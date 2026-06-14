我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 尼克隊布朗森寫多項紀錄

Coda「尾聲」

錚錚
聽新聞
test
0:00 /0:00

舊金山交響樂團的傳奇指揮家湯瑪斯（Michael Tilson Thomas）4月22日因腦瘤在舊金山家中安詳離世，享壽八十一歲。在他剛慶賀80歲生日時，他用音樂曲譜中的一個專用名詞Coda「尾聲」來形容他的一生，他說 ：「尾聲是樂曲結尾處的一個音樂元素，尾聲是為整首樂曲畫上句號。尾聲的奏出是長短不一的。我的人生的尾聲是慷慨、豐富、多彩多姿的。」

他真是能夠一生無遺憾的離開了世界，他的一番話的確令人羨慕。

想想我自己，趨入老年，有沒有如此的反思？

好多年前王敬弘神父，在他知道他已快要離開世界時，妻與我接到他的一通電話，要我們告訴他有無因他而傷害了我們的事，他要求我們寬恕他。當時我們大吃一驚，我們敬愛的神父居然會有這種舉動。仔細想想：這是天主教的教導：是「和好聖事」中的一環 。俗話來講就好像是除清內心的垃圾。我相信王神父的「尾聲」也有圓滿美麗的結束。

常聽到人到老年要快快處理家中的堆積雜物，尤其是車房，不要的東西，要丟，要捐，要送人，都要快快處理。我才想起這是物質方面的，更重要的是另一個層面，是內心的安寧，讓「尾聲」帶來圓滿。（寄自加州

舊金山 加州 交響樂

上一則

寒夜滴水終有時

下一則

端午

延伸閱讀

81歲舊金山傳奇指揮家湯瑪斯去世 音樂界緬懷

81歲舊金山傳奇指揮家湯瑪斯去世 音樂界緬懷
不敵腦瘤病魔 舊金山傳奇指揮家湯瑪斯81歲辭世

不敵腦瘤病魔 舊金山傳奇指揮家湯瑪斯81歲辭世
父親的笛聲

父親的笛聲
星與花的陪伴

星與花的陪伴

熱門新聞

老來何處安身

2026-06-08 02:00
「國立台灣博物館南門園區」內的樟樹。

樟風細語

2026-06-07 02:00

一封遲來的家書

2026-06-08 02:00

歸途

2026-06-11 02:00

更新我的台北地圖

2026-06-07 02:00

婚姻顧問的建議

2026-06-09 02:00

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」