炎夏沒胃口怎麼防中暑？營養師6招補水、補電解質

炎熱天氣容易沒胃口，可多選擇不需久煮的料理，搭配大量蔬菜，兼具蛋白質與膳食纖維餐點；示意圖。（圖／123RF）

炎炎夏日，不少人知道要多喝水、避免長時間曝曬，但其實吃對食物也是預防中暑的重要一環。

營養師指出，高溫會讓身體流失大量水分與電解質，若能選擇富含水分、礦物質及天然抗氧化物的食物，不僅有助維持體力，也能降低脫水、疲勞與熱衰竭風險。

1.多吃高含水蔬果，補水效果更全面

天氣炎熱時，人體會透過流汗散熱，水分流失速度加快。除了多喝白開水，攝取高含水量的蔬果，同樣有助維持體內水分平衡。

像是小黃瓜、番茄、西瓜、哈密瓜、草莓、葡萄、櫻桃、柳橙、葡萄柚、水蜜桃等水果，以及生菜、西洋芹、菠菜、花椰菜、櫛瓜等蔬菜，含水量都相當高，同時還能補充維生素、礦物質、膳食纖維及植化素。

若天氣太熱沒胃口，也可將西瓜、草莓、香蕉等水果搭配無糖優格打成果昔，既清爽消暑，又能補充營養。

不過，蔬果只能作為補充水分來源，仍不能完全取代白開水，尤其大量流汗時，更應規律補充水分。

2.流汗不只流失水分，也要補充電解質

大量流汗除了流失水分，也會帶走鈉、鉀、鎂等電解質，可能導致疲倦、頭暈、抽筋等症狀。

一般人在日常生活中，不一定需要特別補充運動飲料，可優先從天然食物取得電解質，例如香蕉、番茄、酪梨富含鉀；豆類含有鉀、鎂與鈣；無糖優格、克菲爾可補充鈣與蛋白質；椰子水也含有天然鉀與少量電解質，適合流汗較多時適量飲用。

若從事戶外工作、長時間運動或大量流汗，再視情況補充含電解質飲品即可。

3.多吃天然抗氧化食物，幫助對抗紫外線傷害

高溫伴隨強烈紫外線，容易增加皮膚氧化壓力。研究指出，西瓜、番茄富含的茄紅素，以及綠茶中的兒茶素、多酚等抗氧化成分，可能有助減少紫外線造成的自由基傷害。

不過，這些食物僅能作為日常保養，無法取代防曬乳、防曬衣物及遮陽帽。

4.少開火、少量多餐，減少身體負擔

炎熱天氣下，吃得太油、太飽，不但容易沒胃口，也會增加消化時產生的熱量。可多選擇不需久煮的料理，例如生菜沙拉、豆腐、毛豆、鷹嘴豆、水煮蛋、鮪魚或鮭魚罐頭等，搭配大量蔬菜，就是兼具蛋白質與膳食纖維的均衡餐點。

此外，與其一餐吃得過飽，不如改採少量多餐，更有助減少身體負擔。

5.薄荷帶來清涼感，適合夏天食用

薄荷中的薄荷醇會刺激口腔冷覺受器，因此能讓人感覺更加清涼，雖然不會真正降低體溫，但有助提升舒適感。

可將新鮮薄荷加入飲水、氣泡水、沙拉或泡成薄荷茶，都是簡單又消暑的方式。

6.少喝酒、少碰高糖高鹽食物

高溫期間，應盡量減少攝取洋芋片、炸物、速食、含糖飲料及高糖冰品。這類食物通常高鈉、高糖、水分又少，容易增加口渴感，也可能造成血糖快速波動，讓人更容易疲倦。

此外，也別因消暑而大量飲酒。酒精具有利尿作用，容易增加脫水風險，提高熱衰竭甚至中暑的機率。

至於咖啡、茶等含咖啡因飲品，適量飲用通常不致造成明顯脫水，但若長時間待在高溫戶外，仍應避免大量飲用高咖啡因飲料或能量飲料，以白開水為主要補水來源。

專家提醒，若出現大量流汗、頭暈、噁心、虛弱、肌肉抽筋等熱衰竭症狀，應立即移至陰涼處休息並補充水分。

若進一步出現意識不清、體溫持續升高、無法流汗等中暑徵兆，應立即送醫，以免危及生命。平時養成充足補水、均衡飲食及避免高糖高鹽飲食的習慣，才能在炎炎夏日維持最佳狀態。