我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊╱垃圾車火災頻傳 疑鋰電池惹禍

川普80歲生日辦UFC籠格鬥 斥資6000萬元 場面如古羅馬「麵包與馬戲」

年長者口腔功能退化或吞嚥困難吃粽難 水果冰粽滿足口腹慾

記者游振昇／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日照中心和養護中心工作人員為吞嚥退化長者製作水果粽，感受年節氣氛。圖／永信社會福...
日照中心和養護中心工作人員為吞嚥退化長者製作水果粽，感受年節氣氛。圖／永信社會福利基金會提供

端午節將到，許多高齡長者因傳統粽子糯米黏性高、不易消化，口腔功能退化或吞嚥困難等因素，常無法安心品嘗粽子。永信社會福利基金會旗下日照中心及松柏園老人養護中心，今年推出色彩繽紛、冰涼Q彈的「水果冰粽」，以創意手作陪伴長者歡度端午。

永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，基金會承接台中市政府社會局「提升老人福利機構服務品質計畫」已超過4年，持續導入專業口腔功能促進照顧技術，協助長者維持進食能力與生活品質。訪視過程中發現，許多機構長者因年紀增長、疾病影響或口腔功能退化，許多長者面臨咀嚼困難、吞嚥障礙等問題。對一般人來說，只是一口粽子，卻可能造成嗆咳、吞嚥困難，甚至危及健康。

弘光科技大學語言治療與聽力學系助理教授王良惠表示，高齡者常因口腔肌力退化而出現吞嚥困難、嗆咳等問題。這次水果冰粽選用火龍果、奇異果及芒果等質地柔軟且富含水分的水果打成泥，結合永信基金會特別研製配方比例定型，兼顧美味與食用安全，讓長者能透過五感體驗，在歡樂中享受健康均質飲食，也展現機構持續推動口腔健康促進的成果。

永信社會福利基金會希望透過創新方式重新詮釋傳統節慶文化，讓長者不因年齡或身體功能限制而錯過節慶的喜悅。也結合健康促進、口腔照護及社區共融理念，打造高齡友善環境，讓長者持續參與社會、展現生命價值。

日照中心和養護中心工作人員為吞嚥退化長者製作水果粽，感受年節氣氛。（永信社會福利...
日照中心和養護中心工作人員為吞嚥退化長者製作水果粽，感受年節氣氛。（永信社會福利基金會提供）

精華 FAQ

  • 因為傳統粽子糯米黏性高、不易消化，對口腔肌力退化或吞嚥障礙的長者來說，容易造成咀嚼困難、嗆咳，甚至增加健康風險。

  • 水果冰粽選用火龍果、奇異果與芒果等質地柔軟、含水量高的水果打成泥，再搭配基金會研製的比例定型，兼顧口感與食用安全。

  • 活動希望以創新方式重新詮釋傳統節慶，讓長者不因年齡或身體限制錯過喜悅，同時結合口腔照護、健康促進與社區共融理念。

端午節

上一則

甲狀腺功能減退 60歲男竟查出腎指數異常

下一則

台灣失智人口每年增加1萬人 醫：做好「趨吉避凶」4字口訣遠離失智

延伸閱讀

吃飯太快恐加速腦退化「護腦2習慣」可降3成失智風險

吃飯太快恐加速腦退化「護腦2習慣」可降3成失智風險
端午吃粽不怕「暈碳」 奇美醫推混米健康粽兼顧美味與永續

端午吃粽不怕「暈碳」 奇美醫推混米健康粽兼顧美味與永續
多吃2顆肉粽得走7.5小時 端午健康吃法曝光

多吃2顆肉粽得走7.5小時 端午健康吃法曝光
即將進入「五毒月」盛夏高溫潮濕 中醫揭「夏季腸胃炎」三大體質警訊

即將進入「五毒月」盛夏高溫潮濕 中醫揭「夏季腸胃炎」三大體質警訊

熱門新聞

收據。Image by Sabine van Erp from Pixabay

🎙️收據藏健康危機？超市小票恐影響激素平衡 讓人變胖、睡眠品質下降…

2026-06-09 09:35
檸檬、柳橙、橘子含豐富的維他命Ｃ，但民眾若額外補充，建議攝取量是成人每日100毫克，安全上限1000毫克。（本報資料照片）

維生素C不是愈多愈好 醫曝過量4大中毒警訊 腹痛、嚴重腹瀉都上榜

2026-06-07 04:00
示意圖。（取自123RF）

久坐族有救了？1動作助降餐後血糖 最高逾5成

2026-06-10 14:53
醫師提醒，若低血壓伴隨持續性頭暈、虛弱、胸悶、心悸，應進一步就醫檢查。（123RF）

天氣熱易低血壓？ 醫：注意4症狀恐是身體警訊

2026-06-07 04:42
草酸天然存在於許多植物性食物中，包括菠菜、堅果等。（圖／123RF）

草酸過度累積 恐提高腎結石風險

2026-06-09 02:00
李男有嚼食檳榔、牙周病。（烏日林新醫院提供）

奪命36小時 52歲男業務咳2天突胸痛 口腔細菌侵肺…手術救命

2026-06-13 05:09

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向