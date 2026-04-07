我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦請求對伊朗最後通牒延後2周 白宮：川普擬做出回應

房子剛買就被陌生人占住 屋主倒貼水電費 只因...

長輩在意他人眼光不願用拐杖 專家提解方：時尚、多功能輔具吸睛

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，外界對於拐杖、助行器，常認為是退化、衰老或中風的...
老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，外界對於拐杖、助行器，常認為是退化、衰老或中風的象徵，且往往充滿歧視感，讓長輩心理上十分排斥，「能不用就不用」，甚至是拒絕使用。（本報資料照片）

台灣步入超高齡社會，65歲以上長者人口已超過總人口20%，但許多長輩行動力不佳，尤其是70、80歲長輩走路時常跌倒，但外出時，卻仍不願意拿「拐杖」，讓子女非常憂心。國衛院研究指出，近5成行動不便老年人即使走路不穩，也不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群。

民眾陳先生就遇到相同的困擾，陳先生的父親已高齡近九十歲，平時還會自行外出購物，但走路速度慢，重心常常不穩，雖然家裡已買了拐杖，但陳伯柏卻不願意使用，家人都勸說，外去時要拿著拐杖，以防跌倒，但陳伯伯總是不聽勸。

陳先生說，每次和父親說，外出要拿拐杖，但父親總是說，「我沒問題，慢慢走就好」，但即便走路時，父親已需要扶著停在路邊的汽車、摩托車，步步慢慢的走，也不願意拿拐杖，家人看得出來，父親堅持不用拐杖，就是因為「十分在意外人的眼光」，但真的十分憂心，父親外出跌倒問題。

其實，長者外出行走不願意拿拐杖的情形，在世界各國十分普遍。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，外界對於拐杖、助行器，常認為是退化、衰老或中風的象徵，且往往充滿歧視感，讓長輩心理上十分排斥「能不用就不用」，甚至是拒絕使用，寧可選擇生活可運用的輔具，如長柄雨傘等。

張淑卿表示，更有許多長輩的心態是「不服老」，覺得用了拐杖，其他人的眼光會認爲自己是衰退的人，而使用長柄雨傘作為拐杖的替代物，較不突兀，但現在許多雨傘的設計上，也開始符合高齡者的需求。

張淑卿說，為方便長者使用，許多長柄雨傘加大、加厚尾端塑膠襯墊的面積，或將傘骨做得更為堅固，甚至手把處還有手電筒的功能，方便長輩清晨外出運動，可以看得清楚，或也有業者自國外進口「健走杖」，呼籲子女可以選擇符合時下潮流的輔具，讓長輩使用時更加自在，接受度更高。

上一則

🎙️居家養老真的安全？專家揭示潛藏健康風險

延伸閱讀

大華府急難救助長者講座 提醒留意耆老健康危機

大華府急難救助長者講座 提醒留意耆老健康危機
上廁所太用力竟猝逝 醫：小心血壓飆升 恐誘發心肌梗塞

上廁所太用力竟猝逝 醫：小心血壓飆升 恐誘發心肌梗塞
為種花勤走路皮克敏全球爆紅 研究指1周走4000步降心血管風險

為種花勤走路皮克敏全球爆紅 研究指1周走4000步降心血管風險
83歲教授推「不失智散步法」 有助刺激活化大腦

83歲教授推「不失智散步法」 有助刺激活化大腦

熱門新聞

馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
散步時偶爾停下來伸個懶腰，可以避免駝背；示意圖。(圖／123RF)

83歲教授推「不失智散步法」 有助刺激活化大腦

2026-04-02 02:00
只要掌握自身體況、體重與飲食之間變化趨勢，高齡女性也可透過規律作息與運動成功減重；示意圖。（圖／123RF）

65歲婦起床後堅持兩件事不偷懶 2年瘦21公斤

2026-03-31 02:00
睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，真正的失智症患者通常「難以長時間維持一致的認知狀態」，他們在生活中會不自覺流露困惑、焦慮甚至挫折感；但若是刻意模仿者，往往在特定情境下會出現「破綻」。圖／本報系資料照片

失智症能假裝嗎？健忘、迷路可模仿 但「這點」騙不了人

2026-04-06 13:25
美國腸胃科醫師指出，旅遊腹瀉確實與運氣有關，但可透過攜帶含次水楊酸鉍成分的藥物降低風險。圖為曼谷旅遊示意圖。（路透）

出國最怕拉肚子 醫揭1款藥物可降65%風險 再教私房避雷訣竅

2026-03-31 05:53
季節性過敏最常與春天連結在一起，當草木生長、花朵盛開，空氣中飄散的花粉可能引發打噴嚏、流鼻水和眼睛發癢等症狀。Image by Corina from Pixabay

🎙️花粉過敏來襲 為什麼有人一年比一年難受

2026-03-31 09:35

超人氣

更多 >
襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯
伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
適合運動後食用 這10種水果「鉀含量」比香蕉還高

適合運動後食用 這10種水果「鉀含量」比香蕉還高
中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下