在土耳其最大城市伊斯坦堡，土耳其紅茶是當地市民和遊客喜愛的飲品。（新華社）

我早年在美東波士頓 （Boston）讀書時，班上有一名土耳其 男同學名叫弗拉特，他身材高大威猛，讓人不禁想起古代驍勇善戰的突厥人，但他性格溫和靦腆，言語柔軟，跟他形象形成鮮明對比。跟他熟識後，發現他在生活中也老是優哉游哉的樣子，因為他的緣故，我學會了慢慢品嘗香氣四溢的土耳其紅茶。

第一次喝土耳其紅茶便是在弗拉特的家裡。有一個周末，弗拉特邀請幾個朋友去他家喝茶，他為我們煮了一次很正宗的土耳其紅茶。

當時弗拉特拿出兩個亮晶晶的一大一小銀色茶壺，他在大壺中倒入水，放在火上，然後把小壺放在大壺上面，上壺中放入幾勺深色的土耳其茶葉，這茶葉色澤黑紅、香味濃烈。當下壺的水開始咕咚作響後，他便舀些熱水倒進上壺，蓋上蓋子，讓茶葉在水中慢慢浸潤、舒展。

煮茶時，弗拉特一直都是不慌不忙、氣定神閒，他邊煮茶邊跟我們聊天。在他的影響下，我們也很放鬆，耐心地等著，等茶葉在壺中翻滾，慢慢釋放出紅褐色，空氣中瀰漫著微微帶著焦香的茶氣。

過了一會兒，下壺裡的水沸騰了，上壺裡的茶也已變濃，可以喝了，弗拉特給每人一個細腰的小玻璃杯。他先在我們杯子裡倒入半杯濃茶，讓我們淺嘗，然後依據個人的喜好添水調整味道和色澤。一時間，我們每個人手上都像捧著寶貝一樣，那是一杯顏色透亮美麗的紅茶，有的像紅寶石，有的像琥珀，大家都驚喜讚嘆不已。

弗拉特還準備了方糖供我們選擇，此外，還有中東地區極有名的甜食果仁蜜餅（baklava）。我們一邊品嘗紅茶，一邊吃果仁蜜餅，紅茶的微苦與蜜餅的香甜完美地結合在一起，令人身心愉悅，我們這樣慢悠悠地喝茶閒談，緊張的學習和科研壓力都被拋在腦後了。

自從第一次在弗拉特家中喝了土耳其紅茶後，我便開始留意了，如果外出旅遊看到有賣土耳其紅茶，一定會去喝一杯，或者買土耳其紅茶自己回家泡，但總感覺沒有第一次好喝，因此心中念念不忘，想著以後一定要去土耳其喝一杯地道的紅茶。

這樣差不多等了十幾年的光景，總算在一個夏天有機會去歐洲地中海附近出差，離土耳其很近，我便想到要去土耳其度周末。同事裡有一個中國人，也喜歡到處閒逛，我們便結伴飛去了伊斯坦堡（Istanbul）。

到了伊斯坦堡，我們放下行囊，稍作休整後，便走出旅館找了一家小茶館喝茶。這家小茶館的牆壁是寶石藍和白色瓷片相間的馬賽克，隨處可見印著幾何圖案的靠墊、掛毯和窗簾，整個小茶館散發出濃厚的異域風情。我們坐下來，老闆端來兩個細腰的玻璃杯和一碟甜點，玻璃杯裡面是深紅色的茶水，熱氣騰騰，香氣襲人，我們立刻就陶醉了。

我們慢慢喝著茶，吃甜點，老闆笑呵呵地走過來問我們吃得可好？我們都讚不絕口。我問他：「你的茶非常好喝，是哪裡的茶葉？」他得意地說：「是黑海沿岸出產的上品。」我接著說：「真是上品，我以前只有在一個土耳其朋友家喝過一次，跟你的茶一樣好喝，別的地方都沒有這麼好喝。」

「哦！喝土耳其紅茶要慢慢地品嘗，不能匆忙，跟朋友一起喝就更好了。你的朋友在哪裡呢？」

「我也不知道他現在在哪裡了？我們是大學同學，你知道一畢業，大家就天各一方，很難再見面。」

「是的，但你還是會碰到很多新朋友的，可以和新朋友一起喝。」

「哈哈，是啊！」我們都笑了。

老闆揚著他那張充滿喜樂的臉，在客人中間遊走，隨意跟客人閒聊。我看著那些客人大都是本地人，大家都是一副慢悠悠、不慌不忙的樣子，坐在那裡喝茶，邊喝邊輕聲說著什麼。他們那種淡然愉悅的神情，我想我明白了土耳其紅茶的意義，對他們來說，喝茶是生活的態度，是忙裡偷閒，是放慢腳步來享受人生的美好。

在目前的社會中，各種信息和新奇的事物層出不窮，大家似乎愈來愈忙，很難有片刻安靜時光。如果坐下來，留出時間和意念，跟朋友慢慢地喝一杯茶，把生活中的壓力和煩惱暫時放到一邊，讓身心完全沉浸在醇厚的茶香。（寄自北卡 羅萊納州）