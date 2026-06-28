我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's冷藏豌豆種出整株 他實測「發芽率100%」一包解鎖三種吃法

受困逾3天一對父子獲救 委內瑞拉雙震增至1450人罹難

高蛋白、益生元…Z世代更追求健康 飲料大廠狂推機能飲品

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球機能型飲料市場規模日益成長，圖為美國一款含有益生元和益生菌的汽水。（美聯社）
全球機能型飲料市場規模日益成長，圖為美國一款含有益生元和益生菌的汽水。（美聯社）

隨著更具健康意識的較年輕消費者對機能型飲品的需求日益提升，飲料品牌正推出愈來愈創新的產品來把握商機，包括添加蛋白質的咖啡及添加益生元成分的汽水。

全球規模達1600億美元的機能型飲料市場，已成為獲利日益豐厚的一塊領域。這類產品涵蓋各種多功能飲料，號稱除了好喝之外，還能促進健康，此時消費者正尋求更便利的方法來達成他們的健康目標。

消費者研究公司Circana全球執行副總裁暨消費品與食品服務首席顧問懷特（Sally Lyons Wyatt）表示：「機能型飲料，就是能提供某種效果的飲料。」「便利性當然是因素之一，但另一原因是人們追求活得更久、更健康……你是想只是喝杯飲料，還是希望這杯飲料能幫你發揮更多功能？」

根據EY最近針對美國與巴西超過2500名成年人進行的消費者飲料調查，約75%的千禧世代及80%的Z世代會飲用機能型飲料，包括能量飲料、益生菌飲料及添加維生素的飲料等。其中逾半數受訪者說，願意為有助於健康與養生目標的飲料支付更高的價格。

星巴克過去一年在美國、加拿大及歐洲的門市推出高蛋白咖啡，進一步延伸2024年在超市推出即飲高蛋白咖啡的行動。

星巴克研發團隊經理韓德森表示：「機能型飲料已廣泛出現在各種食品與飲料品類中，而蛋白質很可能是其中最受歡迎的功能成分。」「我們賣出的高蛋白冷奶泡幾乎和 Flat White（澳式白咖啡）一樣多，而你可以想像，Flat White是一款極受歡迎的飲品，現在蛋白質產品同樣受歡迎。」

整個食品飲料產業也正積極進軍這個市場。法國食品飲料公司達能（Danone）最近以據報約11.5億美元收購了高蛋白飲品製造商Huel。Huel提供營養完整的高蛋白奶昔，可做為代餐。

另一方面，汽水大廠百事可樂與可口可樂也加入這股潮流。可口可樂去年初在美國推出益生元汽水品牌 Simply Pop，而百事則以20億美元收購益生元汽水新創公司Poppi。

韓德森表示：「消費者比以往更希望產品能提供功能效益。我認為人們對營養以及自己攝取到體內的是什麼，比以往更加了解。」

精華 FAQ

  • 主要因為千禧世代與Z世代健康意識提升，想用更便利方式達成養生目標，因此能兼顧口感與功能的飲品更受歡迎。

  • 星巴克推出高蛋白咖啡，達能收購高蛋白飲品品牌Huel，可口可樂推出益生元汽水Simply Pop，百事也收購Poppi。

  • 調查顯示約75%千禧世代與80%Z世代會喝機能飲料，且逾半願為健康與養生效益支付較高價格，顯示需求仍在擴大。

巴西 加拿大

上一則

「一個握手就是承諾」 利佛摩葡萄農守護酒鄉50年

延伸閱讀

機能飲料市場夯 深受年輕人喜愛 星巴克、可口可樂搶進

機能飲料市場夯 深受年輕人喜愛 星巴克、可口可樂搶進
減重、健身族荷包挺不住了…高蛋白熱賣推升原料荒 濃縮乳清蛋白暴漲

減重、健身族荷包挺不住了…高蛋白熱賣推升原料荒 濃縮乳清蛋白暴漲
這5種飲料 營養師：降血壓效果不輸綠茶

這5種飲料 營養師：降血壓效果不輸綠茶
喝寶特瓶飲料 「1習慣」易成細菌溫床 恐釀腹瀉

喝寶特瓶飲料 「1習慣」易成細菌溫床 恐釀腹瀉

熱門新聞

端午節吃粽子應景，過量食用極易造成身體負擔。（123RF）

粽子大PK 北部粽易上火、南部粽較好消化？ 中醫揭吃粽體質

2026-06-19 04:39
有網友分享「微波爐懶人料理法」，不僅4分鐘就能將泡麵快速上桌，還能免去清洗大量鍋具的麻煩。(本報系資料照)

下班累不想開火？網推煮泡麵神技：麵體更Q還可少洗餐具

2026-06-14 16:19
有些常見食材本身就含有天然毒素，若沒有充分加熱、煮到全熟，反而可能讓「養生」變成「風險」。（圖／AI生成）

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

2026-06-07 02:50
營養師提醒，冰箱裡有很多不知道的隱藏危險，最好應趁早清掉，否則可能吃出疾病。 （本報資料照片）

放冷凍不會壞 營養師揭食安地雷：剩菜放太久、便當拖著吃最危險

2026-06-08 05:21
全球機能型飲料市場規模日益成長，圖為美國一款含有益生元和益生菌的汽水。（美聯社）

高蛋白、益生元…Z世代更追求健康 飲料大廠狂推機能飲品

2026-06-28 21:07
家常涼拌藕片的料理方式。（取自農業部臉書粉專）

荷花、蓮花不一樣？ 專家解惑 1張圖學料理涼拌藕片

2026-06-06 04:43

超人氣

更多 >
亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
華人注意 洛杉磯機場打擊黑車 別貪小便宜吃大虧

華人注意 洛杉磯機場打擊黑車 別貪小便宜吃大虧