（圖／想樂）

辦理美國移民項目中，最簡單、快捷和穩當拿到永久居留權的方法，就是與美國公民 結婚。順利一些，大概在半年左右，申請人以親屬移民第一優先的條件就可以拿到臨時綠卡 ，拿到臨時綠卡兩年後換成永久綠卡，拿到臨時綠卡三年後可以申請加入美國公民。所以很多想走捷徑的投機分子，就乘機利用假結婚騙取綠卡，假結婚中又大致可以分為三種人：

第一種，乾脆把結婚當成一個跳板。我付你幾萬美元，你負責替我申請綠卡和公民，等我綠卡到手付完錢後就離婚。從此雙方一拍兩散，往後互不相欠，互不相干。

第二種，有些不著調的人則用結婚來騙取綠卡。為了綠卡，結婚前低聲下氣，百般依順，綠卡到手後翻臉如翻書，一下子從奴隸到將軍，屁股一拍走人，說聲：「老子不再伺候你了，因為我已經不需要你了。」薄情寡義，翻臉無情，絲毫沒有人情味。

第三種，就是卑鄙無恥的小人，除了利用結婚為自己和子女騙取綠卡，還千方百計詐取對方錢財，機關算盡。有的甚至把對方往死裡整，用各種下三濫的手段恩將仇報，謀財害命。每當遇到這樣的顧客或是對方，我們都對這種禽獸不如的行為感到憎恨。

2013年的聖誕節，表妹來家中做客，提到我們兒時共同認識的一位朋友汪濤大哥，他最近正被一件事搞得頭昏腦脹，瀕臨崩潰。表妹要我有機會一定要幫幫他。汪濤大哥出生於一個名門世家，他是表妹打小時候就住在中國老家的鄰居，小時候我去表妹家時，曾見過他。

汪濤大哥比我們稍年長些，長得濃眉大眼，一表人才，不但外表帥氣，還聰明絕頂，又勤奮好學，更是知識淵博，出口成章，文質彬彬，待人和氣善良。那時的我們總是圍著他，要他講故事給我們聽，總覺得他一開口，無論是什麼故事都深深地吸引我們。

一九七○年代末，聽說他到美國留學，幾年後他的愛妻玲玲也一起出國，他們有一個可愛的女兒小杉。我們有三十多年沒見面了，想必他們應該過得很好吧！到底是什麼事會讓他如此頭痛呢？聯繫上汪濤，一周後約到我們律所見面，看看有什麼可以幫到他。

三十多年過去了，如今我們都逐漸邁入老年人的行列。七十歲的汪濤已經是滿頭白髮蒼蒼，要不是他那雙炯炯有神的大眼睛，我真的認不出他了，相互問候以後，汪濤言歸正傳。

1976年汪濤和玲玲結婚，1979年他們的女兒小杉出生，隨著中國改革開放國門大開，為了改善生活環境讓家庭更加幸福，1979年38歲的汪濤離開自己的妻子和三個月大的女兒，隨著大批中國自費留學生來到美國留學。汪濤7年寒窗苦讀一口氣讀完學士、碩士和博士，畢業後，45歲的汪濤在南加州洛杉磯的一家大公司找到了自己理想的工程師工作，實現了自己人生的奮鬥目標。

1987年妻子和女兒也都移民來了美國，汪濤在機場抱著8歲的女兒，不知不覺早已淚灑衣襟。這一家人8年後遠渡重洋在美國團聚是多麼不容易，所以他們百般珍惜得來不易的幸福生活。妻子玲玲以前是中文系畢業，不久也找了一份當地中文學校教中文的工作。幾年後在夫妻同心協力，他們勤儉持家終於買了一棟真正屬於自己的房子。

汪濤對這個家非常滿足，玲玲又是那樣的幸福，小彬更是如此的快樂，他們終於實現了美國夢，一家人過上了美滿的生活。

一轉眼20年過去了，小彬大學畢業了，她和父親一樣，也找到工程師的工作，有了不薄的薪水，搬出家去和自己的美國男朋友安迪一起生活，家裡只有汪濤和玲玲，他們共同規畫了一個屬於自己的人生。汪濤喜歡攝影，夫妻倆準備在汪濤退休後周遊世界，好好享受生活，開闊眼界，於是他們開始鍛鍊身體，往人生的下一個目標前行。

這天玲玲出門去住家對面的公園鍛鍊身體，回家過馬路時，竟然在斑馬線上被一個酒後失態闖紅燈的白人女子撞飛，路邊的行人看見後立刻叫救護車把玲玲送去醫院。當汪濤趕到醫院時，玲玲已經離開了這個世界。

