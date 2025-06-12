摩羯天秤──靜觀因果

敦煌四十五窟阿難彩塑。（圖／蔣勳提供）

他要去金山寺廟的道場修行，行前兩日來辭別。

「要剃髮嗎？」我問他。

他點頭說：「是。」

我找出衣櫥裡兩頂帽子，一頂棉布襯裡，一頂毛絨。

他拿在手中看，棉布灰藍，有阿拉伯式的幾何花紋，毛絨純黑圓形。

「應該可以保暖。」

「氣溫預報攝氏七度，山裡應該更低溫。」

我又找出一個毛線圍脖，和另一個也是毛線的肚兜。

「都是用過的，但是保暖應該實用。」

在河口住久了，冬季大寒到立春一段節氣，風雨陰冷，這些棉毛的小物件，護額頭，護頸脖，護腹背，輕便好用。

他把物件細細看完，像是編輯校稿，檢查錯別字。反覆幾次，然後一一收存在背包裡。

他是天秤座，從語言的字斟句酌，到動作的細緻反覆，都十分天秤。

他說起上一次剃度，在寺廟裡吃齋。齋飯是信眾供養，「沒什麼好挑的……」他沒有抱怨，因為講究料理，顯然對味覺上有遺憾。

天秤是喜歡料理的，他曾經邀請我吃他做的豆腐料理。試了很多次，買整板的豆腐，一次一次試。

現在超市看到的豆腐，多是小包裝。手掌長寬。要到傳統大市集，還能看到老式整板的豆腐，四十公分正方，像一張四十號的畫布。

很少人買整板豆腐，多半切開來賣。天秤一買一整板，老闆高興，連上下的木板襯蓋一起送了。他很開心，拍照傳給我看。

觀看韓綜《黑白大廚》，還能看到整板的傳統豆腐。

《黑白大廚》的高潮戲，就在用豆腐做出各種不一樣的菜餚。

僅僅是簡單豆腐，如何料理出各種滋味。

豆腐在整個東亞，是庶民生活重要的食材吧！

豆腐如此神似天秤，看起來沒有強烈個性，軟塌塌，容易受傷，要處理豆腐，也必須小心翼翼。

我看著即將入山剃髮的天秤，聆聽他輕聲細語，談起寺廟裡吃一道齋湯，有干貝的味道。

「左吃右吃，都有干貝味道。」天秤執著，不放過任何細節。

齋飯忌葷，怎麼會用干貝？

他在湯裡找到切斷的金針菇，很像干貝的細絲。「可是味道不對……」

天秤繼續尋找探索，在湯裡發現黃豆芽、榨菜，兩樣加起來，用一點油去除澀味，「真的是干貝味道欸……」

天秤自得其樂，也常常喜出望外，因為他不放棄任何細節，包括切斷金針菇偽裝的干貝絲，然後一步一步，探索到干貝味道真正來源。

這位天秤叫馮國瑄，剛出了一本書《黑霧微光》。

他也談到有時莫名焦慮，即使在寺廟裡，夜晚佛學院宿舍，會聽到禪杖擊地的聲音，由遠而近，越來越清晰，越來越確定。

這是地藏的禪杖嗎？旁邊確實是地藏殿，後面緊臨墓園。

天秤睡不著，焦慮著，聽室友打鼾，鼾聲此起彼落，夾在這很確定的禪杖撞擊地面的「碰」，和禪杖頂上三個扣環的「叮呤」聲中。

「碰」「叮呤」「碰」「叮呤」，他模仿著夜晚寺廟的聲音時，仍然感覺到被聲音糾纏的焦慮。

「為什麼到廟裡了還是焦慮？」

「為什麼沒有手機了，還是焦慮？」

「為什麼剃髮了還是焦慮？」

他一連串問自己。

有妄想就會焦慮吧？太多妄想，焦慮就失控。

「你拿著整板豆腐回家時會焦慮嗎？」

他搖搖頭。

「把豆腐一小塊一小塊切成你要的大小時，會焦慮嗎？」

他搖搖頭。

忽然高興起來，告訴我：

「豆腐，切成細絲，加柴魚醬油，很爽口的小菜。」

「哇，豆腐切細絲？好刀工。」

「還好，不能硬切。硬切就碎了。用瓷刀，慢慢滑開。」

這是很天秤的手工啊！脾氣暴躁就不行了。

「麻婆豆腐，熱油爆香肉末、蒜末，看起來劈里啪啦，也不能粗暴，很像性愛。最好的性愛一定是溫柔以待。」

這是很天秤的評論，我不確定獅子怎麼想，也不確定雙魚怎麼想。

禪修也會遇到焦慮的大媽，大媽衝來衝去，早上看高雄燈會，下午衝台北美術館，晚上到立法院抗爭，每一件事她都覺得不能缺席，（晚上的性愛如何不得而知），因此常常焦慮失控。

「我會比大媽好一點嗎？」天秤不喜歡大媽，可是很怕步大媽後塵，因此廟裡自省。

豆腐到了天秤座手中，還會做出什麼樣的變化？

我吃過江浙豪門的名菜「老豆腐」，也是用整板豆腐，大鐵鍋煮，小火燉，大概要四十八小時，豆腐出現小孔洞。取出，削去外皮。切成兩指寬的方塊，再放入砂鍋，用老母雞、干貝、鮮菇、冬筍煨。

