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利用零碎時間 她曝68歲抗衰關鍵「一對啞鈴練全身」

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網友分享啞鈴居家訓練法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@An...
網友分享啞鈴居家訓練法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets ）

中老年人居家運動必學！一名來自上海、68歲的抗衰領域創業者「王娟護膚」近日在小紅書分享居家啞鈴訓練，引發關注。她強調「肌肉流失才是衰老根源」，透過簡單的阻力訓練即可在家強化全身肌群，吸引不少中老年族群詢問與跟練。

王娟自稱長期研究抗衰老超過40年，提出以啞鈴為核心的全身訓練方式，並示範一套「一對啞鈴練全身」動作。內容包括雙手於腰前進行左右開合的啞鈴開合、向上抬至肩膀高度的抬臂動作，以及高舉啞鈴後再下降至頸部的上舉訓練；下半身則搭配弓箭步後抬手臂，在前跨步同時帶動手臂前後擺動。此外，還包含俯身約90度進行的啞鈴划船，以及全程收緊核心的深蹲動作，強調從上肢、背部到腿部皆可同步鍛鍊。

她建議初學者從1至2斤（約0.5至1公斤）輕重量開始，再逐步增加至3至5斤，目前自己則使用每個6磅（約2.7公斤）的啞鈴。她指出，這類訓練可利用零碎時間進行，每個動作約10至15下，每次2至3組，並提醒動作時需「用力呼氣、放鬆吸氣」，同時收緊核心以提升效果。

貼文曝光後，不少網友稱讚其身材勻稱、狀態良好，認為長期運動確實有助維持體態。另有健身愛好者分享自身經驗，表示透過抗阻運動與有氧結合，同樣能維持良好體能。

整體而言，這類簡單易行的居家啞鈴訓練，因門檻低、空間需求小，逐漸受到中高齡族群青睞。討論也反映出民眾對於「健康老化」的重視，不僅關注外在保養，更強調透過運動延緩肌肉流失、提升生活品質。

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