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TikToK老饕：一招讓麥當勞起士漢堡變得無比美味

世界新聞網／即時報導
AngeEats展示他品嘗麥當勞雙層起士漢堡的秘方。(擷自TikTok影片)
AngeEats展示他品嘗麥當勞雙層起士漢堡的秘方。(擷自TikTok影片)

一位專門以嘗試各類速食而聞名的老饕，在TikTok上介紹了他享用麥當勞雙層起士漢堡的秘方，聲稱只要稍加一些改變，即使是麥當勞最便宜的起士漢堡，也會變得無比美味、口感升級。

這名叫做Angelo的老饕，在TikTok上以網名「AngeEats」走紅，他分享的祕訣是：在起士漢堡中夾入一塊麥當勞炸薯餅，然後再淋上麥當勞糖醋醬(Sweet'N'Sour)。

另外，他表示他喜歡蒸麵包，而不是烤麵包，他表示這種組合會產生風味絕倫的滋味。

Angelo在TikTok的這支影片已有近50萬人觀看，而且有數十人在嘗試過後，表示這是他們吃過最棒的組合，以後除了用這種方式吃麥當勞起士漢堡外，不做他想。

不過也有人不那麼開心，一個住在英國的網友說，在他們那邊的麥當勞，薯餅是屬於早餐的菜單，只賣到早上11時為止；漢堡則是早上11時之後才開始賣。

@angeeats My @mcdonaldsau Maccas Hack 🍔 #australia #mcdonalds #mcdonaldsaustralia #fyp #maccashack #foodreview #foodtok #tiktokfood #foodtiktok #steamedbun ♬ original sound - AngeEats

麥當勞 TikTok 英國

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