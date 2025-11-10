（圖／詹雨樹）

▋個人形象崩壞危機

約莫在一季之前，今年的春天時分，一則醜聞震驚了韓國影劇圈，曾因主演韓劇 《來自星星的你》而聲名大噪的金秀賢，因與已故前女友金賽綸 的未成年祕密交往以及涉及債務催討的爭議，在許多證據資料先後曝光之下，其影帝形象受到嚴重的打擊。再往前推一季，去年年底，前偶像團體SMAP成員之一的中居正廣，被周刊爆出接受富士電視台高層的「性朝貢」，電視台的許多女性職員慘遭性侵，甚至有女主播身心受創無法返回崗位。爭議事件爆發後，中居正廣一夕之間丟掉了所有的主持與演出工作，幾乎等於在演藝界消失。

類似的新聞事件，在我們的生活中屢見不鮮，像這樣高知名度人物，因為某個重大事件或醜聞，導致形象嚴重受損，甚至從此離開大眾的視線，在現代用語裡，我們常會用「人設翻車」來形容。

人設，是「人物設定」的簡稱，所有做文本創作的人、寫小說寫劇本的人，都需要做一項功課，就是「人設」。人設是為故事中的主要角色設定人格，決定他的個性、形象，以及遭遇事件的反應。所有編劇都知道，只要人物原型設定得夠完備，再創造出一個動機、事件、場合，那麼整個故事幾乎就可以像個永動機一樣自我發展下去。舉例來說，「華山論劍」裡東邪西毒南帝北丐中神通，五個人都有完整的人設與鮮明的性格，那麼當他們相遇在華山之巔，會發生什麼事情，幾乎就可以如卡牌遊戲一般無限發展下去。

▋人設是賺錢工具，也是無形枷鎖

在這個注意力稀缺的年代，流量經濟的密碼，關鍵之一就是完整的人設。不管你是健身網紅、親子 專家、購物達人、財經網美，只要定位做得好、業配接到飽。這樣的定律早在社群網路時代以前就已存在：所有的公眾人物，不管是主動為之或是被動分類，幾乎都有自己的人設。人設夠鮮明，形象夠清晰，就能被大眾記得，而大眾的注意力就很容易折現，成為吃飯的傢伙。

但是當公眾所預設的人設，和這個人私底下的個性存在巨大落差時，往往就會出現我們說的人設崩壞危機。例如一兩年前席捲全台的「#MeToo風暴」，許多過去知名的政治人物、演員、歌手紛紛中箭落馬，公眾人物作為謀生工具的知名度與形象，是極其脆弱的，這一點也像是緊箍咒一般考驗著每一個公眾人物的私生活。

不過，我一直認為，人是複雜、多面向的動物，被單一的人設困住，其實是一件極其痛苦的事。人設雖然可以是賺錢的工具、招攬生意的名片，同時也是一個光鮮的囚籠、無形的枷鎖。

飛碟唱片在1987年推出了一位企畫歌手葉歡，唱片公司為她設定的定位是一位酷酷的、冷冷的，帶著憂鬱氣質的歌手，平時沉默寡言，但是一旦開口唱歌就會吸引人目光。不過私底下的葉歡完全不是這樣的個性，她是一個開朗、愛講話，直來直往而且大剌剌的女孩，要這樣個性的女孩去扮演憂鬱歌手，對她來說實在是苦不堪言；偏偏企畫方向成功，專輯張張大賣，她只得壓抑自己的個性在舞台上扮演這個角色，造成她身心極大的壓力。

福茂唱片也在1995年推出一位新人，有著鄰家女孩小魔女氣質的范曉萱，專輯大獲成功後，唱片公司乘勝追擊推出了《小魔女的魔法書》專輯大唱卡通主題曲賺兒童市場的錢，結果范曉萱在接下來的兩年內必須一直裝可愛唱兒歌，唱到身心都出問題，而出現了後來我們看見的剃平頭、叛逆的范曉萱，向失控的企畫市場做出無聲的抗議。

▋自我的角色標籤

社會學家高夫曼的「戲劇理論」告訴我們，我們的所有社會行為都是一種演出，因為「自我」是在群體社會生活中被他者定義出來的。每一個人都是一個小劇場，有前台與後台；我們在前台表演自己的角色與本分、做出社會認可的行為，在後台我們才能不管他人的目光盡情做自己。

扮演他人認可的角色，這件事本來就會跟我們的自然天性有衝突，那為什麼我們還必須苦苦巴著身上的標籤不敢撕下來？心理學者皮亞傑所提出的「基模」或許是個參考。在我們的認知裡，世界是一個系統，系統裡會有每一個組織分工之下的角色，我們對於系統、組織與每個角色標籤都有最基本的認知基模，這以最省時省力的效率構成我們的認知世界。郵差就是郵差、店員就是店員，你不必知道他的愛恨情仇與內心小劇場，只要此刻他能為你服務就好。

正在讀著文章的你，也有你自己的角色標籤，而你一路走到這裡，已經與你身上的角色標籤達成一致的和解，一個家長、一個員工、一個子女，你盡可能忠誠地扮演你的角色，也儘量在個人情緒與公眾形象之間找到平衡。

假如你仍然為身上的標籤所苦，也許你應該試著放自己一馬。其實人設不合也不是什麼滔天大罪，交通警察也有偷偷逆向的時候，健身教練也會偶爾貪吃發胖，玉女歌手私下也會大挖鼻孔，品牌代言人偷偷喝競爭對手可樂。只要我們是人，我們都有反覆無常、不受控制的複雜不確定性。事實上，正是因為那些走一走就會超線的不精準與不可靠，這些特質才定義了我們，是一個真正的人。