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未必是過敏… 3食物增加組織胺負擔 易引發搔癢、泛紅

聯合新聞網
巧克力中的脂肪與糖分可能促使皮膚發炎、搔癢時，應避免過量食用；示意圖。（圖／12...
巧克力中的脂肪與糖分可能促使皮膚發炎、搔癢時，應避免過量食用；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，搔癢與泛紅未必是過敏，可能是青背魚、加工肉品與巧克力增加組織胺負擔所致，並建議以新鮮、少添加的食物與良好生活習慣降低風險。

明明沒有過敏體質，卻在吃完某些食物後出現皮膚發癢、泛紅等症狀嗎？原因未必是食物過敏，而可能與食物中的「組織胺」（Histamine）有關。日本營養師榮養花子提醒，有三類食物特別容易增加組織胺負擔，平時應留意攝取方式與保存方法。

組織胺原本是人體免疫系統的重要物質，能幫助排除入侵體內的細菌、病毒等病原體。若從食物中攝取過多組織胺，或食用會促進體內釋放組織胺的食物，就可能導致皮膚出現發紅、搔癢等不適症狀。

1.新鮮度下降的青背魚

最需要注意的是鮪魚、鯖魚、沙丁魚、鰹魚、秋刀魚、鰤魚及竹筴魚等青背魚。

這類魚富含一種名為「組胺酸」的胺基酸，在細菌酵素作用下，會轉變成組織胺。如果這些魚類長時間放置於室溫，或保存方式不當，食物中的產組織胺細菌便會大量繁殖，使組織胺持續累積。

由於組織胺耐高溫，即使經過加熱烹調也無法被分解，因此一旦形成，無論煎、煮、烤都無法去除，食用後甚至可能引發劇烈搔癢、潮紅等「組織胺食物中毒」。

2.培根、香腸等加工肉品

香腸、培根等加工肉品，在製造過程中經過煙燻、熟成、發酵，或長時間保存，容易使組織胺逐漸累積。

此外，部分為了提升保存性及維持肉品品質而添加的食品添加物，也可能影響腸道菌相平衡，進一步延長皮膚發炎反應。

3.巧克力

巧克力本身並不含大量組織胺，但含有可能促進人體釋放組織胺的成分。因此，當皮膚屏障功能較差、肌膚敏感時，如果吃太多巧克力，可能讓搔癢症狀更加嚴重。

另外，巧克力中的脂肪與糖分也可能促進皮膚發炎，因此出現皮膚搔癢時，應避免過量食用。

如何挑選食物？營養師提供以下兩建議。

1.魚類愈新鮮愈好：購買魚類時，應盡量挑選最新鮮的產品，並利用保冷袋帶回家，避免途中久放。

由於組織胺在室溫下會快速增加，因此建議養成「當天買、當天吃」的習慣，只要魚的新鮮度稍有下降，就應避免食用。

2.加工肉與零食愈簡單愈好：挑選加工肉時，建議優先選擇著色劑、保色劑等食品添加物較少的產品，平時也可改以新鮮豬肉、雞肉等簡單煎、蒸料理取代加工肉品。

至於巧克力，在皮膚敏感或容易搔癢的期間，不妨改吃富含維生素與礦物質的新鮮水果，作為較健康的點心選擇。

當身體狀況變差、疲勞或免疫力下降時，皮膚更容易受到組織胺影響而出現搔癢不適。除了留意食物選擇之外，也要維持充足休息、均衡飲食與良好生活習慣，長期下來，就有助於維持穩定健康的肌膚狀態。

新鮮度差的青背魚最易累積組織胺，組織胺過多可能引發皮膚發癢、泛紅；圖為鯖魚。（本...
新鮮度差的青背魚最易累積組織胺，組織胺過多可能引發皮膚發癢、泛紅；圖為鯖魚。（本報資料照片)

精華 FAQ

  • 原因可能不是傳統食物過敏，而是攝入過多組織胺，或吃到會促進體內釋放組織胺的食物，進而引起皮膚發紅、搔癢等不適。

  • 最需要注意的是新鮮度下降的青背魚，以及培根、香腸等加工肉品，另外巧克力也可能促進組織胺釋放，讓敏感時期的搔癢更明顯。

  • 魚類應買最新鮮的並盡快食用，避免室溫久放；加工肉品盡量選少添加物的產品；皮膚敏感時可改吃新鮮水果，並保持充足休息。

日本

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