日子一年一年過，送出許多禮物，也收到許多禮物。過年過節收到的禮物，對我而言，不過歡樂應景，沒有太大意義。每年收到的生日禮物，有感動也有驚喜，但沒有意外。反而是非親非故的外人送我未曾意料到的禮物，留下了深刻的記憶。在美國數十年，我曾有三次如此的經歷。

初來美國時，我進研究所跟著教授鑽研燃燒工程，研究的課題主要是分析、預測和控制火燄。晃動不止的火燄包含太多複雜參數，難以分析研究，因此首要之務是簡化複雜題目。在教授指導下，我設計製造了一套實驗設備，讓火燄形成一層靜止不動的薄薄平面，把其他複雜參數消除殆盡，方便觀察和分析。教授覺得這套設備很有意義，值得介紹給工程系的大學生們，於是在其授課的大學課程內，把這組實驗設備作為學生期末研究報告的一個選項，我被指定為學生們示範實驗。

示範實驗順利完成，學生們表現得很有興趣，問了許多問題，我竭盡所能一一回答，大夥很滿意地離去。幾日後，在教室走廊上碰到同實驗室的師兄，他神祕兮兮地對我眨眼，開玩笑地說：「妳有暗戀者喔！」我丈二金剛摸不著頭腦，不知他所云何事，一臉茫然地轉身離開。

回到實驗室，赫然發現我的書桌上躺著一朵紅玫瑰，小卡片上寫著感謝之語。原來是示範實驗小組全體同學送我的小禮物。我初來乍到美國，對美國文化不甚了解，沒頭沒腦地收到這麼一朵鮮艷紅玫瑰，確實讓當時尚年輕的我臊紅滿面，不知所措。學生們為什麼不送黃玫瑰，卻送這引人遐思的紅玫瑰？難怪師兄要開我玩笑。我猜測可能是學生小組推舉一位同學去辦事，這位同學匆忙行事，隨便從花店買了一朵紅玫瑰就交差了事，未曾考慮到東方年輕女性的保守。

後來，想起《孟子》中有言：「君子有三樂……父母俱存，兄弟無故，一樂也；仰不愧於天，俯不怍於人，二樂也；得天下英才而教育 之，三樂也。」我篤信這就是「得天下英才而教育之」的君子之樂，因此坦然接受。當然，還是沾了我的指導教授之光，才有所謂的教學之樂。

第二次君子之樂發生在中文學校。初搬至加州 ，我驚喜發現各處都有中文學校，是華裔家長們為鼓勵下一代學習中文，費盡心思創辦的。我先前在家中自己教女兒中文，女怨母氣，事倍功半，正愁難以繼續，如今有現成的中文學校，當然立刻送她們去上課。每個周末，我在學校等待女兒下課，無所事事，不禁思忖，自己中文程度其實還不差，又喜歡與天真活潑的孩子們玩樂，何不乾脆下海教學？於是大膽到學校應徵中文老師。

初初上課，我準備充分，想了許多新點子啟發孩子們的興趣。幾堂課後，發現我的大嗓門和唱作俱佳的表情，似乎頗能吸引學生們的注意力，全班竟沒有人打瞌睡或嘻笑胡鬧，讓我欣慰不已，上起課來更加起勁。課堂上，我盡量以問答方式與小朋友們互動，美國長大的孩子喜歡發言表現，我歪打正著，小朋友拚命舉手爭相回答問題，課堂上氣氛極為熱烈。看到孩子們積極參與，個個興奮地搶著回答問題，我不禁洋洋得意，也才真正體驗到「得天下英才而教育之」的樂趣。

學期末，一位家長捧著一個大禮盒來送我。我手足無措，不敢接受。女士告訴我，她的兒子以前憎恨上中文學校，今年卻不再彆扭執拗，要感謝我的有趣教學。禮物是她親手縫製的芭比 娃娃，因為聽說我有女兒，所以製作娃娃送給我。既是她親手製作的禮物，不宜拒人於千里之外，我千謝萬謝地收下了。其實我心中真正欣喜的是，媽媽親口告訴我，她兒子對我教的中文課程有興趣，那份雀躍之心是百萬元也買不到的。

第三件更是難以忘懷。在公司辛苦工作十數年後，我決定退休，可以自由自在地雲遊四海。我的主管一直計畫給我辦一個隆重的歡送會，我百般拒絕，只想學徐志摩的〈再別康橋〉：「悄悄的我走了，正如我悄悄的來；我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。」老闆無奈，只有嘆息。

那天，測試中心突然打電話找我，火急地說設計圖有問題，要我馬上親自去澄清一下。我依慣例迅速奔向繪圖員辦公室，結果竟是一群生死與共、日夜拚測試的同事們為我準備的驚喜歡送會。

歡送會的蛋糕糖衣層是我設計的燃燒器圖案，我一刀子切下，為掩飾激動的心情，故意呼叫：「好可惜啊！我的設計被切壞了！」一陣哄堂大笑後，有人遞過來一盒禮物。禮盒外的包裝紙印的正是我的設計圖案，一個個燃燒器美妙有序地排列著，看起來比任何包裝紙都富有藝術美。我捨不得撕毀包裝紙，小心翼翼拆開。

包裝紙的設計者正是一位聰明絕頂、先前處處刁難我的繪圖員。猶記我初來時，他是少數幾個瞧不起我這東方女性工程師的美國「紅頸族」之一。他做事極為敏捷快速，個性卻是桀驁不馴，對我的設計概念總有意見，批評我不懂工程設計，指責我偏離正規工程思維，然後故意拖延製作我的設計圖。我耐心跟他解釋，他只回應一句：「妳的設計絕對不會成功。」就自顧自工作，不再理我，讓我哭笑不得。

漸漸地，我的設計一件件測試成功，他的態度也隨之慢慢改變。後來，我要求他繪製設計圖，都是既快速又完美，有時還會主動提供我極佳的建議，我們成了合作無間的好搭擋。我離開前的最後一項設計，他也參與了不少意見。我曾經感嘆地跟他說，好的設計會自然表現出藝術的本質。他聽了點頭如搗蒜，讚嘆說我們現在的設計就是一件藝術品。樂得我哈哈大笑。沒想到，這番話他牢記於心，用我的設計圖來印製禮物包裝紙，讓我心花怒放。我後來完全不記得他們送我什麼禮物，但印象深刻那獨特的包裝紙，一直小心保存至今。

明朝徐渭《路史》記載：「將鵝送唐朝，山高路遠遙；沔陽湖失去，倒地哭號號；上覆唐天子，可饒緬伯高；禮輕人意重，千里送鵝毛。」緬伯高呈送幾根鵝毛給堂堂大唐天子，絕對是野人獻曝的可笑之舉，但那千里迢迢護送鵝毛的戒慎恐懼誠意，卻足以感動天子，饒恕他失去白天鵝的過錯。仔細分析，我銘記於心的，都不是價值貴重的禮物，而是那份「千里送鵝毛」的虔誠心意。（寄自加州）