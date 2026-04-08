（圖／陳完玲）

「叮咚」。

最近，手機裡的Ring App常常響起。它連著婆婆家的攝影監視器，只要有人經過，或門前有一點動靜，就會跳出來提醒。

日前有個周末，婆婆家舉行一場遺產拍賣Estate sale，門口擺起了長桌，後院與車庫也都成了臨時攤位。透過手機畫面，看著那棟熟悉的房子出現陌生的流動。左鄰右舍散步過來，這裡看看，那裡摸摸；也有人專程開車前來，帶著孩子的，牽著老人家的，彷彿參加一場周末的家庭活動。

人們來逛、來挑、來買，在屋前屋後停停走走，鞋子、包包、盤子、鍋子……一件件熟悉的物品，就這樣在螢幕裡，被陌生的人帶走。手機螢幕暗下來，又亮起來。

「叮咚」。

婆婆去年離世安息，公公也早在三年前歸回天家。忙完婆婆的後事與喪禮之後，我們終究得面對這棟承載了他們一生歲月的房子。

一開始，我們以為可以自己動手分類、打包、捐贈、清理，把想留下來做紀念的帶走，還能使用的就捐出去，其餘的果斷處理。直到真正動手的那一天，我們才發現，這其實是一連串必須不斷地做出取捨與定義的艱鉅挑戰。每個決定，不只是理性的判斷，也勾動著一段段回憶，牽引出絲絲縷縷的情緒。

婆婆房間裡的護膚乳液，還放在她習慣的位置；正式宴會時才會穿的套裝，仍掛在衣櫥裡；小巧的香水瓶安靜地站在那裡，氣味已淡去。抽屜裡，一條條圍巾、絲巾摺得整整齊齊，像是她一貫不張揚卻講究的生活方式。

公公的書房是另一個世界，毛筆、硯台、宣紙還在原處；桌上的黃銅搖鈴，曾是兒子小時候最愛拿來把玩的玩具。抽屜裡躺著三副老花眼鏡，旁邊是一對袖扣，那是先生以前送給爸爸的生日禮物。

走進廚房，彷彿仍聞得到食物的香氣。蒸籠，是婆婆用來蒸孫子最愛的包子與花捲；白底彩繪的陶瓷盆，每逢過年一定盛滿滷菜；刻花的水晶餐盤，只在感恩節與聖誕節才會拿出來。兒子小時候喝蘋果汁非用不可的卡通杯，還有那些總是裝得滿滿、讓我們帶回家的微波爐容器，一樣樣都還在。

我們在屋子裡來回走動，手裡的東西放下又拿起。回憶像一個沒有底的箱子，怎麼也填不滿。時間一點一點過去，屋子的整理沒有什麼進度，人卻先累了。

有些事不是不願意做，而是做不來。

後來，我們請來了一位專門從事Estate sale的資深代理人，貝絲是賣房仲介介紹的，一開始並沒有與她正式見面。我們託仲介把鑰匙交給她，接下來的整理與安排，就全權交由她處理。透過手機裡的RingApp，我們看見一位滿頭銀髮的白人老太太，規律地進出房子。

貝絲每隔幾天就會去一次。而我們，也在那些間隔裡，慢慢察覺屋子的變化。每一次打開監視畫面，或再回到屋子裡，都會發現有些地方已經不一樣了。

一些大型家具開始貼上彩色膠帶，用奇異筆寫著數字，或者標示「已售」、「已訂」、「非賣」；牆上的掛畫被取下，靠牆放好，像是在等待下一個去處。那些原本只是生活背景的物件，被清楚地標示、編號。後來我們才知道，在正式對外開放之前，貝絲已經先聯絡好一些熟識的買主，有些物件甚至還沒等到周末，就已經被帶走。

這樣的節奏，顯然不是臨時起意，而是多年累積下來的經驗。她知道什麼樣的東西適合公開販售，什麼樣的物件，只要一通電話、幾張照片，就能找到合適的去向。

廚房的變化尤其明顯。蒸籠與炒鍋疊放在一起；紅色的陶瓷盆單獨放在一旁；隔熱手套與幾條廚房手巾、圍裙摺好，排放成扇形。調味料、乾麵條與穀類早餐盒，也被集中放在同一張圓桌上。

在這樣的過程裡，我們也慢慢體會到貝絲的細心與專業。有些她判斷可能對我們有特殊意義、或是可能是我們疏漏忽略、卻帶有特殊意義或價值的物件，她都會先拍照傳給我們，詢問是否要保留。例如，廚房櫃子深處有兩個馬克杯，上頭印著兩個兒子小時候的照片。那是我們多年前特別訂製，送給爺爺奶奶的聖誕禮物。杯子早已有使用痕跡，但她還是把它們挑出來，等我們回覆。

還有一次，她傳來一張照片，是一張早已泛黃的小紙條，上頭寫著香蕉蛋糕的食譜。婆婆的手作香蕉蛋糕，是過年過節必備的甜點，也是附近鄰居最津津樂道的「奶奶蛋糕」。我們看著那張照片，彷彿聞到了剛出爐的香蕉甜味，混合著烤得酥酥的核桃仁香氣，一時間，竟有些不知該如何回覆。

在Estate sale開始前的幾天，我們終於與貝絲在婆婆家見面。她比在手機螢幕裡看起來更嬌小，卻也更加親切。她說自己做這一行已經幾十年了，很享受這種獨自工作的步調，一個人待在空無一人的房子裡，一樣一樣地整理。她環顧屋子，笑咪咪地說，可以感覺得出來，公婆的生活很踏實。

周末，我們透過手機的Ring App，看著Estate sale正式開始。門口的長桌前不斷有人停下來翻看，後院與車庫間也陸續有人進出。那些曾經屬於這間屋子裡的東西，就這樣一件一件離開。

到了下午，天色漸暗。鏡頭裡，貝絲站在門口，指揮幾個年輕人把長桌上剩下的物件全數收走。桌子被摺疊起來，抬上卡車，院子慢慢空了下來。

隔天，兩位拉丁裔的清潔婦帶著清潔用具出現在畫面裡。幾個鐘頭後，她們離開了。不久，約好的垃圾車停靠在路邊，工人把一袋袋垃圾搬走。

最後，貝絲又出現在鏡頭裡，大概是進屋做最後的檢查。接著，我們看見她輕輕關上門，上鎖。

「叮咚。」

那天之後，Ring App很久沒有再響起。

我想起聖經中，耶穌曾說過的一句話：「不要積攢財寶在地上，要積攢財寶在天上。」地上的一切，終究都會被整理、被清空、被轉交。我們整理。不是為了挽留什麼，而是為了放手。

房子空了，Ring不再響了。曾經擁有的，那些關於生活、關於愛、關於踏實過日子的痕跡，就算不再出現在螢幕，也會被牢牢記住。（寄自加州）