家庭成員間傳閱，在報紙上連載，積少成多後出版了漫畫書。看著孩子一邊讀他小時候的趣事一邊咯咯笑，我的愉悅和成就感無以替代。

可以說，這番「洞察力強化訓練」有助於我更加敏銳地探採從日常中湧出文思的泉眼。一次與友人到餐廳小聚，我注意到舞臺上的歌手持有一件我從未見過的打擊樂器。它原木色的紡錘形弧面一側有幾個圓孔，另一側均勻排列著類似搓衣板表面的波浪齒紋。歌手左手手指伸入孔洞，像攥保齡球一樣握緊樂器，右手揮舞細木棒，上下刮擦齒紋，甩出配合曲調的節拍。

我在表演間歇上前詢問，得知它由葫蘆曬乾後製作而成，廣泛流行於南美地區，名叫Guiro（刮瓜）。回家後我圍繞刮瓜寫了篇隨筆發表在報紙上，我的朋友無不驚訝，因為他們不僅沒看見刮瓜，連我找歌手攀談的過程都沒看見。

我們習慣盯著挑戰的負面，彷彿過於顯眼的負面不但不存在正面，還必須一直保持足夠的凹陷，才能盛得下超載的抱怨。但負面也許擁有與其等值卻是鏡像的正面，無論來自升職還是生育，都能予人發現更多「正面」的潛力，一旦掌握發揮技巧，目光便能鎖定無處不在的靈感。（寄自喬治亞州）