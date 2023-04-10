TikToK老饕：一招讓麥當勞起士漢堡變得無比美味

AngeEats展示他品嘗麥當勞雙層起士漢堡的秘方。(擷自TikTok影片)

一位專門以嘗試各類速食而聞名的老饕，在TikTok 上介紹了他享用麥當勞 雙層起士漢堡的秘方，聲稱只要稍加一些改變，即使是麥當勞最便宜的起士漢堡，也會變得無比美味、口感升級。

這名叫做Angelo的老饕，在TikTok上以網名「AngeEats」走紅，他分享的祕訣是：在起士漢堡中夾入一塊麥當勞炸薯餅，然後再淋上麥當勞糖醋醬(Sweet'N'Sour)。

另外，他表示他喜歡蒸麵包，而不是烤麵包，他表示這種組合會產生風味絕倫的滋味。

Angelo在TikTok的這支影片已有近50萬人觀看，而且有數十人在嘗試過後，表示這是他們吃過最棒的組合，以後除了用這種方式吃麥當勞起士漢堡外，不做他想。

不過也有人不那麼開心，一個住在英國 的網友說，在他們那邊的麥當勞，薯餅是屬於早餐的菜單，只賣到早上11時為止；漢堡則是早上11時之後才開始賣。