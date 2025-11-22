老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

網友認為父母培養嗜好、擁有至交，是長壽健康的秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

健康的長壽是不少人的願望。網友Vivian在小紅書分享自家「長壽觀察」，指92歲父親、91歲母親高齡仍多能自理，且多項檢查數值良好，貼文特別提到兩老「都不愛運動」，卻一路活得長壽，引來網友數百則留言接力分享家中長輩案例，直指「不運動卻長壽，真正關鍵是什麼」。

Vivian表示，父親生於1933年，沒有心血管疾病、高血壓、糖尿病與阿茲海默症，僅曾罹患慢性阻塞性肺病，現在主要是手有些顫抖、聽力稍差，但頭髮仍有三分之一是黑髮、牙齒一顆未掉，站坐皆腰背挺直，精神飽滿，還會用電腦視訊、對3C產品保持高度好奇。

Vivian母親則自小多病，年長後陸續出現心腦血管疾病、高血壓、糖尿病與阿茲海默症，但在心血管專科醫師好友與堂哥指導下，數十年嚴格依照醫囑吃藥、打胰島素，近年因出現低血糖改為停打胰島素、定期監測血糖，罹患阿茲海默症9年仍能認得家人，對照顧者總是笑咪咪道謝。

Vivian歸納，父親長壽多仰賴先天條件與規律生活，母親則是「底子不好但維護得好」，靠長期配合治療、自律與良好習慣撐起健康。

兩人共通點包括骨質狀況佳，曾在近89歲時先後嚴重摔倒，一位從樓梯摔下、一位在家仰面跌倒，最後僅輕微骨裂或休息後即可下床，Vivian認為與數十年早餐固定喝牛奶、吃蛋，喜歡乳製品及牛羊肉、蛋白質攝取充足有關；再加上三餐營養搭配、有醫學常識、身體不適會主動就醫，不拖延病情。

性格方面，他說兩老都被形容為豁達不計較，喜愛文學、繪畫與音樂，一生都有至交相伴，與兄弟姊妹感情緊密。

貼文中最引起討論的是「爸媽都不愛運動」這一句。Vivian補充，其實兩老平日不做劇烈運動，也不上健身房，但會固定每天上午、下午各散步一次，維持基本活動量。許多網友在留言區分享家中長輩經驗，有人提到103歲、100歲、90多歲長輩一樣「不愛運動」，甚至有人抽菸、喝酒、愛吃重油重鹹，也活到高齡。

也有人觀察，長壽長輩多半骨質好、牙口佳、胃口好、能自理，且「心大、好脾氣、不內耗」，認為「基因和性格」是頭號關鍵，運動則是其次。也有人直言，和睦婚姻、家庭支持、經濟與醫療資源到位、子女願意陪伴與督促用藥，往往決定了晚年生活品質。

不過，也有網友提醒，這些故事多屬個案，不能直接推論「不用運動也沒關係」，長壽與否仍受遺傳、生活型態與醫療條件多重影響，現代醫學普遍建議依體能維持規律、適度的活動，以保肌力與骨質。