「煨？」許多人對這個字不熟了，像「依偎」的「偎」，用身體的溫度靠著另一個人。（這大概也是大媽性愛不了解的事。）

「老豆腐」據說當時是進貢官邸的菜餚。有人說官邸生活樸素，只吃豆腐，但我私下想，那豆腐要好幾隻雞來「煨」的。

豆腐，的確可以很樸素，加一點昆布醬油，配粥，也是美好早餐。豆腐也可以很豪華，要許多昂貴材料來襯托。

國瑄會選擇哪一種豆腐料理自己的人生呢？

還年輕，在落髮和蓄髮之間，還有猶豫斟酌。靜觀因果，不急於一時。

天秤談著他在寺廟的功課，談自己思考六度波羅密的疑惑。

「持戒，精進，忍辱，布施，禪定，般若……我都知道啊……」

他有一點焦慮，不知道答案的焦慮，不確定答案的焦慮。

「是因為知道很多，所以焦慮嗎？」

我在問自己，所以他如何回答，沒有聽得很清楚。

「忍辱，有人罵你，你怎麼處理？」

我想了一下，「替罵我的人念了一遍《金剛經》」。

「忍辱」如果是知識，大概沒有任何意義吧？

有點恍神了，佛案上一株盛放的茶花，血流如注。

一個名叫歌利的王，命令徒眾持刀切割一個人的身體。

身體被節節支解，在好幾世的流轉之後，世尊記得肉身的痛，記得血流如注。

他沒有說歌利王的殘暴與猙獰，沒有一點劊子手的面貌敘述。

「我於往昔，節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。」

可以遺忘自我？忘掉人類的價值？忘掉眾生？也忘掉永恆？

突然想起摩羯座在中秋 夜晚想念兄弟的句子──「不應有恨」。

蘇軾應該讀過鳩摩羅什翻譯《金剛經》的句子，「無有瞋恨」，是在身體被節節支解時，是在身體巨大的痛裡，解脫了「瞋恨」。

「不應有恨」，「忍辱」的功課，原來是從「瞋恨」中解脫自己吧！

國瑄天真爛漫，讓我想起三十年前在敦煌洞窟裡看到的阿難塑像。阿難真是天真如少年，有少年的青春，也有少年未經世事的單純可愛。阿難很美，也常常情不自禁被慾望誘惑，在戒體將毀的邊緣，得佛陀解救。

三十年前，走進敦煌洞第四十五窟，見到阿難那尊像，似曾相識，我微微一笑，「原來你在這裡──」

我當時沒有想阿難是不是天秤，這麼溫柔，靦腆，在慾望前猶疑，身不由己。

北朝以後，一直到隋唐，阿難的少年天真，常常配置著迦葉的刻苦剛毅。

迦葉，絡腮鬍，濃眉蹙目，有多少歷盡滄桑中年男子的承擔堅韌。

所以，迦葉是摩羯嗎？

長達數百年間，敦煌的洞窟，用壁畫、彩塑，形象化兩種不一樣的生命形象，兩種不同階段的人生。

庶民大眾，其實多不識字，沒有讀經書的機會，也沒有讀經書的執著與煩惱。

他們看著洞窟外的天光，照亮阿難的笑容，也看到天光移動，照亮迦葉的憂苦悲傷。

信仰在眾生間，是一幅一幅畫像，也是一尊一尊塑像。

洞窟裡的畫工偶然說起一段「割肉餵鷹」或「捨身飼虎」的故事，故事來自《本生經》，但是因為不識字，在現實生活裡，從少年天真爛漫，走到滄桑中年，他們也就懂了面前的阿難，懂了面前的迦葉，懂了洞窟外面男女老少的芸芸眾生。

小時候班上有來自眷村的同學，父親下雨來送傘給他，操場上大叫「阿難」「阿難」。我們才知道他小名「阿難」，長得圓圓滿滿，大家都喜愛他，沒有問他是不是天秤。

入社會以後，阿難漸漸少了，街頭巷腳，捷運上，市集裡，看到許多迦葉，眉頭深鎖。各自有各自的憂苦，沉默堅毅，在生活裡練就「忍辱」，常常讓我想到《金剛經》裡說：「忍辱波羅蜜，非忍辱波羅蜜，是名忍辱波羅蜜。」

如果生命的功課，只是功課，也就沒有修行的意義了吧！

天秤告別，窗外下著雨。

「出門左轉，巷口過馬路，就是公車站。」

我在窗口眺望，看他是否走對方向。

阿難走了，我回來看蘇軾有關摩羯座的資料。

蘇軾有一位因果糾纏的朋友──章惇。

蘇軾小章惇兩歲，都是北宋仁宗朝的進士。歐陽修很賞識蘇軾，也賞識章惇。

這兩位當時都二十出頭的青年才俊，個性截然相反，卻結為莫逆之交。

到了神宗朝，王安石主持新政，章惇支持新法，力求變法維新，成為新黨的主要推動者，在軍事、經濟改革上也確實對北宋有頗多貢獻。

蘇軾沒有被歸為新黨，摩羯座的蘇軾，也未必贊成舊黨的作法。

但是，一旦有黨爭，大概身不由己，就要被歸類。

黨爭裡的下流者，最擅長替人貼標籤。非新，即舊。非左，即右。沒有中間。

蘇軾就被貼上「舊黨」的標籤。

蘇軾尊敬舊黨司馬光，也和新黨王安石交好，與推行新政的章惇更是交情匪淺。

「烏臺詩獄」，新黨下流者發動攻擊蘇軾。蘇軾下獄，幾淪死罪，章惇極力保護，逃過死劫，下放黃州。

神宗之後，新舊黨爭越演越烈，司馬光、王安石的人品與自我節制消失殆盡。下流者殺紅了眼，黨爭成為你死我活的鬥爭，出手殘酷，語言粗暴，毫無品行可言。

哲宗朝，新黨再起，蘇軾樹大招風，作為舊黨標籤處置，被貶嶺南惠州，蘇軾在惠州大啖荔枝，怡然自得。