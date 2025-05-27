近景的鐵樁上有野生青口，遠景有與白雲合體的貝克（baker）冰川。(圖片提供/夏洋洲)

家住西雅圖 近郊小城Mukilteo，因發音拗口，我們簡稱馬村。村西500米處是普吉（puget sound）海灣，搭渡輪跨過二里寬的一灣碧海，可抵威碧島（whidbey island）。

朋友明在島上有度假屋，前院空空，後院精采，漲潮為海，退潮是灘。坐沙灘椅觀景，10里外軍港的「阿利伯克」級驅逐艦獨進獨出，形形色色的私人遊艇三五成群，往南看有西雅圖，向北望是威碧島至馬村的渡口。Mukilteo原屬印第安人海岸薩利什（coast salish）部落，語意為「露營佳境」。

一個夏末午後，明邀高朋小酌，嘗嘗他許諾了很久、卻被疫情耽擱了的印第安海鮮宴。

小屋面海的廚房，擁擠著高低大小的塑料桶，明向我獻寶，掀開黃桶蓋，鐵青著臉的珍寶蟹（Dungeness）軟綿綿地用大鉗向我揮舞，算是打了招呼。掀開白桶蓋，一堆黑糊糊與海草糾纏著的青口（Perna viridis，綠殼菜蛤）和貽貝（mussel），閃著未甦醒的光。掀開紅桶蓋，白肚比目魚（flounder）雙眼分布同側，與我直勾勾交流，四目相視，互相看不順眼。那個大黑桶，裡面擠滿鮮綠的海帶，水淋淋的，似乎出水不久。所有桶內，貨不同，味相近，都有濃烈的海氣。

這也叫廚房？簡直是海鮮市場。

宴會廳借用退潮的後院，兩排白色野餐桌，為明廚藝綻放的舞台，每道菜都堆得像小山似的，每上一道菜，高朋們歡呼一次。退潮的海灘留下橫七豎八的一片浮木，光禿禿的，長短不一，大的如腰粗，一葉扁舟拴在大浮木上。

大家敞開肚皮，這些海貨，都是駕船從眼前這片海灣捕獲的，明驕傲地勸吃。

東方欲曉時，明和妻划著扁舟，如同印第安人駕著雪松木製成的獨木舟，駛離後院，扔下裝有雞腿的鐵籠，這是珍寶蟹開飯的時刻，也是獵人垂鉺下套的時刻。收籠時，七、八隻珍寶蟹嘴裡塞滿雞絲，在囚籠裡飽餐。

珍寶蟹是清蒸的，蜷縮在盤中無法橫行，鐵青的臉經高溫而面紅耳赤，死不瞑目的雙眼瞪著，卻又無能為力，任人撕咬。

「抱歉，今年珍寶蟹的數量不夠多。」

「哦，為什麼？」高朋問明。

前面的海面來了一艘小船，印第安漁夫沒日沒夜地撈了四天，抓走了不少蟹，他們不受數量限定，想抓多少就抓多少。當然，我為他們高興，本來就是他們的家園。

高朋放慢撕咬，若有所思。

提到印第安人我即刻來了興趣，挾裹著虛偽的內疚。海灣兩邊的這片土地，幾千年來為印第安人擁有，哥倫布「發現」了美洲後，大批外國人的開發定居，將此處原住民 趕到了北面幾個小小的「保留地」。常漫步馬村海邊，徒見一根印第安人的圖騰柱，是由雪松木製成，孤零零地站在西式飯店的前庭，柱頂的木刻白頭鷹不屈不撓地迎擊太平洋的風雨。

1855年，華盛頓州 併入美國成為第24州。在離我家不到300米的艾略特角（pointe of elliot），強大的美國政府召集了十幾個當地的部落酋長，包括鼎盛時的杜瓦米什部落酋長Si'ahl，簽署了「艾略特角條約」，條約「保證」簽署者所代表的部落，可以維繫狩獵和捕魚權利，以及擁有「保留地」。作為對美國政府不強取豪奪的回報，杜瓦米什部落交換了超過54000英畝的家園，包括西雅圖等城市的大部分地區。

此後，當地的印第安人永久失去了大好河山，留下些許痕跡的，是用他們部落語言命名的一些郡、縣、市。

這仿若發生在四合院裡的故事，弱小的老主人被趕到院邊小小的耳房，與倉庫為伍，而強悍的新客人卻住進寬大的正房，聲稱擁有永久居住權，享受著冬暖夏涼、風水寶地的同時，尚記著對原主人指手畫腳，發號施令。高過千歲的長者對上不足百歲的後生，只有唯唯又諾諾，敢怒不敢言，僅豎起幾根圖騰柱，上面雕刻的屋舍，彷彿無聲地宣示曾於此地定居過千年。

