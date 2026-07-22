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護眼休息 比戴抗藍光鏡片更重要 醫教「20-20-20法則」

趙容萱
關燈躺著滑手機，是最傷眼的行為之一。(圖／123RF)
關燈躺著滑手機，是最傷眼的行為之一。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

眼科醫師張耀中分享護眼經驗，認為20-20-20法則、充足睡眠與適時休息，比抗藍光眼鏡更重要，並提醒別關燈滑手機、隱形眼鏡勿過度配戴。

現代人生活與螢幕形影不離，手機、電腦已成為不可或缺的「第二雙眼」。眼科醫師同樣需要長時間專注看診、操作儀器，高強度用眼。眼科醫師表示，「20-20-20法則」是他避免眼睛過度疲勞的重要方法。

★睡眠不足 對眼睛傷害大

台灣亞洲大學附屬醫院視網膜科主任張耀中表示，眼科醫師的工作性質特殊，幾乎整天都在用眼，從門診、手術到判讀影像、閱讀病歷，加總起來每天至少需高強度用眼10至14小時。尤其執行顯微手術或判讀影像時，更需要高度專注，眼睛負擔相當大。

因此，他平時會維持適當的環境濕度、避免長時間近距離用眼，並確保每天至少睡滿七小時。「睡眠不足對眼睛的傷害很大。」他說。

張耀中指出，乾眼症、近視加深、視覺疲勞，以及黃斑部病變年輕化等問題，都隨著民眾對3C產品的依賴程度提高而逐漸增加。以他自己為例，他會設定鬧鐘提醒自己適時休息，或限制每次使用手機的時間，避免無意識地一直滑手機。

他提醒，近年來兒童近視惡化速度愈來愈快，幾乎已成為每個家庭都必須面對的課題。若發現眼睛乾澀、刺痛、異物感、容易流淚、視力模糊，或看東西無法快速對焦等情況，無論是成人或孩子，都應提高警覺，必要時盡早就醫檢查。

張耀中分享自己的護眼原則，就是遵循「20-20-20法則」，也就是每用眼20分鐘，就看向20英尺（約6公尺）外至少20秒，讓睫狀肌獲得放鬆。至於不需要用眼的空檔時間，他會外出散步、閉眼休息或聽音樂，重點是強迫讓眼睛真正離開螢幕、充分放鬆。他平時也喜歡和同事相約爬山，沉浸在大自然中，讓眼睛與身心都能獲得休息。

★關燈躺著滑手機 最傷眼

近年也有不少民眾配戴抗藍光眼鏡或在手機貼上濾藍光貼片，希望達到護眼效果。對此，張耀中指出，目前沒有足夠證據證實，一般民眾接觸到的藍光會直接傷害視網膜。抗藍光眼鏡對部分人或許能降低眩光、提升配戴舒適度，但並非必需品。他自己使用手機時，更重視環境光線是否充足、螢幕亮度是否適當，以及是否適時休息，這些通常比配戴抗藍光眼鏡更重要。

張耀中呼籲，民眾千萬不要關燈躺著滑手機，「這可以說是最傷眼的行為之一。」不僅容易造成眼睛疲勞、乾眼，也可能因眼睛不適而頻繁揉眼，增加感染風險。

至於長期配戴隱形眼鏡者，他建議優先選擇透氧率較高的日拋型隱形眼鏡，也應將每日配戴時間控制在八小時內，盡量不要超過10至12小時，更不建議戴著睡覺。

醫師護眼6妙招(資料來源：台北市立聯合醫院副總院長蔡景耀)
醫師護眼6妙招(資料來源：台北市立聯合醫院副總院長蔡景耀)

最後，張耀中提醒，一般成年人至少每1至2年接受一次眼睛檢查；高度近視、糖尿病患者及40歲以上族群，建議每年定期檢查。若突然出現視力下降、看東西變形、閃光、飛蚊明顯增加或視野缺損，務必立即就醫，避免延誤黃金治療期。

和同事相約爬山、接觸大自然，是張耀中讓眼睛充分休息的方式之一。(圖／台灣亞洲大學...
和同事相約爬山、接觸大自然，是張耀中讓眼睛充分休息的方式之一。(圖／台灣亞洲大學附屬醫院視網膜科主任張耀中提供)

精華 FAQ

  • 就是每用眼20分鐘，就看向20英尺外至少20秒，讓睫狀肌放鬆、減少疲勞。醫師認為這比單靠抗藍光產品更實際，能幫助眼睛真正休息。

  • 因為光線不足時，眼睛更容易過度緊張、疲勞與乾澀，也可能因不適而頻繁揉眼，增加感染風險。若長時間如此，視覺負擔會持續累積。

  • 若出現視力下降、看東西變形、閃光、飛蚊明顯增加或視野缺損，應立即就醫；一般成年人每1至2年檢查一次，高度近視、糖尿病患者及40歲以上者建議每年檢查。

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