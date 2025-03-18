自從老公退休 之後，我們家的餐桌變得更加熱鬧了。以前，我們主要請親戚來吃飯，倒是很少請朋友，直到有一天，老公忽然提議：「我們請幾個以前的同事來家裡聚一聚吧！」

「你確定？」我有些猶豫，「他們大多是南方人，做飯水平比我高太多了。」老公笑著擺擺手：「不用擔心，我們不叫請客，叫聚餐，大家都會帶自己的拿手菜來，咱們只是提供一個場地。」

於是周六上午，我按照自己的水平，做了幾道拿手菜，沒想到朋友們到來時，都各顯其能，百花齊放。其中一個朋友竟然帶來了一道鹹水鴨，只吃一口，我便被那滋味給征服了。鹹水鴨皮薄肉嫩，鹹香適中，帶著淡淡的香料氣息，好吃得不得了。我忍不住讚嘆，朋友得意地笑了笑：「這個是我們家傳的做法，想學嗎？我可以把食譜 給妳。」

我興奮地接過食譜，立刻交給婆婆，讓她試著做了一次。雖然製作過程有些繁瑣，但當第一塊鹹水鴨入口時，我們都驚呆了，簡直比餐館的還好吃。

鹹水鴨，又稱鹽水鴨，是江蘇省南京菜系中的經典代表之一。朋友製作鹹水鴨的做法是改良過的，其做法如下：1、醃製：準備鴨子重量6-6.25%分量的鹽，小火炒至微黃，加入大料繼續炒出香味。均勻塗抹至鴨胚內外。冷藏保存一天，期間翻動一次。

2、燜浸：大鍋加水，水量要足以沒過鴨體，加少量大料、薑、料酒、花椒和胡椒。水沸後，放入鴨胚。保持水溫85至90度左右，水不能沸騰，不加蓋。全程55至60分鐘，期間提起鴨胚，倒出內部的水（使鴨子內外受熱均勻），再次浸入，如此2至3次。待鴨腿無血水滲出即可，撈起放涼後切塊。

整個製作過程，既要細心還要有耐心，缺一不可。朋友雖然來自廣州，但老家在南京，從那以後，這道鹹水鴨成了我們聚餐的「招牌菜」，每次聚會，大家都會期待它的出現，我們戲稱：「不帶鹹水鴨，就不算真正的聚會。」

鹹水鴨成為我們聚會中不可或缺的經典之作，「下次再聚會，你還帶鹹水鴨來嗎？」有人笑著問。朋友故作神祕地眨眨眼：「除非你們也拿出點新花樣，否則就不給你們吃了。」大家哈哈大笑，笑聲中，是美食的香氣，也是友誼的醇厚。（寄自華盛頓州 ）