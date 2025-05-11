巾幗不讓鬚眉──辜嚴倬雲燦爛的一生（中）

辜嚴倬雲（左三）、辜成允（左二）、李家維教授（左一）於保種中心成立時合影；該中心2008年開館以來，已培育近三萬五千種植物。（圖／本報資料照片，保種中心提供）

1990年宋美齡親自任命嚴倬雲接掌婦聯會總幹事是石破天驚之舉。婦聯會是宋美齡手下最重要的婦女團體組織，她花了最多的心血在這個團體上，是宋美齡的心頭肉。婦聯會成立於1950年，原名「中華婦女反共抗俄聯合會」，1996年改名為「中華婦女聯合會」。起初婦聯會的主要工作是扶助軍人及遺族。當時軍人生活艱難，遺族孤苦無依，婦聯會接濟他們，做了大量的慈善工作，最盛時期連同海外分會，成員高達二十五萬人，是一個龐大的組織。

有一陣子，宋美齡常常召喚嚴倬雲陪她吃晚餐，持續半年以上的時間，一個星期竟有三、四次。宋美齡跟她談家常，包括跟蔣介石的故事，一面訓誨她許多為人之道，嚴倬雲一開始以為宋美齡怕寂寞，找她陪伴，共用晚餐，哪曉得宋美齡已經開始在物色婦聯會的接班人了，晚餐會是在觀察她、訓練她。總幹事是執行長，總管婦聯會的行政工作，宋美齡將此重任付託給嚴倬雲是她獨具慧眼，有識人之明，她在嚴倬雲身上一定看到有常人所不及的優點。

孔二小姐孔令偉是蔣夫人宋美齡跟前最得寵的人物，性格強悍霸道，別人都不敢得罪她，唯獨總幹事嚴倬雲敢捋其虎鬚。婦聯會下屬的惠幼托兒所，是台大醫院護士以及那一帶職業婦女寄託子女的所在。婦聯會造福大眾其實是在虧本經營的，孔二小姐以盈虧為題命令嚴倬雲解散托兒所，嚴堅持不肯，最後兩人鬧到宋美齡面前，下面一段是嚴倬雲的自述：

嚴：「我是為了那一帶父母考慮，就是虧本，你也得做。」

孔：「你不懂，你非要把惠幼解散不可。」

嚴：「我絕對不解散。」

宋美齡坐在兩人中間，不置一詞。

「不解散就是不解散！」嚴倬雲拿起手提包就回家了。

宋美齡明理，最後還是選擇站在嚴倬雲這一邊，惠幼托兒所留存了下來。大概宋美齡看重嚴倬雲就是因為她這種不畏權貴，道之所在，雖千萬人吾往矣的個性。

宋美齡長居美國後，嚴倬雲常去紐約探望她，一年三、四次，生日、聖誕節一定陪她共度。在美國，有一天宋美齡把嚴倬雲找去，同時還找了駐美代表夏立言 ，以及代表處的一位律師，宋美齡要他們兩人作見證，交代說她將來百年之後，要把婦聯會以及所屬之華興學校、振興醫院全部交由嚴倬雲管理；嚴倬雲拿著這張證明書，手不停地發抖，這一張紙，重於泰山。

台灣國民黨中人才濟濟，宋美齡獨挑嚴倬雲，可見她對嚴倬雲之倚重，信任之專，一時無兩。宋美齡執著嚴倬雲的手說：「Cecilia，你是我禱告來的，你要做我的左右手。」這番肺腑之言，宋美齡是在託孤，把她最心愛的婦聯會付託給嚴倬雲。嚴倬雲接到這份重任，能不兢兢業業，心生敬畏？宋美齡選對了人，嚴倬雲日後果然把婦聯會發揚光大，養育國際，完全繼承了宋美齡的遺志。

▋輝煌的事業，廣博的愛心：辜嚴倬雲與婦聯會

嚴倬雲參加過多個國內及國際婦女組織團體，而且往往居於領導地位，但她致力最深、成就最高的當然還是婦聯會。2003年蔣夫人宋美齡去世後，嚴倬雲便正式接掌婦聯會主任委員位置，在她手上婦聯會經歷幾項重要轉型。

本來婦聯會主要服務對象是軍人與遺族，一九九○年代後，軍人待遇逐漸提高，婦聯會轉向扶持台灣所有同胞貧病、殘障、孤苦無依者。她親自撰寫婦聯會會歌的歌詞：「中華婦女，四海同欽，心連心，關懷婦老軍民，手牽手，扶殘協助幼無依，齊家安邦，不讓鬚眉，青山綠水，沃野良田，這是我們美麗的家園，中華民國 我們敬愛您。中華婦聯綿延永遠，中華婦聯綿延永遠。」

還請了劉家昌作曲，會歌歌詞正反映了嚴倬雲心中對婦聯會的理想抱負：扶弱濟貧、為國為民。

婦聯會另一重要轉向是走向國際，與世界婦女團體接軌。她自己設計會徽：梅花、鴿子、海洋。

梅花是國花，鴿子象徵和平，海洋意味婦聯會工作超越國界，走向世界，以團結和平方式，發揚婦聯會照顧殘障貧弱的精神，於全球持續不斷推廣慈善事業，消弭一切戰爭，達到世界和平。

婦聯會海外分會一直擴展，至2000年，世界各國及地區已有二十二個分會，主要工作有幾大項目：教育、醫療、文化、賑災等慈善事業。醫療方面，聽障中心與振興醫院是婦聯會最成功的案例。

