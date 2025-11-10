我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

當人設翻車時

李律
（圖／詹雨樹）
（圖／詹雨樹）

▋個人形象崩壞危機

約莫在一季之前，今年的春天時分，一則醜聞震驚了韓國影劇圈，曾因主演韓劇《來自星星的你》而聲名大噪的金秀賢，因與已故前女友金賽綸的未成年祕密交往以及涉及債務催討的爭議，在許多證據資料先後曝光之下，其影帝形象受到嚴重的打擊。再往前推一季，去年年底，前偶像團體SMAP成員之一的中居正廣，被周刊爆出接受富士電視台高層的「性朝貢」，電視台的許多女性職員慘遭性侵，甚至有女主播身心受創無法返回崗位。爭議事件爆發後，中居正廣一夕之間丟掉了所有的主持與演出工作，幾乎等於在演藝界消失。

類似的新聞事件，在我們的生活中屢見不鮮，像這樣高知名度人物，因為某個重大事件或醜聞，導致形象嚴重受損，甚至從此離開大眾的視線，在現代用語裡，我們常會用「人設翻車」來形容。

人設，是「人物設定」的簡稱，所有做文本創作的人、寫小說寫劇本的人，都需要做一項功課，就是「人設」。人設是為故事中的主要角色設定人格，決定他的個性、形象，以及遭遇事件的反應。所有編劇都知道，只要人物原型設定得夠完備，再創造出一個動機、事件、場合，那麼整個故事幾乎就可以像個永動機一樣自我發展下去。舉例來說，「華山論劍」裡東邪西毒南帝北丐中神通，五個人都有完整的人設與鮮明的性格，那麼當他們相遇在華山之巔，會發生什麼事情，幾乎就可以如卡牌遊戲一般無限發展下去。

▋人設是賺錢工具，也是無形枷鎖

在這個注意力稀缺的年代，流量經濟的密碼，關鍵之一就是完整的人設。不管你是健身網紅、親子專家、購物達人、財經網美，只要定位做得好、業配接到飽。這樣的定律早在社群網路時代以前就已存在：所有的公眾人物，不管是主動為之或是被動分類，幾乎都有自己的人設。人設夠鮮明，形象夠清晰，就能被大眾記得，而大眾的注意力就很容易折現，成為吃飯的傢伙。

但是當公眾所預設的人設，和這個人私底下的個性存在巨大落差時，往往就會出現我們說的人設崩壞危機。例如一兩年前席捲全台的「#MeToo風暴」，許多過去知名的政治人物、演員、歌手紛紛中箭落馬，公眾人物作為謀生工具的知名度與形象，是極其脆弱的，這一點也像是緊箍咒一般考驗著每一個公眾人物的私生活。

不過，我一直認為，人是複雜、多面向的動物，被單一的人設困住，其實是一件極其痛苦的事。人設雖然可以是賺錢的工具、招攬生意的名片，同時也是一個光鮮的囚籠、無形的枷鎖。

飛碟唱片在1987年推出了一位企畫歌手葉歡，唱片公司為她設定的定位是一位酷酷的、冷冷的，帶著憂鬱氣質的歌手，平時沉默寡言，但是一旦開口唱歌就會吸引人目光。不過私底下的葉歡完全不是這樣的個性，她是一個開朗、愛講話，直來直往而且大剌剌的女孩，要這樣個性的女孩去扮演憂鬱歌手，對她來說實在是苦不堪言；偏偏企畫方向成功，專輯張張大賣，她只得壓抑自己的個性在舞台上扮演這個角色，造成她身心極大的壓力。

福茂唱片也在1995年推出一位新人，有著鄰家女孩小魔女氣質的范曉萱，專輯大獲成功後，唱片公司乘勝追擊推出了《小魔女的魔法書》專輯大唱卡通主題曲賺兒童市場的錢，結果范曉萱在接下來的兩年內必須一直裝可愛唱兒歌，唱到身心都出問題，而出現了後來我們看見的剃平頭、叛逆的范曉萱，向失控的企畫市場做出無聲的抗議。

▋自我的角色標籤

社會學家高夫曼的「戲劇理論」告訴我們，我們的所有社會行為都是一種演出，因為「自我」是在群體社會生活中被他者定義出來的。每一個人都是一個小劇場，有前台與後台；我們在前台表演自己的角色與本分、做出社會認可的行為，在後台我們才能不管他人的目光盡情做自己。

扮演他人認可的角色，這件事本來就會跟我們的自然天性有衝突，那為什麼我們還必須苦苦巴著身上的標籤不敢撕下來？心理學者皮亞傑所提出的「基模」或許是個參考。在我們的認知裡，世界是一個系統，系統裡會有每一個組織分工之下的角色，我們對於系統、組織與每個角色標籤都有最基本的認知基模，這以最省時省力的效率構成我們的認知世界。郵差就是郵差、店員就是店員，你不必知道他的愛恨情仇與內心小劇場，只要此刻他能為你服務就好。

正在讀著文章的你，也有你自己的角色標籤，而你一路走到這裡，已經與你身上的角色標籤達成一致的和解，一個家長、一個員工、一個子女，你盡可能忠誠地扮演你的角色，也儘量在個人情緒與公眾形象之間找到平衡。

假如你仍然為身上的標籤所苦，也許你應該試著放自己一馬。其實人設不合也不是什麼滔天大罪，交通警察也有偷偷逆向的時候，健身教練也會偶爾貪吃發胖，玉女歌手私下也會大挖鼻孔，品牌代言人偷偷喝競爭對手可樂。只要我們是人，我們都有反覆無常、不受控制的複雜不確定性。事實上，正是因為那些走一走就會超線的不精準與不可靠，這些特質才定義了我們，是一個真正的人。

金賽綸 韓劇 親子

上一則

秋天的景色

下一則

她的最後一夜

延伸閱讀

「入青雲」現頹勢 另兩齣古偶觀眾也嘆沒勁：混剪都分不出

「入青雲」現頹勢 另兩齣古偶觀眾也嘆沒勁：混剪都分不出
「申請套餐」打造信用好、高收入人設 「完美租客」坑慘房東

「申請套餐」打造信用好、高收入人設 「完美租客」坑慘房東
「許我耀眼」被超車…熱播劇榜單「入青雲」強勢登頂

「許我耀眼」被超車…熱播劇榜單「入青雲」強勢登頂
「許我耀眼」打敗「藏海傳」 21天播放量衝15億 登2025劇王

「許我耀眼」打敗「藏海傳」 21天播放量衝15億 登2025劇王

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22

造訪故居

2025-11-03 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（上）

2025-11-06 01:00

談退休理財

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(下)

2025-11-03 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（下）

2025-11-07 01:00

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活