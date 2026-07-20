自律過頭反傷身 5種自以為「健康習慣」加劇發炎

專家提醒，過度運動、節食與保健品過量，可能反而引發慢性發炎，健康管理應以均衡飲食、休息與睡眠為主；示意圖。（圖／123RF）

過度自律反傷身？最新醫學研究指出，盲目追求過度運動、長期節食或高劑量吞保健品等五大「假健康」習慣，恐怕引發慢性發炎，成為誘發癌症與心臟病的幕後元凶。

急性發炎是人體面對感染或受傷時的保護機制，正常的急性發炎最終會讓身體回復均衡；慢性發炎則是免疫系統長期過度活化，醫學研究證實，可能與心臟病、糖尿病、肥胖、關節炎、阿茲海默症及癌症等多種慢性疾病有關。

慢性發炎多由於長期的不良習慣累積。如不規律的生活作息，會加重血管老化；久坐、抽菸、飲酒，常攝取高油、高鈉飲食等，容易造成血管硬化與身體發炎。

然而許多人以為，只要多運動、少吃、吃保健品，就一定對身體有益？根據「Eating Well」訪問營養師提醒大家，其實日常生活中許多看似追求自律的「健康習慣」，若是走向極端，可能讓身體長期處於壓力狀態，反而促進慢性發炎。例如以下五件事做過頭，就可能引起反效果。

1.過度運動 沒時間修復

運動有助抗發炎，但若強度太高、頻率太密，又缺乏休息，就可能造成反效果。過度訓練會使皮質醇升高，肌肉長期微損傷卻無法修復，進而增加發炎反應。若常出現疲勞、關節痛、睡不好、運動表現下降，可能就是身體在提醒你需要休息。

建議運動計畫中安排休息日，搭配伸展、瑜伽、散步等低強度活動，讓身體有時間恢復。

2. 吃太少 身體壓力大

不少人為了減重刻意節食，但長期熱量與營養不足，會讓身體缺乏修復細胞與產生能量所需的材料。尤其若一邊少吃、一邊高強度運動，更容易使免疫系統與肌肉組織無法正常修復，增加氧化壓力與發炎反應。若出現掉髮、指甲脆弱、容易煩躁、腦霧、持續疲倦或肌肉痠痛恢復慢，可能代表吃得不夠。

3. 保健品過量 肝腎負擔大

補充品不是吃越多越健康。若身體並不缺乏，卻長期大量補充，可能造成代謝負擔或營養失衡。例如高劑量維生素A可能干擾免疫訊號；過量鐵劑可能增加氧化壓力；部分草本保健品若使用不當，也可能增加肝臟負擔。最安全的做法仍是優先從天然食物攝取營養，若需補充保健品，最好先諮詢醫師或營養師。

4. 長期過勞與壓力

現代人常把忙碌視為努力的象徵，但長期過勞會讓神經系統處於「戰鬥或逃跑」狀態。當壓力荷爾蒙長期偏高，免疫系統也可能持續活化，導致發炎指標上升。常見表現包括睡眠困難、頭痛、腸胃不適、焦慮、疲倦及容易生病。建議設定工作界線，安排休息時間，透過散步、深呼吸、冥想或接觸自然來降低壓力。

5. 禁食過久 不適合每個人

間歇性斷食近年很流行，但禁食時間過長可能讓部分人出現壓力反應。研究顯示，長時間禁食可能短暫提高部分發炎指標，尤其對有慢性病、心血管疾病風險或荷爾蒙較敏感者，更應謹慎。

若禁食後出現頭暈、易怒、注意力不集中或月經失調，可能代表身體承受過大壓力。相較於極端斷食，12至14小時的溫和空腹時間，通常較容易長期執行。

健康不是追求極端，應根據身體狀況做全面調整。運動計畫應包含休息日、瑜珈或散步；禁食應採取溫和漸進，避免暴飲暴食，不給身體帶來額外負擔。更重要的是要拒絕不明保健品，從天然食物中獲取高質量的抗發炎原料。

以下八大優質抗發炎食材就是身體最好的免疫燃料：酪梨、鮭魚、杏仁、黑豆、開心果、蘆筍、蛋白、藍莓。讓身體保持平衡，規律運動、吃足營養、睡眠充足、壓力管理與均衡飲食，並傾聽身體的訊號，才是降低慢性發炎、預防慢性病的長久之道。