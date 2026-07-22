上班盯電腦、晚上追劇停不了 醫師如何守住視力底線？

眼睛和身體其他部位一樣，需要定期檢查。(圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 眼科醫師蔡景耀分享自身護眼法，強調近距離用眼要適時休息、保持距離，並善用多焦眼鏡、人工淚液與定期檢查來降低視力負擔。

螢幕成為現代人難分難捨的依賴，從通勤滑手機、上班盯電腦，到夜晚追劇放鬆，一天之中幾乎沒有讓眼睛真正休息的時刻。身為眼科醫師，同樣需要長時間專注看診與操作儀器，他們在高強度用眼下，如何調整習慣、守住視力底線？

「護眼習慣來自我的用眼疲勞。」台北市立聯合醫院副總院長蔡景耀說，眼科醫師用眼時間非常長，除了開刀、看診，加上身兼行政工作，上班八成時間都近距離用眼，回家休閒時「遠距離」看電視反而是眼睛最輕鬆的時刻，「太太、女兒很體貼，會把電視讓給我看。」

蔡景耀說，早年宣傳少看電視預防近視，但在手機、平板這個更強大的敵人出現後，「反倒是看電視預防近視」。因距離愈近，眼睛不自覺用力，負擔就愈大，手機、平板還多了一個特性，因會發光，加上愈專心看時眨眼次數減少，乾眼症狀也會比較嚴重。

「新冠疫情期間強調社交安全距離，用眼的距離也非常重要。」他說，保持30到40公分距離最佳，其次就是要休息，閉眼是一種休息，另一個方法是看4到6公尺的遠方，放鬆睫狀肌。用眼和休息比例約3：1或4：1，也就是近距離用眼30或40分鐘，就要休息十分鐘。

儘管工作時長時間用眼，蔡景耀也會追劇，有時差一、兩集就結局，他也會一口氣看完，「病人有的問題我也會有，我也不太乖。」

★戴多焦眼鏡 減輕節負擔

談到自己的護眼方式，「就是你開始要認老。」蔡景耀說，身為眼科醫師，很容易接受多焦鏡的觀念，「我滿推薦用多焦眼鏡的。」他還不到50歲就開始用多焦眼鏡，補足眼睛逐漸喪失的調節力，減輕眼睛調節負擔。

許多人選擇多焦眼鏡，除避免一般老花眼鏡顯老，還寄望「看近看遠一副搞定」。但他說，即便是多焦眼鏡也非萬能，仍要視中距離、遠距離使用調配，不是一體適用。

蔡景耀辦公室的電腦桌上，擱著另一副多焦點眼鏡，專供打電腦用。女兒送的可愛紅色招財貓旁邊，則是一小瓶眼藥水「脂濃敏」。抽屜一打開，裡頭也有不少的眼藥水。

★眼藥水 重點在控制次數

隨著年紀增加，加上長時間用眼，蔡景耀不諱言自己依賴眼藥水的比率增加了，早晨洗完臉，會點一下清潔的眼藥水。他說，四、五十歲後身體分泌機能會降低，淚水分泌減少，會加重近距離用眼疲勞、乾眼，所以會適當補充。

「眼藥水不是不能用，重點在次數。」他說，人工淚液分為含防腐劑與不含防腐劑，應依使用頻率選擇。若一天使用三至四次，可考慮含防腐劑產品；若使用頻率較高，則建議改用不含防腐劑的人工淚液。

★三高患者 更須定期檢查

身為視網膜專科醫師，蔡景耀說，視網膜最重要的黃斑部黃斑色素，人體不容易合成，大部分要靠飲食攝取而來，包括綠色蔬菜、水果、玉米、蛋黃等，但他因外食、平日又忙，乾脆就吃一顆補充，但他強調，葉黃素不是萬靈丹，並非吃葉黃素就可避免眼睛疾病。

蔡景耀說，眼睛和身體其他部位一樣，需要定期檢查，尤其是高度近視、三高患者或有眼睛不適，更不能輕忽。早期發現可以早期治療。

★冷熱敷洗把臉 也有幫助

除了配戴適合的眼鏡，洗臉、冷熱敷是蔡景耀另一個護眼訣竅。他說，中午或下班前洗一次臉，對清潔眼睛周圍也有幫助。冬天他會稍微熱敷，有時手指頭、手掌摩擦一下溫敷也可以，夏天則是涼敷，冰塊不好找，他拿條乾淨的毛巾打濕，順道清潔，也趁機讓眼睛休息一下。