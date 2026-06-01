重彩揮灑的雲氣。（圖／作者黃棟洲提供）

長夜不能寐，起身窺探窗外，仍是一片漆黑，難怪，才凌晨兩點。附近有家咖啡廳通宵亮著燈，我便進去坐坐，以打發漫漫長夜。寒夜裡獨坐靠窗的位置，手中咖啡摇曳著白煙，替這個失眠的夜晚添了幾許暖意。

咖啡廳沒有其他客人，窗外大街沉入喑夜的夢鄉，沒有行人，沒有車輛，只有橫在路口上方的那盞交通燈，兀自忙碌地變換紅綠。綠燈亮了，沒車通過，紅燈乍現，路口依然空寂。

一個流浪漢抱著一隻小白狗，推著超市的手推車進來，他選了臨街靠窗的位置坐下。他雙手緊握熱氣升騰的咖啡杯，不久，拿出一片麵包，吃幾口便撕下一小片遞給小白狗。他的臉總是朝著窗外清冷的大街，不怎麼看店裡，他面無表情，只有在遞麵包給小狗時嘴角才動了幾下，似在笑，又像在與小狗低聲交談。

一個流浪漢，一個失眠者共享窗外這片沉沉夢去的暗夜。夜更深了，遠近零落的殘燈漸次滅去，留下那盞孤立寒夜中的交通燈，兀自明暗。咖啡廳的音樂引人入夢，睏倦睡意斷續襲來。不知過了多久，恍惚見流浪漢傾身倚窗而坐，仰望夜空，而長天漆黑一片，不知他在等待什麼。

不久，遠遠的厚雲深處淡出一抹黃，初看只是薄薄的一線，漸漸舒展開來，暗沉沉的夜空也慢慢轉為淡藍。交通燈後面浮起一片雲，雲色由淡黃轉黃橙，再深成一縷更濃的橘，慢慢鋪灑於長空中。不知不覺手中咖啡已盡，回神再看，室內又添了不少客人。終於雲容收斂，色彩轉淡，冉冉沒入漸漸甦醒的晨光中。

路口的綠燈乍亮，一輛自行車飛馳而過，車上的中學生，站在踏板上飛快踩動，轉瞬不見蹤影。隨後是一名背著筆電包的年輕人，低頭看著手機緩步過街。交通燈又發揮了正常的功能，開始一天繁忙的工作。

每日朝霞不盡相同，有時如淡筆輕寫，零落兩三朵淺雲橫跨天際； 有時又如濃墨重彩，淋漓揮灑，彩雲若逐長風而飛馳。有時天空為濃雲遮掩，晨光不露，雲氣杳然。說不出是天空中舞動的雲彩，或沉寂的暗夜，亦或是兀自明暗的交通燈營造出這迷幻的夜景，也許三者都有吧！我不善觀氣象，欣賞朝霞之行常常失望而歸，但老天每欲施展其精彩畫藝時，流浪漢必早坐窗前等候。

我又坐在這面經常喝咖啡的大窗前閱讀，抬眼望，交通燈下人車川流不息，窗外行人匆匆而過，識與不識，都是漠然。白天這面窗阻隔了外面滾滾紅塵，在喑夜中它又充滿了詩意與溫情。（寄自加州）