周末看了一部和狗狗相關的電影，影片的故事並不跌宕，甚至有一些無聊，可是卻讓我忽然想起多年前、我出國前遇到的一隻小狗。牠在我的生活中停留的時間短得幾乎可以忽略，卻奇妙地留下了一段至今仍溫暖的記憶。

那隻小狗叫「黃耳」，我給牠取的名，名字很隨意，只因為牠那一對金黃色的小耳朵，在灰白色的城市裡顯得格外惹眼。我不知道牠從哪裡來，也不知道牠最終去了哪裡，小黃耳就像許多擦肩而過的小生靈一樣，悄悄地出現，又輕輕地離開，只留下一個亮色的身影。

第一次看到黃耳，牠正蜷縮在一輛卡車底下打盹，小小一團，像被風捲落的絨毛。我原本沒打算多看，如今街頭的流浪動物並不少見。可就在我停下腳步避車時，腿邊忽然傳來輕輕的毛茸茸觸碰感。我低頭一看，那隻小狗正仰著頭看我，眼睛亮亮的，乾淨而好奇。黃耳顯然還很幼小，走路還晃晃悠悠，身上的茸毛蓬鬆柔軟。最特別的是牠的鼻子，帶著幾塊淺淺的斑紋，讓牠看起來有點笨拙，卻格外討喜。

當時我趕時間，只當牠是一隻跟人親近的小流浪狗，以為牠跟幾步便會停下。誰料這小傢伙一路小跑，竟跟著我來到了辦公室門口。狗狗雖小，意志倒滿堅定。這下，輪到我犯難了。黃耳非常不認生，進了辦公室就像回到自己家一樣，踱著小碎步就在桌子下伸胳膊伸腿的自顧自休息去了。

我又好氣又好笑地把牠抱出來，牠卻抬頭發出一聲短促的嚎叫，聲音軟軟的，像在表達委屈。最後，牠乾脆坐在我腳邊抬頭望著我，那雙濕潤的眼睛裡滿是信任，讓我所有要堅持的「原則」都在瞬間變得無力。

我推了推牠，並說：「走吧！這不是你待的地方。」黃耳卻搖著細細的小尾巴舔舔我的手。我把牠抱到門口，指著門外說「走吧！乖。」黃耳卻像狼一樣仰頭嚎了一嗓子，稚嫩的聲音把我和同事都逗樂了。就這樣，牠留了下來。我給牠準備了水，同事拿來一些吃食。吃飽喝足後，牠竟然抬腿在門口留下一小灘尿液，像是默默做了個「落腳」的標記。

在巡視了一圈辦公室的地理環境，玩了一會兒拖把和掃帚後，黃耳終於累了，挑了個位置倒頭就睡。從趴著睡到側著睡，再到肚皮朝天的小小仰睡，姿勢換了好幾樣，每一種都顯得十分安心。看著牠，我們都忍不住笑，同事說：「這哪裡是流浪狗？分明是你家跑出來的。」我也笑，卻在心裡生出一份溫柔的羨慕，一隻小狗如果能睡成這樣，牠一定在那一刻相信這個世界是安全的，這裡的人是可信的。

下午時分，我讓學生帶黃耳出去透透氣。看著牠在樓下草地上跟著學生跑動，尾巴搖成一面小小的旗子，耳朵在陽光裡一抖一抖的，我不由得覺得心底軟軟的，好溫暖。下午學校食堂開飯，學生排隊打飯時，黃耳在孩子們腳邊跑來跑去，偶爾開心地叫兩聲，彷彿也成為其中的一分子。

沒過多久，就有人願意收留黃耳，我照例叮囑一句：「要好好對牠。」之後，牠便離開了我的視線。我不知道後來黃耳是否被溫柔的對待，也不知道牠是否還記得曾在一個辦公室裡睡過一覺。但我願意相信，牠仍舊保持著當初的模樣，吃得不多，想得不多，要得也不多；因為人類的一點點善意，就能把尾巴搖得用力而快樂。我也願意相信，那對金黃的小耳朵，在某個地方，依舊在陽光裡輕輕顫動。（寄自紐約）