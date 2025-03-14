為輪椅拐杖爭吵...安排照顧老父母 如何手足不鬩牆？

照顧引發的爭執，不僅反映相異的價值觀與生命脈絡，甚至深刻地回應了親子關係。(本報系資料照片)

「還好我是獨生女！」曉文（化名）曾經羨慕朋友有許多兄弟姐妹，但近年父母有照顧需求時又慶幸：「還好我可以全權作主。」

為輔具爭吵 對開刀不同調

曉文的朋友A，爸爸前陣子中風住院，光是出院要買哪一台輪椅、用哪一隻拐杖，A就和兄姐討論到快吵起來；B的媽媽要開刀，健保 之外，還有自費20萬或40萬(台幣，約6071至12,142美元)的選項，姊姊主張給媽媽最好的，但B有房貸又有兩個孩子要養，沒有能力均分自費額，某次討論時只好胡謅：「醫生都亂推銷，我的朋友說健保的就很好了。」姊姊很生氣。C則是每次處理原生家庭的事都滿肚子氣，十幾年前家裡說好，父母的房產財產都過戶給弟弟，父母的老後就由弟弟照顧，但弟弟經商失敗，錢花光、房子也抵押了，剩下生病的兩老常常需要C陪病陪住院。

過去，華人 家庭視多子多孫為資產，尤其父母生病，手足多，在時間的調度與金錢的分攤都比較有餘裕。但如今，愈來愈多照顧議題讓手足怒目相向，甚至老死不相往來，類似曉文的慶幸時有耳聞。在照顧現場，手足到底是資產，還是負債？

衝突若發生 找出背後癥結

「照顧是某種程度的家庭投射測驗。」鈺璽診所副院長、振興醫院精神科特約醫師蔡佳芬指出，當父母年老生病、需要照顧時，就像一顆石頭丟進平靜的湖水裡，手足關係泛起許多漣漪。攸關金錢分攤、時間分配、醫療決策的討論都是陌生的，分歧的想法不只反映相異的價值觀，還有不同的生命脈絡，甚至深刻地回應了親子 關係。

衝突發生時，若能看懂某些細節，或能降低手足風險。蔡佳芬解釋，上述例子的B雖然無力負擔，又覺得說出來有負媽媽，如果姊姊有看見他的歉疚，就有機會進一步討論出比較好的方法。又例如C，生氣的可能不是照顧爸媽，而是當年分家產時「爸媽偏心」的感受一直在。

別追求公平 盡力就已足夠

更積極的做法是，提前管控風險。蔡佳芬強調，不要將照顧父母的責任推給單一對象，若討論出由某位手足擔任全職照顧者，也必須是有給職，但她強調，最好還是請專業人士照顧，畢竟照顧者有許多隱形成本，例如社會角色、生活自主等等，損失的不只是薪資。她也提醒，不要在照顧中尋求公平，回歸到自己和父母的關係，盡力就好。最後，身為三明治世代，需要將照顧父母的成本，納入自己人生風險管理，預先準備。

「手足只要沒有共識或沒有感情，就可能成為負向風險。」蔡佳芬認為，家庭照顧現場，手足是風險還是支援系統的關鍵在於關係。無論親子關係還是手足關係，都無法在父母老邁、手足衝突浮現時才去培養，是需要長時間經營的。

過去華人家庭手足多，在照顧父母的時間調度與金錢分攤都比較有餘裕。但如今，愈來愈多照顧議題讓手足怒目相向。(本報系資料照片)

兄弟姊妹待援時釐清人生順位 讓專業介入

在心情上，每個人都想幫助生病弱勢，或窮困潦倒的手足，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧提醒，三明治族群面對父母，甚至手足的照顧議題時，也得經營自己的小家庭，請先釐清自己生命的優先順序，必要時尋求專協助。

她分享，家總曾經協助某位個案，身為兒子的他將失智的母親和患有思覺失調的哥哥接到家中照顧，導致與太太關係緊張，年幼的孩子也出現憂鬱傾向。他在某次諮詢中重新思考生命現階段所有親密關係，釐清了對他來說，與太太、與孩子的關係是最重要的，他透過婚姻諮商與太太和解，說服媽媽白天去日照，至於哥哥，因為還能生活自理，就先不急著處理。花了好長一段時間才安頓自己。

陳景寧說，在華人的社會文化中，照顧責任對手足關係和個人生涯發展有多方面影響，她建議，當有家人需要照顧時不要獨力處理，及早進行家庭照顧協議，討論照顧分工、財務安排等問題。並且善用長照資源減輕負擔，若有身心障礙手足，比較好的選擇是安置在專業機構，以提供更完善的照顧。

她也提醒父母應公平對待所有子女，避免差別待遇和資源分配不均，以免在長照階段引發更大的手足或家庭衝突。最後，她呼籲整體社會必須建構完整的照顧系統，讓照顧不只是家人的責任。