使用減肥藥「為愛減重」小心健康危害更大

（圖：健康醫療網提供）

45歲的黃先生，平日下班就有吃消夜紓解壓力的習慣，特別是受到疫情影響，宅在家的時間變多，讓黃先生的體重更是直線上升。身高166公分的他，體重已破百，直到因心肌梗塞住進加護病房。之前並無慢性病病史，經心臟內科醫師診斷後，因代謝症候群造成本次入院，黃先生才驚覺肥胖 對健康危害的嚴重性。

私自買減肥藥 減重 暗藏危機

肥胖者除了會增加三高（糖尿病、高血壓 、高血脂）、心血管疾病、脂肪肝等風險，研究亦顯示20%的癌症與肥胖息息相關。疫情期間陸續也有研究指出，肥胖患者在感染新冠肺炎之後的併發症較多，死亡率也更高。

衛福部臺中醫院李映錦營養師指出，臨床上，常遇到想直接到藥局買減肥藥的民眾，但這是很危險的，只要是藥物都有副作用及禁忌症，私自購買藥物易忽視藥物安全性。

誠然透過藥物幫忙，可讓體重下降快點，更具成就感，若是飲食控制、規律運動等生活習慣沒有跟上，不單效果不佳，一旦停藥，一樣會慢慢復胖。李映錦營養師表示，研究證實，減少5%以上體重，能有效改善高血壓、糖尿病等肥胖相關疾病，為健康帶來許多益處。減肥應首重在調整飲食、持續運動及規律生活。

飲食調整可諮詢營養師依個別疾病狀況及營養需求，給予不同的營養治療計畫。規律運動則建議一週五天30-60分鐘的中等至高強度的有氧運動。減重藥物應在醫師建議下使用並配合相關治療計畫，才能達到成功減重的目的。

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資料來源：健康醫療網

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