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孤獨感影響長者語言力增失智風險 一類人更明顯

記者林琮恩／台北即時報導
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調查發現，愈孤獨長者，理解詞語的時間長，也比較容易出錯，此神經表現與早期失智症患者類似。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Brett Sayles）
調查發現，愈孤獨長者，理解詞語的時間長，也比較容易出錯，此神經表現與早期失智症患者類似。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Brett Sayles）

年紀愈大，若「孤獨感」愈高，，失智風險將會愈高。台灣國衛院調查發現孤獨感高的長者，對於詞語的理解時間比孤獨感低的長者還長，也比較容易出錯，從神經表現分析，與早期失智症類似，呼籲政府及長照機構，將孤獨感視為認知功能退化的重要風險因子，並納入常規評估。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，全球愈來愈注重「孤獨」對人類身心帶來的影響，多項研究顯示，獨居、喪偶等因素會使長者的孤獨感提升，孤獨除了會增加憂鬱症的發生，也有較高的比例會發生失智症。

國衛院研究團隊為證實「孤獨感」與疾病之間的關係，分析逾50位平均年齡約66歲健康長者，研究其理解語言能力，觀察長者們的腦波變化。調查發現，孤獨感較高的長者，在實驗過程當中，聽到異常的詞語時，腦波訊號比孤獨感低的長者強，代表愈孤獨長者，理解詞語的時間長，也比較容易出錯，此神經表現與早期失智症患者類似。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文表示，孤獨感雖然不是心理疾病，但與社交品質有關，當長者因為孤獨感，會漸漸失去對語言的理解能力，也會讓他們在被照顧的過程中，出現溝通障礙，連帶影響照顧品質，進而出現惡性循環。

許志成表示，語言是人際溝通的橋樑，而孤獨感削弱語言理解能力，孤獨感不只發生在獨居者身上，喪偶長者的孤獨感表現也格外明顯，85歲以上的長者，約有64.3%喪偶，並以女性為多。若能揪出容易出現孤獨感的長者，提早介入，能提早預防長者走進憂鬱、失智的牢籠中。

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