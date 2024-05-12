遺世孤島的殷鑑——復活節島遊記（上）

採石場山坡上散布著許多半成品、完成品、或毀壞品的摩艾石像。（圖∕萍萍）

1722年，荷蘭東印度公司的一艘探險船在茫茫大海中航行，恰好在復活節 這一天停靠在南太平洋中的一座小島。島嶼居民和善好奇，島上土壤肥沃，全島人都勤於農耕種植，猶如世外桃源。但奇怪的是，島上矗立了許多巨大的半身石頭人雕像，不知作何用途，獨特神祕。後來，兩方雖發生了一點小誤會，死傷了一些島民，但歐洲船最終和平地離開了該島。探險隊長事後在航海圖上用筆標示了這座島的位置，並在旁邊寫下「復活節」。從此，人們稱此島為「復活節島」（Easter Island）。這座神祕小島，今日又稱拉帕努伊（Rapa Nui）島，在歐洲一時聲名大噪，吸引不少歐洲探險艦隊紛紛來訪。直至今日，全世界仍有無數考古學家著迷於研究這座神祕小島的許多未解之謎。

十年前，我參觀倫敦大英博物館 ，看到一尊復活節島的石頭人雕像，驚訝其尺寸的巨大，特別近身仔細瞧看。當時只直覺地認為該人像雕刻得粗獷拙樸，別有風味，尤其臉部表情彷彿卡通漫畫人物，十分可愛，但不知其中具有極為曲折離奇的故事。後來，斷斷續續觀看許多關於復活節島石頭人雕像的報導和解謎假說，更加誘惑我。今年初，終於一了心願，千里迢迢飛到小島拜訪。

復活節島與世隔絕，連最鄰近的人居小島也在二千多公里之外。我們從南美智利首都聖地牙哥搭乘飛機，飛了五個多小時才到達該島。小島雖屬智利領土，但整個島都在世界文化遺產保護下，因此到達該島後，還得安檢一次。我前面一位小哥提著一大箱保溫盒通過X光機，我好奇問他盒內裝啥東西。他回說是肉，因為該島物資缺乏，肉類昂貴，他們特地從南美內陸帶肉進來。三百年前，荷蘭探險隊紀錄這個小島土地肥沃，全島人勤於農耕種植，今日卻是貧瘠匱乏，樣樣東西得靠進口，小島到底發生了什麼事？

復活節島狀如三角形，是百萬年前南太平洋三座火山先後爆發，溢出岩漿冷卻後連成一體的一座火山石島。我們爬到其中一座火山口Rano Kau觀看，一邊是緊臨太平洋的陡直峭壁，另一邊則是緩緩斜坡的山谷，布滿密密麻麻的民居。巨大火山口直徑約有1.6公里，積滿了從天而降的雨水，形成一潭大瀉湖，雨水滲透千萬細孔的火山石後，成為島上居民的淡水源頭。不過，當地飲水含淡淡鹹味，不太可口，我得泡茶葉去除鹹味。

導遊說，大約西元800年左右，南島語族的玻里尼西亞人（Polynesians）划著獨木舟來到此島定居。雖有學者質疑早年的玻里尼西亞人怎麼可能有如此先進的航海技術，認為島民可能與鄰近具高度文明的印加人較有關聯。然而，歷史證明，1774年英國探險家庫克船長（James Cook）來到此島時，一名來自大溪地有著玻里尼西亞人血統的隨行人員，竟可以和當地島民交談。因此，許多語言學家和考古學家都同意島民其實是玻里尼西亞人的後裔，加上今日DNA基因技術的佐證，復活節島上的原住民 確實是屬於玻里尼西亞人，與南美的印加人完全無關。

我仔細查玻里尼西亞人的源頭，竟然是來自台灣原住民的阿美族。數千年前，某些阿美族人划著獨木舟來到紐西蘭，與紐西蘭的原住民毛利人有著基因關係，然後又有支流延伸到復活節島。我們到紐西蘭旅遊時，當地原住民聽說我們來自台灣，對我們格外親切熱情，擁抱碰鼻，殊不知我們乃漢人並非原住民。來到復活節島，並沒有遇到原住民，因為現今島上的原住民極為稀少，復活節島曾歷經西方國家販賣奴隸的悲慘歷史，原住民幾乎凋零殆盡。

島上最吸引人的，自然是那些巨大的半身人頭雕像，稱為摩艾（Moai）。雕像有著長長的國字臉，短額下深邃的眼窩，挺直上翹的鼻尖，貼面長長的耳朵，緊閉翹起的薄薄唇片，微微翹起的長下巴，寬闊肩膀有著微突的圓腹，猶如昂首望向天際的憂鬱男。當年設計雕琢這石像的藝術家，不知以何人為模特兒，在我眼中，摩艾是個英俊、幽默、個性堅定、有智慧、微具憂鬱的美男子。據說，摩艾代表的是島民祖先，但臉部輪廓怎麼看都不似一般的玻里尼西亞人，該藝術家憑空想像出的藝術眼光，讓人拍案叫絕。