聽障中心是嚴倬雲最貼心的機構，她對聽障兒童付出最大的同情。她自己有一耳曾一度失聰，聽障人士的痛苦她感同身受。1991年婦聯會在惠幼托兒所設立聽障班。1996年成立「婦聯會聽障文教基金」，嚴倬雲出任董事長，她聘請加拿大籍聽障專家Judith Simser到台灣停留兩年，訓練大批聽障教師人員。2001年某日，第一位受惠於婦聯會「聽障中心」的女孩回到婦聯會探望嚴倬雲，女孩畢業於台北科技大學，成績優秀，她一見到嚴倬雲便撲到她懷中大呼「辜媽媽」，激動得哭了起來，嚴倬雲感動，陪著掉淚。有幾張嚴倬雲與她的那些聽障兒童合照的照片，嚴倬雲笑得最燦爛、最開心，那些聽障兒童都是她的孩子，她是他們的「辜媽媽」。嚴倬雲母性的春暉，曾溫暖過多少弱勢兒童的心。

1967年宋美齡創立「振興復健醫學中心」專為小兒麻痺症患者服務。振興醫院是蔣夫人宋美齡傳給嚴倬雲的重託，2003年嚴倬雲接任振興醫院董事長以來，努力建設，把振興擴展為一所各科齊全的綜合醫院。嚴倬雲延續宋美齡創立振興醫院的精神「慈善心、服務情」，以「只問耕耘，不問收穫」的信念造福社會大眾。

▋華興中、小學暨幼稚園

1958年宋美齡創立華興育幼院，為收容一江山守軍烈士遺孤及大陳島撤退來台遺孤所設立，而後陸續增設幼稚園、小學、國中、高中。華興是另一個宋美齡給嚴倬雲的重託。2003年嚴倬雲接任華興董事長後，積極參與校務，事必躬親。

她關心學生的飲食，把振興醫院的營養師請到華興為學生調配營養餐。華興起初以軍人子弟為大宗，後逐漸開放給一般大眾。1969年台灣金龍少棒隊在美國賓州威廉波特奪得世界冠軍，全國歡騰。回到台灣卻因家境清寒，前途茫然。宋美齡特准全體隊員進入華興中學就讀，免繳學雜費並提供吃住。在嚴倬雲細心的經營下，華興已成為一所聲譽甚佳的私立學校，學生一千多人。

婦聯會設立多項扶助軍眷子弟、清寒學生進學深造的獎學金，1997年創設「婦聯社會福利基金會」則是嚴倬雲主持婦聯會以來，所辦的又一件大事。基金會設立「婦聯關懷項目」，專款補助從事社會福利工作且成績卓著的社會團體，對一些特別需要幫助的優秀個人，也設立專款資助。除了團體個人補助，還設有「特殊個案補助」，例如贊助花蓮地區中小學營養午餐。有一回嚴倬雲率領婦聯會成員到花蓮山地部落發麵包給小朋友，嚴倬雲發覺有一位沒吃，把麵包藏到懷裡，問他：「你為什麼不吃呢？你肚子不餓嗎？」小朋友滿面通紅說道：「要帶回去給媽媽吃。」小朋友天真善良的孝心，讓嚴倬雲感動得當場掉淚。

婦聯會幾項慈善基金在辜嚴倬雲積極推動，有效執行下，達到了〈禮運〉大同篇的理想：人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養。

▋辜嚴倬雲植物保種中心

這又是辜嚴倬雲一項驚人壯舉，充滿著環保意識、前瞻思想。位於屏東占地二十公頃的一片遼闊的土地上，是辜嚴倬雲篳路藍縷打造出來世界最大的一座熱帶亞熱帶植物保種中心。2008年開館以來，已成功培育近三萬五千種來自世界各地的植物，替逐漸消失、野外絕滅的物種建立庇護所，被人稱為植物的「諾亞方舟」。保種中心有十七座巨大的溫、網室，此外還有冷房設施。保種中心植物以茶花、蘭花最有名，筆者偏愛茶花，曾到保種中心參觀，走進茶花保育房，迎面一片千紅萬紫，目不暇給，熱鬧非常。

目前保種中心收藏的蘭科、鳳梨科，秋海棠科、蕨類及苔蘚植物，都是世界排名第一。

屏東高樹鄉這片地原是辜家祖傳下來的，地質貧瘠，多砂石，沒有太大經濟效益，每年需繳龐大地稅，辜振甫欲將這塊地賣掉，嚴倬雲不贊成，說道：「你不願經營，由我來。」這一賭氣接手經營，高樹鄉這片貧瘠的土地，卻像變魔術般，無中生有幻化出一座世界最大的熱帶植物保種中心來。保種中心聘請清華大學生物專家李家維教授擔任執行長，李家維手下有一批學有專精的「蒐藏經理」。這批年輕有為，工作熱心的「綠手指」便是保種中心重要的植物守護者，由他們細心的照料，中心的植物才能欣欣向榮。前台泥董事長辜成允出任「辜嚴倬雲植物保種中心基金會」董事長，曾積極參與保種工作。

辜嚴倬雲植物保種中心一開幕便引起世界各地的注意，包括對岸中國大陸，這些年世界各地植物園 、植物研究專家絡繹不絕到台灣屏東保種中心來朝聖取經，簽署合作計畫，影響力遍及全球，成為世界級植物保種的模範。

▋忍辱負重，走出國門：辜嚴倬雲的國民外交生涯

辜嚴倬雲在國內婦聯會所立下的豐功偉業，已經令人嘆為觀止，可是她卻自云：「在國際婦女組織上爭取的功績，比起在婦聯會的貢獻還要高。」可見她對自己在國際外交工作之重視。如果加上她與辜振甫共同出席，嚴倬雲參加各式國際會議不下百次，可說是一位身經百戰的民間外交老手。