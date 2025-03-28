響和不響─讀小說《繁花》

電視劇《繁花》拍攝地上海影視樂園「黃河路」，點亮霓虹，2024年7月對體驗遊客開放夜場參觀。(新華社)

看了改編自同名小說的電視劇《繁花 》之後，我又去把小說原著讀了 一遍，發現這是一部筆法十分獨特的作品。首先是敘述語言的口語化，其次是書中人物說的話均不用引號來標識，本文後面引用小說裡的對話也不用引號。還有就是大量使用上海方言中的用語，比如「事體」(事情)，「自家」(自己)，「用場」(用處)，「登樣」(好看)等。在所使用的上海方言中，有一個詞「不響」出現的頻率相當高，我沒有仔細數，但有人統計過超過一千多次。

「不響」在小說裡就是不吱聲、不說話的意思，在上海方言中，表示「不」的意思，通常用「勿」這個字，但是發音和普通話裡的這個字略有不同。《繁花》作者用「不響」這個詞語，說實話，有點出乎我的意料，因為這部小說整個就像是用上海方言寫的，完全可以用「勿響」代替「不響」。

我在網路上聽過用上海話朗讀《繁花》的錄音，裡面的「不響」都被念作「勿響」。不過「不響」可能更符合不懂上海話的人的閱讀習慣，這可能就是作者用「不響」的原因。然而這部小說妙就妙在既可以用普通話來閱讀，也可以用上海話來讀它，電視劇《繁花》就有普通話和上海話兩個版本。

一個「響」字上海人是常用的，因為日常生活中總會聽到各種聲音，聲音大就叫「響」。記得我小時候在上海，常常有商販來弄堂裡為居民做炒米花，我就拿著母親給的一毛錢和一小罐米，冬天會換成曬乾的年糕片，交給商販。

商販將生米或年糕片放進有密封蓋的鐵筒內，在炭火爐上烤，幾分鐘就做好了，他們在開蓋前都會大喊一聲「響啦」，周圍的人趕忙捂住耳朵，只聽「砰」地一聲巨響，蓋子打開，熱呼呼的炒米花落入事先準備好的袋中，這一聲「響啦」，是我們這一輩老上海人心中永久的記憶。

上海本幫菜中有一道名菜「響油鱔絲」，一個「響」字就是這個菜的靈魂。其做法是將炒好的鱔絲置於盤中，上面鋪上蒜﹑蔥﹑薑末，再將熱油澆在上面，此時可以聽到「呲啦」的聲響，香氣也隨之飄散。都說做菜講究色香味，其實這道菜的響聲也是很誘人的。

「響」在上海話中還能表示極佳的意思，「乓乓響」就是老上海人常用的一個誇讚用語。當然更多時候上海人是用「響」來表示回應，「不響」表示不予回應，書中黃老師和滬生有一段拿鬥敗的蟋蟀做比喻的對話：宋老師說，滬生同學，也就心甘情願，做失敗膽小的小蟲了。滬生說，是的。宋老師說，不覺得難為情。滬生說是的。宋老師說，我覺得難為情。滬生說，不要緊的。

這段對話到此為止，滬生都是「響」的，即都做了回應。但接下來宋老師問他考試開紅燈(不及格)，逃學，心裡一點不難過，滬生就「不響」了；老師接著鼓勵滬生，不要怕失敗，要勇敢，滬生還是「不響」；老師又緊逼一句：答應老師呀，滬生依舊「不響」。顯然，滬生雖然嘴上說，做失敗者不難為情，但考試不及格，逃學，說出去畢竟是不光彩的事，所以他不想回答。但他對失敗者還是有他自己的想法，所以對老師接下來的逼問，他都以沉默來抗拒。

老師被他的態度弄得有些光火了，於是一定要滬生回答。到這時，滬生也管不了那麼多了，理直氣壯地說出了他的想法：蟋蟀再勇敢，牙齒再尖，鬥到最後，還是輸的，要死的，人也是一樣。在這段對話中，滬生的「響」和「不響」其實就是想說和不想說。

「不響」也可能是因為不敢「響」。《繁花》中，滬生和陶陶說到一件丈夫捉姦的事。陶陶說，真坍臺(丟人)。滬生就說古代有一個農村女人，做了外插花(輿人通姦)事體，廣大群眾準備取女人性命，耶穌就講了，如果(你們)是好人，現在就去動手。結果呢，大家不響了，不動了，統統回去淘米燒飯，回去睏覺。陶陶說，耶穌辣手(厲害)。陶陶為什麼要這樣說？又為什麼剛才還要去殺那個女人的那些人都「不響」了？因為耶穌要他們用鏡子照照，自己是否都那麼乾淨。這些人心虛了，只好夾緊尾巴不吱聲。

