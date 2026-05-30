晨光初透時，想起在草原上看到的那群棗紅馬。牠們昂首而立，鬃毛在風中流成火焰，忽然揚蹄奔馳，彷彿要把天地都踏成一首鏗鏘的詩。這般景象，總讓我想起那些鐫刻在歲月裡的駿馬英姿，牠們從不曾在歷史中老去，始終保持著最初的矯健與忠誠。

唐人李賀的《馬詩》忽然湧上心頭：「此馬非凡馬，房星本是星。向前敲瘦骨，猶自帶銅聲。」這銅聲穿越千年，依然在現代人的心谷迴響。你看那馬，眼如琥珀蘊著光，既映著「草枯鷹眼疾，雪盡馬蹄輕」的邊塞蒼茫，也照見「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花」的盛世歡騰。古人筆下的馬，從來不只是坐騎，是征戰沙場的夥伴，是踏碎荒涼的孤勇，是「駿馬似風飆，鳴鞭出渭橋」的萬丈豪情。

馬的靈性最是動人，牠懂得你未言之語，你讀懂牠眼底溫柔。王良執鞭，伯樂相馬，人與馬的知遇成就了多少傳奇。如今在草原上，牧人仍與馬群相依為命，那匹領頭的老馬，會帶著族群尋找水源，會在暴風雪中圍成圓陣保護幼駒。這種無言的智慧，何嘗不是「老驥伏櫪，志在千里」的另種寫照？

而馬的忠誠，更教人動容。項羽的烏騅馬不肯渡江，岳飛的白龍馬殉主而亡，這些故事或許有演繹成分，但馬確實會為認定的主人付出全部。現代馬術學校裡有匹退役的老賽馬，每逢舊主來訪，仍會掙脫韁繩奔去，用額頭輕蹭那雙布滿皺紋的手，這份情誼，早已超越物種，成為生命對生命的鄭重承諾。

我特別喜歡看馬奔跑。那不是慌張的逃竄，而是充滿韻律的躍動。如杜甫寫的「竹批雙耳峻，風入四蹄輕」，馬群掠過草浪，大地為之震動，那不只是力量的展示，更是生命最本真的歡愉。每當牠騰空而起，彷彿掙脫了地心引力，在瞬間達到平衡與美的極致。落地時卻又那般沉穩，四個蹄聲清清楚楚地敲擊大地，像在傳達飛翔固然美妙，但真正的力量永遠來自腳下的土地。

這正是馬給現代人的啟示，既要仰望星空，更要腳踏實地。在這個虛浮的時代，我們太需要這種「馬蹄精神」，不尚空談，只問耕耘。就像那匹拉車的老馬，一步又一步，把生活拉向黎明；就像賽場上的駿馬，縱有萬般疲憊，也要堅持衝過終點。

黃昏時分，我又彷彿看到棗紅馬。夕陽為牠鑲上金邊，牠靜靜地吃草，偶爾甩動長尾，驚起幾隻蝴蝶。忽然間，牠仰天長嘶，聲音穿雲裂石，驚醒了整片草原。這嘶鳴讓我想起陸游的詩：「夜闌臥聽風吹雨，鐵馬冰河入夢來。」千年前的鐵馬錚錚，與今日的嘶鳴相和，共同訴說著永不磨滅的開拓精神。

你看，遠方的地平線上，又有一群駿馬奔向初升的太陽。牠們的蹄聲如雷，踏出希望的節奏，那是古老卻永遠年輕的進行曲，是生命對未來最熱烈的禮讚。

願我們皆能如駿馬，既能在平川疾馳如「的盧飛躍」，亦可在險灘穩步若「老驥伏櫪」。以韓愈《駑驥贈歐陽詹》共勉：「駑駘誠齷齪，市者何其稠。力小若易制，價微良易酬。」無論身處何位，當懷千里之志，在屬於自己的軌道上，跑出生命的加速度。（寄自加州）