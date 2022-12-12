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澱粉+蛋白質 吃素不怕餓肚子

文、圖／太陽臉
鮮菇豆腐煲（五辛素）
鮮菇豆腐煲（五辛素）

分享三道素食料理，除了澱粉帶來飽足感，同時富含植物性蛋白質，包括板豆腐、腐竹、豆干，就連「澱粉炸彈」馬鈴薯，每100克中也有2.3克蛋白質。

鮮菇豆腐煲（五辛素）

材料：

板豆腐、腐竹、草菇、杏鮑菇、胡蘿蔔、木耳。

調味料：

醬油、糖、米酒、麻油、素高湯（或清水）。

作法：

1.板豆腐切小塊，用廚房紙巾擦乾表面水分，以少許油將兩面煎至金黃、腐竹泡軟。

2.草菇和杏鮑菇切塊用少許油炒香備用，起油鍋爆香少許蒜末和薑片，加入菇類和胡蘿蔔同炒。

3.下調味料，再下豆腐和腐竹煮到滾，蓋上鍋蓋小火煲15分鐘，起鍋時撒上燙熟的毛豆和蔥花即成。

小叮嚀：

香菇可以使用自己喜歡的菇類，也可加入太白粉水勾芡。

韭菜盒子（五辛素）
韭菜盒子（五辛素）

韭菜盒子（五辛素）

材料：

韭菜、粉絲、豆干、香菇。

調味料：醬油、糖、麻油、白胡椒粉。

作法：

1.豆干切丁、香菇泡水切丁、粉絲泡軟切小段。

2.豆干丁和香菇丁先用少許油炒香放涼，加入韭菜丁和粉絲段及調味料拌勻成餡料

3.高筋麵粉加少許鹽和水調成稠一點的麵糊，醒發半小時以上。

4.平底鍋開微火將麵糊下鍋刷成一個薄圓餅，等顏色變黃、邊緣翹起即可取出放涼即成潤餅皮。

5.用包潤餅的方式包入餡料，以麵粉糊封口，薄油烙到兩面金黃即可。

小叮嚀：

豆干先在加鹽的滾水中燙一下，可降低豆腥味。

脆皮薯塊（奶素）
脆皮薯塊（奶素）

脆皮薯塊（奶素）

材料：

馬鈴薯、奶油、玉米粉、鹽。

作法：

1.馬鈴薯去皮切小塊放入電鍋蒸熟。

2.拌入奶油、鹽和米粉裹勻。

3.烤盤上放烘焙紙，刷上油，將馬鈴薯塊均勻鋪上。

4.入烤箱428℉先烤半小時，取出翻面再續烤約15分即成。

小叮嚀：

吃時可撒上些許鹽、黑胡椒粉或百里香葉碎。

蛋白質 餡料

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