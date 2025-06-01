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TikTok等社媒鼓吹苗條、節食 恐導致年輕人飲食障礙

中央社巴黎1日綜合外電報導
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專家警告，社群媒體美化苗條的體態，鼓吹有關飲食和營養的虛假、危險的建議，可能導致易受影響的年輕人罹患飲食障礙症。(unsplash@i yunmai)
專家警告，社群媒體美化苗條的體態，鼓吹有關飲食和營養的虛假、危險的建議，可能導致易受影響的年輕人罹患飲食障礙症。(unsplash@i yunmai)

專家警告，社群媒體美化苗條的體態，鼓吹有關飲食和營養的虛假、危險的建議，可能導致易受影響的年輕人罹患飲食障礙症。

法新社報導，年輕女性和女孩更容易罹患暴食症、厭食症與嗜食症等疾病，但男性的發生率也持續攀升。

研究顯示，全球一生中罹患某種飲食障礙的比例，從 2000年的3.5%上升到2018年的7.8%，而這段時間恰逢社群媒體興起。

對於試圖協助青少年從這些疾病中恢復的專業人士來說，TikTok和Instagram等平台網紅的錯誤訊息是一大難題。

法國營養學家科比提（Carole Copti）告訴法新社：「社群媒體的使用問題不解決，我們就沒辦法再治療飲食障礙了。」

她說：「它已成為誘發因子、加速器，也是恢復的障礙。」

飲食障礙的成因複雜，心理、遺傳、環境和社會因素都有。

法國學生健康基金會（Student Health Foundation of France）兒童和青少年精神病學家戈達特（Nathalie Godart）表示，社群媒體「不是起因，卻是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

她告訴法新社，透過提倡苗條、嚴格控制飲食和堅持不懈的運動，社群媒體讓原本就脆弱的人更虛弱，對他們健康「的威脅也更形擴大」。

最近的一個例子是「#skinnytok」趨勢，這是TikTok上的一個主題標籤，充滿了危險且令人內疚的建議，鼓勵人們大幅減少食物攝取。

飲食障礙會損害心臟、導致不孕症和其他健康問題，並與自殺行為有關。

研究發現，厭食症是所有精神疾病中死亡率最高的。法國健康保險機構指出，飲食障礙也是法國15至24歲年輕人早逝的第二大原因。

科比提說，社群媒體造成「惡性循環」。飲食障礙患者通常缺乏自尊，但透過在社群媒體上曝光自己因厭食症而變得消瘦，他們就能獲得追隨者、瀏覽量、點讚…，「而這會加劇他們的問題，延長他們自我否定的時間」。

科比提表示，與病人的會診讓她感覺像在面對一場考驗。她說：「我必須不斷為自己辯解，努力讓他們明白，只攝取1000卡路里（也就是他們所需熱量的一半）是不可能維持健康飲食的，不吃飯是不正常的。」

當這類內容賺錢時，情況更是如此。

專長照護飲食障礙者的法國護理師布吉斯（Charlyne Buigues）提到一位年輕女子，指這名女子經常在 TikTok上直播自己嘔吐的影片，並「解釋說她是從該平台收錢的，並用這筆錢買食品雜貨」。

布吉斯主動擔起定期檢舉Instagram上有問題內容的責任，但她表示這「毫無意義」，這些內容仍然保留在網路上。她甚至建議她的病人刪除社群媒體帳號，尤其是 TikTok。

她說：「這看起來或許很激進，但如果年輕人不了解實情，這款應用程式就太危險了。」

社群媒體 TikTok 保險

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