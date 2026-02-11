「野韭菜」又稱「熊蔥」（Allium ursinum）。（取材自維基百科）

那是一個彩霞滿天的傍晚，友人送來兩大袋新鮮「野韭菜」，說是鄰居栽種，慷慨分贈親朋。

我對韭菜並不陌生，後院的一個角落常年種植韭菜。多倫多的冬天漫長，韭菜根被大雪淹沒好幾個月，到了春天，神奇的韭菜破土而出。從初夏到暮秋，我們一直有幸吃到新鮮的韭菜。但是，此刻還是第一次聽說「野韭菜」三個字，可謂孤陋寡聞。

▋春之野菜 承載自然界靈氣

出於好奇，我馬上打開袋子，綠意盎然的葉片帶著泥土的芬芳，彷彿從山野間走來。聞之清香淡雅，與尋常韭菜相比，少了幾分辛辣，多了幾分溫柔。

德國 的一位好友告訴我，「野韭菜」有好幾個叫法，學名為熊蔥（Allium ursinum），又名熊果大蒜、熊蒜、野蒜菜及林地蒜，在歐洲被譽為「春之野菜」。每逢春天，林間溪畔總能見到它們成片生長，綠葉如劍，白花如星，點綴在春風裡，宛若一幅自然的畫卷。

他說，熊蔥之名源於歐洲民間傳說，冬眠初醒的熊兒，總愛尋覓這一叢叢「野韭菜」，啃食其葉，補充元氣，迎接新生。斯堪的納維亞的森林、阿爾卑斯山的谷地，皆是其棲身之所。草木有情，皆通天地，這「野韭菜」承載了自然的靈氣，彷彿是大地的低語，述說著生命輪迴的祕密。

他再三強調，採摘「野韭菜」時要十分小心，因為「野韭菜」可能與有毒植物的外觀相似，比如味甜而又高毒性的鈴蘭（Convallaria majalis，也稱山谷百合、風鈴草、君影草），誤食可能導致中毒，務必通過其蒜香等特徵準確識別。﻿

我將「野韭菜」攤開在案前，細細觀察，葉片修長，色澤鮮嫩，隱隱散發一股清香。馬上洗淨後切碎，與雞蛋 同炒，入口清新，微帶蒜香，卻不嗆鼻，令人回味無窮。

翌日晚，我將「野韭菜」段入湯，配以海鮮。湯汁清甜，野菜的野性與海鮮的鮮美相得益彰，彷彿山與海的對話，在舌尖上輕輕碰撞。

第三天清晨，我又自做「野韭菜」煎餅。先把「野韭菜」段與麵粉、雞蛋混合成麵糊，鐵鍋燒至「水珠快跑」的程度，倒入適量油，麵糊倒入鍋中，用鍋鏟輕輕壓平定型，用文火煎至兩面金黃。入口酥脆，比蔥油煎餅更香。

北宋文豪蘇軾有詩云：「人間有味是清歡。」意思是指人間真正的美味與樂趣，存在於清淡而簡單的生活中。他在經歷仕途的起伏後，領悟到真正的歡愉並非來自奢華享樂，而是品味如茶點、野菜般的清雅事物，體悟到內心的平和與喜悅。﻿

我默默思忖，這「野韭菜」的滋味，不正是那份質樸的清歡嗎？它無需繁複調味，僅憑自然的恩賜，便能喚醒味蕾的記憶。這是一種清雅、閒適的感受，不追求狂歡或縱情聲色，而是從簡樸的生活中獲得內心的滿足與喜悅。

▋五千年前 熊蔥已進入廚房

翻閱典籍，「野韭菜」的歷史可追溯至新石器時代。在考古遺址中，時常發現熊蔥的殞地，足見其在遠古人類生活中的重要性。《詩經》中提到「獻羔祭韭」，說的是用羊羔和韭菜一起祭祀祖宗。《詩經》雖未直接提及「野韭菜」，卻有「采采芣苢，薄言采之」的詩句，描寫先民採集野菜的場景，令人遙想當年人們在山野間尋覓草木的身影。

古歐洲人亦將熊蔥視為珍貴的食材與藥材，然不可過量餵飼牲畜，否則乳製品將帶異味，無法食用。這一記載，見於古羅馬學者普林尼的《博物志》中，足見熊蔥在人類飲食文化中的悠久淵源。由此推斷五千年前，熊蔥就已經進入了人類的廚房。

中醫典籍中，雖無熊蔥之名，卻有類似野菜的記載。《本草綱目》中，韭菜被譽為「菜中之最益人者」，能溫中下氣，補虛益陽。「野韭菜」之性味，與韭菜相近，卻更為溫和，其清香之氣，彷彿能滌蕩五臟。

多倫多的一位中醫朋友告訴我，熊蔥可清熱解毒，疏通血脈，對於慢性病患與風濕病者尤為有益。其成分能促進毒素排出，淨化腸胃與血液，堪稱自然界的「清道夫」。「野韭菜」之功效，豈非天地對人類的眷顧？

捧著這一簇「野韭菜」，我不禁想起莊子的哲思：「天地與我並生，而萬物與我為一。」這小小的野菜，雖不起眼，卻是大地的恩典，承載了自然的智慧。它的生長無需人工雕琢，只需一抔沃土、一縷陽光，便能在春風中搖曳生姿。人生何嘗不是如此？我們在紅塵中奔波，追逐功名利祿，卻往往忽略了身邊的尋常之美。「野韭菜」的清香，提醒我們回歸本真，體味生活的簡單與純粹。

▋草木的魔力 喚醒人的感官

我又想起陶淵明的名詩：「採菊東籬下，悠然見南山。」那份淡泊寧靜的心境，與「野韭菜」的質樸何其相似。現代人多居城市，與自然漸行漸遠，卻在這野菜的清香中，找回了一絲山野的記憶。或許，這正是「野韭菜」的魅力所在，它不僅是食材，更是自然的使者，喚醒我們對土地的依戀，對生命的敬畏。

將「野韭菜」融入日常飲食，我開始感受到一種微妙的變化。某一個夢醒的清晨，炒一盤「野韭菜」雞蛋，或者做一塊「野韭菜」煎餅，簡單卻溫暖，彷彿為一天注入了自然的元氣。某一個絢麗的夜晚，煮一鍋「野韭菜」海鮮湯，湯汁清澈，滋味悠長，與家人圍坐，笑語盈盈，生活的幸福感油然而生。

德國友人還提醒我，「野韭菜」在歐洲常被用於製作醬料、餃子 餡或沙拉，與乳酪、橄欖油相配，別有一番風味。我試著將之拌入沙拉，清新的口感令人驚喜，彷彿春天的氣息在唇齒間流轉。古希臘詩人荷馬在《奧德賽》（The Odyssey）中，曾提及草木的魔力，認為它們能喚醒人的感官，撫慰心靈。「野韭菜」的清香，是否也帶著這樣的魔力？它讓我重新審視日常的飲食，發現那些被忽略的美好。

內子見我如此鍾愛「野韭菜」，悄悄說：「或許，我們也可以種一些「野韭菜」。我問問朋友，是否可以向鄰居討一點菜種？」

倘若自家後院果真能種上「野韭菜」，既可觀賞又可隨時採摘享用，常與清香相伴，豈不美哉？（寄自加拿大）