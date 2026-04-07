長輩在意他人眼光不願用拐杖 專家提解方：時尚、多功能輔具吸睛

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，外界對於拐杖、助行器，常認為是退化、衰老或中風的象徵，且往往充滿歧視感，讓長輩心理上十分排斥，「能不用就不用」，甚至是拒絕使用。（本報資料照片）

台灣步入超高齡社會，65歲以上長者人口已超過總人口20%，但許多長輩行動力不佳，尤其是70、80歲長輩走路時常跌倒，但外出時，卻仍不願意拿「拐杖」，讓子女非常憂心。國衛院研究指出，近5成行動不便老年人即使走路不穩，也不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群。

民眾陳先生就遇到相同的困擾，陳先生的父親已高齡近九十歲，平時還會自行外出購物，但走路速度慢，重心常常不穩，雖然家裡已買了拐杖，但陳伯柏卻不願意使用，家人都勸說，外去時要拿著拐杖，以防跌倒，但陳伯伯總是不聽勸。

陳先生說，每次和父親說，外出要拿拐杖，但父親總是說，「我沒問題，慢慢走就好」，但即便走路時，父親已需要扶著停在路邊的汽車、摩托車，步步慢慢的走，也不願意拿拐杖，家人看得出來，父親堅持不用拐杖，就是因為「十分在意外人的眼光」，但真的十分憂心，父親外出跌倒問題。

其實，長者外出行走不願意拿拐杖的情形，在世界各國十分普遍。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，外界對於拐杖、助行器，常認為是退化、衰老或中風的象徵，且往往充滿歧視感，讓長輩心理上十分排斥「能不用就不用」，甚至是拒絕使用，寧可選擇生活可運用的輔具，如長柄雨傘等。

張淑卿表示，更有許多長輩的心態是「不服老」，覺得用了拐杖，其他人的眼光會認爲自己是衰退的人，而使用長柄雨傘作為拐杖的替代物，較不突兀，但現在許多雨傘的設計上，也開始符合高齡者的需求。

張淑卿說，為方便長者使用，許多長柄雨傘加大、加厚尾端塑膠襯墊的面積，或將傘骨做得更為堅固，甚至手把處還有手電筒的功能，方便長輩清晨外出運動，可以看得清楚，或也有業者自國外進口「健走杖」，呼籲子女可以選擇符合時下潮流的輔具，讓長輩使用時更加自在，接受度更高。