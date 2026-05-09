中式蔬菜沙拉。（圖／作者孫博提供）

說來慚愧，飄洋過海三十多年，我對西餐中的蔬菜沙拉始終提不起興趣。餐桌上那一盤翠綠，本應象徵健康與清爽，具有高纖維、低熱量、低脂肪的特點，卻常常被厚重的沙拉醬掩蓋。千島醬、凱撒醬、蛋黃醬、海鮮醬、火腿醬等，名字聽來繽紛多姿，入口卻油脂飽滿。口感固然圓潤，但我每吃一口，心中便暗自盤算那隱形的脂肪與熱量。

▋涼拌大白菜 讓我眼前一亮

年齡越來越大，最怕「三高」（高血脂、高血壓 、高血糖）找上門，蔬菜沙拉本為養生而設，卻在濃醬之下，失卻清簡本意。於是多年來，我對沙拉始終敬而遠之。

若非三年多前到好友老王家做客，也許我至今仍與沙拉若即若離。老王伉儷是中國東北人，那天席間一道「涼拌大白菜」讓我眼前一亮。白菜心潔白如玉，胡蘿蔔絲橘紅醒目，大蒜末隱隱生香。調味不過白醋、食糖、食鹽三樣，卻酸甜得宜，清脆爽口。

有一句老話「百菜不如白菜」，大白菜可做百樣菜，可炒可燉，可做湯也可做餡。但還可以涼拌，身為上海人，我也是第一回領教。入口涼拌大白菜那一刻，我忽然明白，原來沙拉可以不依賴濃醬，也能風姿綽約。

我向來自詡「半個饕客，半個庖廚」。既然嘗得妙味，便起了改良之心。涼拌大白菜固然清新，但若能在色、香、味上再作文章，或許能成為一道健康的「看家菜」。

先說「色」。古人早知食物之美，不止於味。清代袁枚在《隨園食單》開篇便言：「大抵一席佳餚，司廚之功居其六，買辦之功居其四。」食材本身的質地與色澤，已占四成功夫。於是，我到超市精挑細選。保留淡綠與淡黃交織的大白菜、橘紅的胡蘿蔔，再添鮮紅的甜椒、碧綠的黃瓜，以及烏黑油亮的木耳。黑白紅綠交錯，如七彩流霞鋪展於盤中，未食已賞心悅目。

再說「香」。涼拌之妙，在於揮發的氣息。蒜末入醋，酸香立時升騰，像一縷清風穿過廚房。我特意加入芫荽，有人嫌其味重，我卻愛它那種獨特的清烈。芫荽一入，整盤沙拉立刻有了靈魂。正所謂「夜雨剪春韭，新炊間黃粱」，杜甫筆下的春韭新炊，香氣撲鼻，而芫荽亦能大大喚醒美食的香氣，難怪又叫香菜。

最後是「味」。我首先改用「台灣娃娃菜」，代替傳統的大白菜。娃娃菜又稱微型大白菜，尺寸相當於大白菜的三分之一左右，營養價值相當大白菜 ，但娃娃菜葉嫩心甜，纖維細緻，入口不帶絲毫粗澀，與大白菜較難嚼爛的菜梗相比，口感更勝一籌。

而新添的黃瓜清熱解膩，甜椒維C豐富；黑木耳則潤肺養血、促進腸道蠕動。它們在白醋與糖鹽的調和下，各顯其長，又彼此襯托。酸甜如琴瑟和鳴，脆嫩似春雷初動。

▋有東方清雅 也有西式果香

周末，已屆耄耋之年的岳母來訪，我小試牛刀，端出「七彩中式蔬菜沙拉」。她是老廣東，煮一手好菜，對菜味極為挑剔。那天她連連點頭，一口氣吃了兩小碟沙拉。我心中暗喜，覺得這道菜算是站穩了腳跟。

後來一次偶然，家中有特大蘋果，我吃不完半個，索性切絲加入沙拉。誰知蘋果與白醋相遇，竟生奇妙反應。蘋果的果酸與天然甜味，柔化了白醋的尖銳，脆嫩果肉又添一層清香。

內子品嘗後驚喜地說：「這比原來更好！」岳母再試，也是拍案叫絕。

不久，我又加入蔓越莓乾（Dried Cranberries）。那一點點暗紅，像晚霞落在盤邊。蔓越莓含抗氧化物，微酸中帶甜，為整體味道添上一抹悠長餘韻。於是這盤沙拉更高檔了，既有東方清雅，也有西式果香。

兩年前，大學同窗方女士自溫哥華來訪，初試沙拉大為讚賞。回家即索配方，試做十分成功，也成為她家常的健康菜。我每次去洛杉磯、舊金山探望兒子，也必定親手拌上一大盤蔬菜沙拉。兩個兒子的女友分別品嘗後紛紛稱奇，說從未想過沙拉可以如此爽脆而不油膩。

▋油膩與清淡之間 尋得中道

丙午馬年春節之際，我們參加朋友家的聚會，帶去蔬菜沙拉與蛋糕。席間，三位洋人朋友尤其喜歡這道中式沙拉，當場索要配方。至今超過半百華人朋友吃過我的這道菜，但洋人還是頭一回，並且是「一見鍾情」，這是我萬萬沒有想到的，可謂新年收到的第一份禮物。「獨樂樂不如眾樂樂」，近日我整理成英文版本，他們收到後如法炮製，很快來電報喜。那一刻，我的內心感到十二分的滿足，一道普通的中式家常菜，飄上了洋人家庭的餐桌，沙拉無形中還做了東西文化的橋梁，豈不美哉？

我常想，人在異鄉，味蕾也會思鄉。西式沙拉教我節制與健康，中式涼拌教我清簡與平衡。兩者融合，便成今日這一盤七彩蔬香。它不僅是一道菜，更是一種生活態度，在油膩與清淡之間尋得中道，在傳統與現代之間取得和諧。

「人間至味是清歡」，這句話道盡我對這道沙拉的感情。清而不寡，淡而有味，色如虹霓，香若春風。衷心冀望這盤七彩中式蔬菜沙拉，走上更多家庭的餐桌上，帶來清爽與笑聲。當筷子翻飛，果香菜香交融，也許你會發現，所謂幸福，原來只不過是一盤色香味俱全的清蔬，在溫暖的燈光下悄悄發亮。（寄自加拿大）