「響」和「不響」之間的奧妙，在小說中兩個主要人物阿寶和李李的關係上也得到了充分的體現。李李是至真園飯店的女老闆。她心儀的男人是阿寶，後者雖然和她關係很好，也明白她的心思，但還在猶豫要不要和她好上。

有一回李李在和阿寶打電話說，最近常熟的徐總一直盯了我不放，一天三通隻電話以上。阿寶說，幫至真園拉客人，不容易。李李說，是死盯我不放，意思懂吧！阿寶笑說，徐總的樣子，還是不錯的，就是歲數大了一點。在這段對話中李李對阿寶說徐總在拚命追她，其實是想告訴阿寶她在意的是他。而阿寶起初裝傻，之後沒辦法裝了，就用徐總還不錯這樣的話掩飾尷尬。

然而李李卻不是在說笑，她說我認認真真講心事，明曉得我不喜歡(徐總)。阿寶說，做男人，我比較理解徐總。李李嘆氣說我歡喜的男人，近在眼前，遠在天邊。阿寶不響。李李說，現在還裝糊塗，真恨。阿寶還是不響。這裡李李就差直接將話挑明了，於是阿寶就「不響」了，因為他不知道如何回答。之後李李說徐總邀請她和汪小姐去常熟遊玩。汪小姐打算去，還不想讓她老公陪著，阿寶就說，這是羊入虎口。可見阿寶雖然暫時沒有接受李李的感情，但他也不喜歡徐總，不想看到李李和徐總這樣的人走近。

阿寶和李李後來發展出一段露水情緣，但始終沒有成為夫妻。李李最終決定出家為尼，還邀阿寶和其他幾位朋友出席她的剃度儀式。阿寶起初聽到這個消息還不敢相信，但當他在庵堂見到神情篤定的李李，他呆滯「不響」，而後才問為什麼？李李要阿寶說話輕點，其實就是叫他不要「響」。

李李說，按規矩，剃度要有親人到場，我只有上海朋友，阿寶就算我親人，阿寶聽她這樣說的反應是「不響」。而阿寶對李李說他對她出家的事想不通，李李也是「不響」。但後來李李還是將她怎麼會想到要出家的經過對阿寶說了，還要阿寶為她這事開心一點，阿寶都「不響」。這一段阿寶和李李在庵堂互動中的「響」和「不響」，將兩人的情感糾葛表露得淋漓盡致。

但「不響」不等於沒有話想說，或許是憋了更多的話；「不響」也不是情感上雲淡風輕，可能是受傷很深。後來李李出庵去接方丈，阿寶他們幾個在庵堂的接待室等待。康總說，出家做尼姑，為啥要請老和尚參加。滬生說，女子學校，為啥男人做校長。阿寶不高興了，要他們嘴巴清爽一點，佛門事體，不要胡言亂語。

之後這些人又開始說尼姑有相好，有私生子的事，這下阿寶大怒，要他們懂一點規矩，這種豁邊的齷齪名堂，今朝少噦嗦。大家停止議論，其中一位章小姐說，嚇我一跳，做啥，生蔥辣气的(火氣這麼大)。阿寶「不響」。阿寶這樣的情緒，正是他對李李削髮為尼這件事情的反應，也說明他和李李的情感確實不一般。

人們在各種場合的「不響」都有各自的原因和理由，不想說，不敢說，不能說，不該說，都有可能。《論語–鄉黨》篇中有這樣一段話：「孔子於鄉黨，恂恂如也，似不能言者。其在宗廟朝庭，便便言，唯謹爾。」這段話的意思是，孔子在鄉間顯得十分謙恭，像是不會說話似的，但在宗廟朝廷上能言善辯，只是比較謹慎。這就是說孔子在鄉間不大言語，並非他不會說話，只是謙恭而已；同時孔子也懂得即便他在宗廟朝廷上能說，也還要謹言。應該說，聰明的人都知道什麼時候該「響」和什麼時候「不響」。

電視劇的內容和原作小說是有很大差別的，劇中有很多內容是取自其他幾部作品，並和小說《繁花》的內容揉合在一起，但對在小說中頻繁出現的「不響」一詞，改編後的電視劇倒是給出了一個在我看來非常到位的注解。

劇中有這樣一個情節：和寶總(阿寶)關係很好的汪小姐為寶總和范總之間生意是否能談妥，著急上火，寶總自己卻不動聲色，直到自己把一切都搞定了才告訴汪小姐。這讓汪很生氣，認為他不該瞞著她。於是寶總就說了這樣一段話：「做生意，先要學會兩個字，不響。不該講的，說不清楚的，沒想好，沒規畫的，為難自己的，為難別人的，都不響。做事情要留有餘地。」

寶總確實高明，他的智商和情商非一般人可比。他在劇中的這段話，是將小說裡出現了一千多次的「不響」串聯起來了，幫助人們更好地理解這「響」和「不響」背後的人情世故。（寄自印第安納州 ）