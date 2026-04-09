肌力決定健康長壽 2項簡單測試可預測年長女性壽命

壺鈴運動可以穩定肌群。(本報資料照片)

隨著年齡增加，肌肉量逐漸流失，卻常被忽略。研究指出，人體肌肉量從30歲起逐年下降，60歲後加速，可能導致體力衰退、跌倒風險增加，甚至影響壽命。

近期發表在美國醫學會旗下期刊「JAMA Network Open」的研究追蹤了5000多名63至99歲女性，結果顯示握力和椅子起身測試能力愈好，八年內死亡風險愈低，這項關聯在考慮年齡、慢性病、社經條件及身體活動量後依然成立。

握力測試：利用握力器測量手部力量，能反映全身肌力。

椅子起身測試：從坐姿站起而不使用雙手，可測下肢力量與平衡。

這些測試快速、簡單，評估日常功能比單純測量肌肉大小更有意義，尤其對維持老年獨立生活至關重要。

專家解釋，肌力反映多個身體系統的健康狀態，包括肌肉、骨骼、神經系統與新陳代謝。肌力充足的人不僅行動自如、跌倒風險低，也能更好地控制血糖、降低心血管疾病風險，進而提升生存率與生活品質。

肌力並非年輕人的專利，在任何年齡開始訓練都能帶來改善，即使是過去沒有運動習慣的人，只要循序漸進，也能有效提升力量與身體功能。

對於中高齡族群而言，維持肌力更是延長獨立生活的重要基礎，不僅能降低跌倒與失能風險，有助於提升生活品質。

人體肌肉量從60歲後加速，可能導致體力衰退、跌倒風險增加；示意圖。（圖／123RF）

肌力訓練的十大好處

1.增肌與強化肌肉線條：持續2至3個月即可見效果。

2.促進新陳代謝、助燃脂：肌肉組織消耗熱量多。

3.提升平衡能力：強化核心與下肢，降低跌倒風險。

4.強化骨骼：預防骨質疏鬆與骨折。

5.心血管健康：改善血壓與膽固醇。

6.血糖控制：提升胰島素敏感性，幫助糖尿病管理。

7.減少運動傷害：增強肌肉與韌帶，降低意外傷害。

8.提升心情：運動釋放快樂荷爾蒙。

9.保護大腦：抵抗認知衰退，維持記憶力。

10.延長壽命：肌力活動可降低早死風險 10%至17%。

如何開始肌力訓練

結構化訓練：自由重量、阻力帶、器械或自體重量，每周2至3次。

日常活動融入肌力：搬重物、爬樓梯、園藝等。

漸進原則：初學者可從低強度開始，逐步增加重量與次數。

結合生活方式：均衡飲食、充足睡眠與日常活動，協助肌肉維持與功能。

專家指出，肌力並非年輕人的專利，在任何年齡開始訓練都能帶來改善，即使是過去沒有運動習慣的人，只要循序漸進，也能有效提升力量與身體功能。

此外，相較於追求高蛋白飲食、保健食品或各種流行的極端方法，建立穩定且可長期維持的生活方式才是關鍵，包括規律運動、均衡飲食與良好作息。

對於中高齡族群而言，維持肌力更是延長獨立生活的重要基礎，不僅能降低跌倒與失能風險，也有助於提升整體生活品質。