摩艾石像都是矗立在島上的沿海岸邊，我未拜訪復活節島前，瞧著摩艾石像昂首望向天際的憂鬱模樣，以為他們是眺望遠洋隔岸的思鄉遊子。來到復活節島後，聽導遊解釋，才知大錯特錯。全島除了考古遺址 Akivi的七尊石像是面向海洋外，其他所有摩艾石像都背對海洋面向內陸，因為他們是島民的祖先，石像眼睛盯著村落，保佑著村民。然而，所有石像都沒有眼睛，原來島民在祭祀典禮完畢後，將已攝入村落人民靈魂的眼睛取下，另外埋葬保存，以防靈魂受害。全島唯獨在Tahai古遺址，有一尊戴著帽子睜大雙眼的完整摩艾石像，其實是展示之用。

與北美印地安人類似，復活節島的原住民只有口述歷史。根據原住民轉述，玻里尼西亞一位酋長名為Hotu Matu'a，不堪戰亂困擾，希望另闢疆土。他的巫師在夢中飛越海洋，看到鬱鬱蔥蔥的拉帕努伊島，回去報告酋長該島的位置。於是酋長攜帶妻子和全家乘坐獨木舟來到該島。酋長當時還帶來了七個不同的種族，這就是七尊摩艾石像的由來，他們代表著拉帕努伊島上的七個部落，而這七尊摩艾石像因此例外地面向海洋，遙遙望著西邊海洋外的故鄉，他們要永遠記住自己所來之處。

學者把復活節島上的歷史分成三個階段：一、 初期（西元800-1200）：玻里尼西亞人遷徙到拉帕努伊島，胼手胝足開疆拓土；二、中期（西元1200-1700）：拉帕努伊島的蓬勃發展期，人口、藝術和文化都達顛峰，島民大規模地雕刻摩艾巨石像；三、晚期（西元1700-1864）：各部落互相格鬥爭搶資源，摩艾石像被推倒摧毀，鳥人（Tangata Manu）崇拜儀式開始興起。

我們到復活節島東南海岸的Rano Raraku 火山口，觀看玻里尼西亞人在中期大規模開採巨石的採石場。當年，無數島民在火山石上，先直接雕刻出各種尺寸和不同風格的人面像，再從背面慢慢鑿開分離成半身石像，然後運送石像到海邊豎立起來。不可思議的是，島民沒有起重機，也沒有車輪發明的痕跡，他們究竟如何運輸這些數十噸重的大石像到遠遠的海邊？這一直是所有學者們欲解的謎，至今還只有各種理論假說。

Rano Raraku的山上，有些石像尚未與火山石分離，靜靜地躺在山石上；有些石像已「走」在往海邊的路上；有的則不幸中途跌倒，俯面吻著地面。風格不同、尺寸不一的摩艾石像，包括半成品、完成品、或毀壞品，三三兩兩分散在山坡上，它們像一群沒腳的不倒翁，搖搖擺擺地從這片山坡「走」到海邊，非常壯觀，也頗為有趣。

然而，原本無數工人在這龐大露天雕石工廠，如火如荼地忙著製造和搬運石像，某一天，突然風雲變色，全體工人們丟下工具，停止工作，毅然決然地離開了這片山坡地，留下了各個不同生產時段的三百九十六尊石像於現場。石像們如被時空凍結住般僵在原地，或躺、或倒、或立地靜靜等待，過了三百年都未曾再邁開過一步。島上到底發生了什麼事？

1722年，荷蘭探險船看到拉帕努伊島的畫面是：島民和善、土壤肥沃、摩艾石像矗立；五十二年後（1774），英國探險船來到此島，他們看到的畫面是：島民手持長矛武器，對訪客嚴陣以待；摩艾石像被冷漠伺候，一反往昔的膜拜尊重；島上土地貧瘠、農田廢棄、沒有超過十英尺高的樹木；世外桃源竟變成了面目猙獰的荒島。

拉帕努伊島與世隔絕，沒有外敵來侵，所有變化應該都源自於自身的作為。學者解釋，玻里尼西亞人文化發展到極致時，全島人幾乎都投入摩艾石像的雕刻競賽，石像越造越大，樹木被砍盡用來運送石像，自然環境嚴重破壞，鳥類愈來愈少，導致農田廢棄，糧食跟著不足，資源越來越少，於是部落間的衝突隨之升高，最後引發戰爭。各部落忿恨地將對手的摩艾石像推倒，砍斷石像的頭，以示報復。如此你來我往，結果全部摩艾石像都被推倒，因為島民突然覺悟，摩艾石像並沒有保佑他們，崇拜祭祀有何用？十八世紀，歐洲人入侵復活節島時，島上的摩艾石像已全部被推倒毀損。