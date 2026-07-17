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習慣邊上廁所邊滑手機？醫警告：逾5分鐘 罹痔瘡風險增加

中央社／台中17日電
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醫師研究發現，馬桶低頭族比不帶手機者更容易罹患痔瘡，因此建議上廁所帶手機的人應控...
醫師研究發現，馬桶低頭族比不帶手機者更容易罹患痔瘡，因此建議上廁所帶手機的人應控制使用時間；示意圖。（路透）

40多歲上班族男性罹患痔瘡，又因長時間久坐辦公桌，上廁所都流血且有血栓痔瘡症狀，醫師提醒，夏天高溫炎熱易流汗，如待冷氣房水分補充不足，易造成排便困難誘發痔瘡；馬桶上滑手機逾5分鐘，也易提高痔瘡風險。

根據李綜合醫院今天發布的新聞稿，駐診的台中榮總大腸直腸外科主治醫師曾禹康表示，最近門診患者大部分以罹患痔瘡為主，患者幾乎都拖延一段時間後才來就診，共同點是肛門出血。其中一名40多歲患者，看診時表情痛苦，坐立難安，自述肛門劇痛難耐，還經常出血，檢查後發現是血栓痔瘡。

曾禹康說，此名患者類似急性發作，痔瘡非常大顆，肛門很狹窄，每次大便須反覆用力，再加上患者忙於工作，長時間坐在辦公桌前，雖曾在其他醫院手術治療，因生活習慣讓肛門擴約肌承受過度壓力，讓痔瘡復發，因此採雷射方式治療。

曾禹康透露，另名6歲男童，每次上廁所看手機、滑平板，如廁時間非常久，最近男童母親發現，孩子肛門口有凸出來異物，懷疑有可能是痔瘡，就醫檢查發現是直腸脫垂。他提醒，如廁時間過長，坐在馬桶上超過5分鐘，會造成肛門靜脈瘀血與壓力升高，很容易提高罹患痔瘡風險。

減少痔瘡發生機率，曾禹康說，除戒掉上廁所滑手機、平板習慣外，也要多補充水分，同時攝取高纖蔬果，預防糞便過度乾硬而上不出來；如果排便出血、肛門異物感、搔癢或腫痛等疑似痔瘡症狀，建議尋求醫師協助。因為大腸癌、痔瘡皆會出現血便、肛門腫塊，很容易混淆，若誤將腸癌當痔瘡，也恐錯過黃金治療期。

精華 FAQ

  • 新聞指出，長時間久坐、排便時反覆用力，以及上廁所滑手機或平板太久，都是容易誘發痔瘡的習慣，尤其如廁超過5分鐘更會增加肛門靜脈瘀血與壓力。

  • 這名患者因工作久坐、排便時需要反覆用力，加上生活習慣未改善，讓肛門擴約肌承受過度壓力，雖曾接受治療，仍導致痔瘡復發並出現劇痛與出血。

  • 醫師建議戒掉如廁滑手機習慣，多補充水分並攝取高纖蔬果，避免便秘與糞便乾硬；若出現排便出血、肛門異物感、搔癢或腫痛，就應盡快就醫檢查。

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