然而，一些歐裔移民很快違背「艾略特角條約」，引發1855年至1858年一系列原住民造反，造反被上升為「印第安戰爭」，違約導致族裔間的衝突、仇視、殺戮。造反期間，Si'ahl酋長挺身而出，冒險保護了一小群歐裔定居者，免受其他原住民的襲擊。酋長的舉動，有人視為英雄，有人斥為叛徒。後人為了緬懷、致謝或懺悔，將定居之地命名為Si'ahl市，Si'ahl換上洋名seattle（西雅圖），西雅圖酋長從此在部落外大名鼎鼎。

生煎比目魚端上來了，蔥薑蒜辛辣的主攻，料酒全身的淋灑，剛出水的海貨，每個細胞都被逼走腥氣，煎出海味。底棲魚類的比目魚，絕大部分的時光貼在海底，規規矩矩，穩穩當當，沙色的皮膚，幫牠躲過海灣中海豹和大型魚類的獵殺。無奈，禁不住明一大早釣餌在海底蹦蹦跳跳地誘惑。明的扁舟所漂之處，帶上來的是幾十條被釣鉤撕裂口腔的比目魚。

高朋們的筷子，像海邊長嘴鷸的尖喙，齊齊地琢向嫩滑的魚體。

魚體尚未消失盤中，青口迫不及待地登場。一頓大蒜和烈火的爆炒，青口像一粒粒巨大的黑瓜子，炸裂開來，露出雪白的肌膚，外殼死死拉住肌膚中那根肌腱，宣誓著不棄不離。明昨日划著扁舟逆海流北上，蕩進渡口。此處幾十根深耕碼頭的鐵樁，被潮起潮落侵蝕著，也滋養著，斑駁的鐵樁上，綴滿了青口，層層疊疊，餵海鷗，也餵明這樣的趕海人。

趕海人滿載青口，南下5里，那片平靜的海域內，擠滿了水下森林般的野海帶。曾經的印第安人，以海帶燉湯、燉菜或生食，海帶富含的礦物質、維生素以及治療疾病、增強免疫力的藥用價值，供養他們生生不息。然而，數百年來印第安人數量的銳減，眼前這麼一大片海帶田，以他們在西雅圖不足百分之一的人口，即便天天採，當麵條吃，此生也無法耗盡。於是明大剌剌地划來，不必客氣，權當自留地，只要海象適宜，隨時過來收割一番。

涼拌的熟海帶，如草坪般綠，切得細，一筷子一筷子入口，吃出麵的節奏。明邊聊邊從餐桌走向海水，順腳將一根被淺浪拍上來的浮木踹回海中。

他指著腳下的沙灘說，下面有200個牡蠣（oyster），兩年前種進去的，應該已經長大了。只是當下無法挖，這片海域今年被細菌汙染。

第一次聽說牡蠣是種的，踹回海裡的浮木懶洋洋地漂著，窺視著海灣深處的海灣特產「三文魚」。

九、十月洄游季節，奇努克三文魚（chinook salmon）、銀鮭（coho salmon）、粉紅三文魚（pink salmon）、紅鮭（sockeye salmon）和狗鮭（chum salmon）浩浩蕩蕩從太平洋返祖歸鄉，沿著海灣的河流逆行至出生地，繁衍後代後，便浩浩蕩蕩地死去，牠們必須獻身，如此，軀體中釋放的大量蛋白質，足以養育不久前出生的幼子。

上一代從來都以獻身精神撫育下一代，萬物如此，只是鮭魚們做到了極致。海灣中滿載著這些萬里迢迢的返鄉者，像中國每年一次的春運，壯觀而精準。海豹鯨魚們則也精準地聞訊而來，喜出望外，紛紛聚集此處大開殺戒，為生存也為下一代。

洄游季節我曾坐馬村海邊，欣賞鮭魚騰空飛躍，與海鷗共舞。但飛躍不是中國的鯉魚跳龍門，而是在躲避水下攻擊者的殺戮。

傳統海岸薩利什人也在洄游季節殺戮三文魚，煙熏、火烤、風乾，是他們的大眾廚藝。最奇特的烹調術是石煮，裝滿水和魚的樹皮容器中，放入燒熱的石頭，石頭的熱量包裹魚膚，樹皮的香氣浸透肉體，滿滿一鍋印第安人的水煮魚。

明的菜譜裡沒有現釣的三文魚，很明顯，季節未到。

返家後，我補做了一鍋奇努克三文魚，當然不是石煮，這種純自然接地氣的烹調法，只屬於印第安人。明接著出乎意料地送來數只牡蠣，面目猙獰，不問出處，好吃就行。印第安人數千年維繫生活的主菜，至此上齊，悉數領略了他們的海鮮宴。