舊金山交響樂 團的傳奇指揮家湯瑪斯（Michael Tilson Thomas）4月22日因腦瘤在舊金山家中安詳離世，享壽八十一歲。在他剛慶賀80歲生日時，他用音樂曲譜中的一個專用名詞Coda「尾聲」來形容他的一生，他說 ：「尾聲是樂曲結尾處的一個音樂元素，尾聲是為整首樂曲畫上句號。尾聲的奏出是長短不一的。我的人生的尾聲是慷慨、豐富、多彩多姿的。」

他真是能夠一生無遺憾的離開了世界，他的一番話的確令人羨慕。

想想我自己，趨入老年，有沒有如此的反思？

好多年前王敬弘神父，在他知道他已快要離開世界時，妻與我接到他的一通電話，要我們告訴他有無因他而傷害了我們的事，他要求我們寬恕他。當時我們大吃一驚，我們敬愛的神父居然會有這種舉動。仔細想想：這是天主教的教導：是「和好聖事」中的一環 。俗話來講就好像是除清內心的垃圾。我相信王神父的「尾聲」也有圓滿美麗的結束。

常聽到人到老年要快快處理家中的堆積雜物，尤其是車房，不要的東西，要丟，要捐，要送人，都要快快處理。我才想起這是物質方面的，更重要的是另一個層面，是內心的安寧，讓「尾聲」帶來圓滿。（寄自加州 ）