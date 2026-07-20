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百萬已婚者研究…配偶失智 另一半患病風險增7成

中央社台北20日電
追蹤近百萬名已婚族，發現配偶罹患失智症，另一半未來也失智的風險提高。（123RF...
追蹤近百萬名已婚族，發現配偶罹患失智症，另一半未來也失智的風險提高。（123RF）

台灣研究團隊今天晚間在國際期刊發布研究，透過全台世代研究、追蹤近百萬名已婚族，發現配偶罹患失智症，另一半未來也失智的風險提高，比起一般人，女性增約74%、男性增69%。

這份觀察型研究今天晚間11時在國際期刊美國醫學會網絡開放（JAMA Network Open）發表，研究使用台灣全民健康保險研究資料庫，分析1998年至2022年近95.5萬名已婚者的資料，探討配偶新診斷失智症者，自身也罹患失智症的風險。

台灣科技媒體中心（SMC）邀請專家提供觀點，這份研究第一作者、國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨分析，結果不能將結果解讀為 「照顧失智症配偶會造成自己失智」 ，而是說，在統計上，這群人有較高的失智症風險，需要被視為高風險族群。

這份研究的研究通訊作者、國家高齡醫學暨健康福祉研究中心研究員級主治醫師吳其炘指出，這種風險反映的是伴侶在一生中共享的生活方式、健康狀況，以及失智症照護所伴隨的睡眠中斷、情緒困擾、社交減少與經濟等長期壓力，並不是單一原因造成的。

吳其炘告訴中央社記者，研究裡的「增加7成」是相對數據，不是絕對數據。換算實際差異，5年內每100名一般配偶的另一半，男性約6人、女性約3人會被診斷失智症；若配偶罹患失智症，則另一半5年內每100名則會增加至男性約9人、女性約6人被診斷失智。

根據結果顯示，配偶罹患失智症後，另一半未來被診斷失智症的風險相對較高，以5年內的實際機率來看，每100人約多出3人，在低收入、子女較少的家庭，增加的失智症病例更高。

台灣老年精神醫學會理事朱哲生指出，夫妻間失智風險可能彼此相關的推測，同樣提到照顧壓力，及長期共享的生活環境、健康習慣及社經條件。失智症在確診前可能已發展多年，一方尚未確診時，另一半可能早已承擔更多家務、減少運動與社交， 甚至出現睡眠、情緒或認知退化問題。

這份研究呼籲社會必須照顧失智病患的照顧者，這不是要讓配偶恐慌，而是提醒。失智症確診後，支持對象不應只限患者，應將配偶納入健康評估，關心其認知、憂鬱、睡眠及慢性病控制，提供喘息服務等資源連結，尤其優先支持低收入、子女較少或缺乏照顧替手的家庭。

精華 FAQ

  • 研究追蹤全台近95.5萬名已婚者後發現，若配偶新診斷失智症，另一半未來也失智的風險會明顯提高，顯示夫妻之間存在可觀察到的高風險關聯。

  • 研究指出，相較一般人，女性另一半的失智風險約增加74%，男性約增加69%；若看5年內實際人數，每100人約多出3人被診斷失智。

  • 專家認為這不是單一照顧行為直接導致失智，而是共享生活型態、健康條件與長期壓力的結果，建議把配偶納入健康評估，並提供喘息與支持資源。

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