失去了玲玲這個賢妻，對汪濤無疑是一記沉重的打擊，接下去的整整六個月，汪濤吃不下睡不著，日日夜夜都陷入思念之痛的情緒，悲傷之苦讓汪濤得了抑鬱症。緊接著，他在一次體檢中發現自己還有高血糖、高血壓、高血脂三高問題，同時他也得了青光眼。

在心理醫生輔導一年多後，汪濤的病情才慢慢控制住，不再惡化，但是他再也沒有體力和精力繼續每天朝九晚五的工作。儘管汪濤再熱愛自己的專業，但是年齡和身體狀況不饒人，他看看自己也撐到了退休年齡，2010年67歲的汪濤在他的家庭醫生勸告下，不得不終止工作，退休在家休養。

由於青光眼嚴重影響視力，汪濤的右眼只剩下不到45度，左眼更是不到20度的視角，車行管理部門也不得不停止了他的駕駛執照，這給汪濤的生活帶來更大不方便。每當夜深人靜時，汪濤總是暗自怨天尤人：「為什麼我辛苦了一輩子，到頭來老天還要奪走我最愛的賢內助？甚至還奪走了我的健康，讓我孤伶伶地苦度晚年，甚至青光眼讓我常常眼壓升高，頭昏眼花，還剝奪我有車不能開，有眼看不清。」多少個夜裡，汪濤老淚縱橫，苦悶難消。

女兒杉杉結婚後，第二年有了自己的小寶寶。她看父親不能開車，一個人行動並不是很方便，心情也不好，就一直說服他再找個老伴一起共度晚年。朋友們把他的資料放入徵婚網頁，立刻有人回覆了他們的廣告，她叫童昭昭，今年46歲，出生在湖北農村一個農民家庭，23歲去湖北一個縣城的餐館當服務生，24歲時為了能留在縣城，她上了50多歲餐館賈老闆的床，賈老闆和太太結婚27年妻子一直沒能生育，妻子在一個多月前得腦癌去住院了。

從此童昭昭自稱老闆娘，開始在餐館裡指手畫腳，引起餐館其他員工憤憤不平，不久後，她懷上了老闆孩子的消息傳到在醫院住院的賈太太耳裡，本來只剩半條命的賈太太氣得一命嗚呼離開了人世，此刻野心勃勃的童昭昭順理成章上位了，不但解決了農村戶口，又一躍而起真正當上了餐館老闆娘。

可是這一切並不能讓童昭昭安於現狀，還是不滿足的她，一邊管理餐館一邊去夜間培訓學校讀書，生下女兒一年後，她隨旅行團來美國旅遊，下了飛機她就跳機逃離了旅行團，找到一家中餐館打工，於是在美國開始了非法拘留的生活。

半年後童昭昭的旅遊身分過期，她留戀美國生活，絲毫沒有想回去和賈老闆共度餘生的念頭，就設法想在美國留下來，可是她既沒有才能，也沒德沒貌，怎樣才能拿到綠卡在美國居住呢？她聽餐館一起工作的同事說，結婚是一個最好的方式留在美國，於是她不顧自己已婚身分，到處張羅尋找獵物。

當童昭昭在徵婚網頁看到汪濤登的啟示後，立刻打起了如意算盤，她要是嫁給汪濤，立刻就可以拿到綠卡，而且美國的福利這麼好，她還可以把女兒從中國接出來在美國上學。再說汪濤又是個工程師，有房有名有錢，又有退休基金，占他便宜是小意思，說不定還可以撈到大魚。

雖然汪濤年紀比她年長二十多歲，但是對她來說，這是一舉多得的好跳板，她能把一個土包子的餐館老闆老公，換成一個美國高級工程師，對她來說已經夠體面的了，於是她立刻聯繫汪濤。兩人見面後童昭昭猛獻殷勤，又是拍馬屁，又是使出渾身解數說盡好話，她發誓願意一輩子為汪濤做牛做馬，這個一躍上天難得的好事去哪裡找？

於是童昭昭精心策畫一場騙綠卡又騙財的陷阱。搭上汪濤後，她就騙賈老闆，為了女兒的前途，她要在美國打天下，但是先要和賈老闆辦「假離婚」，這樣先把女兒辦過來上學。中國的賈老闆也沒有什麼知識，聽到女兒可以在美國免費讀書，於是就同意了童昭昭提出的假離婚。可憐的他還在中國做著他的春秋大夢，總以為女兒出去後，就輪到自己出國了。（上）

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