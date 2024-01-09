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白玉蘿蔔蘋果佐肉丸湯

Vivien
白玉蘿蔔蘋果佐肉丸湯
白玉蘿蔔蘋果佐肉丸湯

台灣蘿蔔產季在冬天，但是拜運輸便利，幾乎四季皆能吃到，但還是以冬季的產的品質最優。無怪乎有「冬吃蘿蔔，夏吃薑」的諺語。

其實蘿蔔品種跟顏色不少，我的心頭好還是白皮蘿蔔，也覺得吃起來最清甜。好吃的白蘿蔔，生吃口感跟梨子沒兩樣，不管煮湯、清燉或是紅燒跟涼拌，我都很喜歡，介紹一道肉丸子湯品，很方便婆媽們準備，而且味道很清甜。

材料：

白玉蘿蔔3條約200克、蘋果小一顆、洋蔥四分之一、香菇2朵、絞肉350克、薑些許、鹽適量、醬油適量、米酒適量、水適量。

作法：

1.蘿蔔、蘋果、洋蔥去皮，洗淨切塊狀，香菇泡水，濾乾水備用。

2.拿個深碗，倒入絞肉、米酒、醬油、些許鹽，攪拌均勻，接著捏成肉丸子，放入蒸鍋，倒一杯水蒸熟。

3.同時把蔬菜類食材倒入鍋中，加適量水，開大火煮，接著轉中火續煮。

4.肉丸蒸熟拿出，接著和蔬菜以大火同煮，放入薑片、適量鹽，10分鐘後轉小火，大約10分鐘後熄火燜5分鐘。

5.喜歡香菜著者，可放入，不加也沒關係，一碗暖心暖胃的湯品出鍋開吃。

小叮嚀：

白玉蘿蔔跟蘋果還有洋蔥都自帶甜味，肉丸子本身帶油，不需要放油，蘿蔔沒有限制外皮顏色都可。

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