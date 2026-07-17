夏天情緒煩躁、冒痘 中醫教2解方

醫師提醒，熟齡族如果在夜裡特別容易燥熱、流汗甚至失眠，那是身體在對外在的「暑濕」環境發出抗議；示意圖。(圖／123RF)

盛夏序幕拉開，空氣中的熱浪 與濕氣步步逼人，你是不是也常覺得有一股無名火想發脾氣？照鏡子時，驚覺臉上冒出惱人的粉刺痘痘？如果是步入熟齡的朋友，可能還發現夜裡特別容易燥熱、流汗甚至失眠 。別擔心，這是身體在對外在的「暑濕」環境發出抗議 。台灣中醫師黃怡瑄教你讀懂身體訊號，在小暑時節優雅調回好膚質與好脾氣 。

中醫認為小暑氣候特點是「暑盛濕重」。當高溫與體內濕氣結合，身體就像被關進高溫悶熱的蒸籠，氣血運行容易受阻 。此時，不分男女最常遇到三大困擾 ：

1.情緒焦躁：高溫擾動心神，讓人心煩意亂、失眠多夢 。當體內「心火」過旺，遇上外在熱浪，小事就容易讓人發脾氣，並帶來深深的疲憊感 。

2.痤瘡爆發：炎熱導致皮脂腺分泌旺盛，加上暑濕無法順利排出，毒素堆積面部，導致痤瘡（青春痘）與粉刺大爆發 。

3.更年期症狀加劇：更年期多為「陰虛火旺」，本就易有潮熱、盜汗、心悸 。小暑的「暑熱」內外夾攻，會讓潮熱更頻繁、汗量變多、情緒更容易波動 。

一名48歲患者一進到診間就無奈說：「醫師，我最近不知道為什麼，脾氣像炸藥一樣，臉上還冒了好幾顆大暗瘡，晚上還常常熱醒、狂流汗。」黃怡瑄表示，這就是典型的小暑「暑熱」碰上了「更年期內熱」。患者因為體質轉變，內熱本就偏盛，加上夏日貪涼喝了太多冰飲，導致體內濕氣排不出去，熱毒往上衝，才讓脾氣、皮膚與睡眠同時失控 。

面對雙重內外熱的考驗，中醫講求「清熱祛暑、滋陰清熱、養陰生津」 。黃怡瑄指出，臨床上會開立滋陰潤燥、清心安神的中藥，從根本調和陰陽平衡，緩解潮熱、心悸與失眠；同時搭配針灸特定穴位，調節自律神經，讓身體的「除濕機」與「散熱系統」重新順暢運作 。

●調理1.進階亮顏：美顏針灸

想要針對面部肌膚進行精準修復，可搭配美顏針 。透過比頭髮還細的特製針具刺激面部肌肉與經絡穴位，能加速局部氣血循環與淋巴代謝，幫肌膚散掉「鬱熱」，不僅加速紅腫痤瘡消退，還能促進膠原蛋白增生 。

●調理2.必備養生茶飲：百合蓮子清心茶

此道茶飲有助清心除煩、滋陰安神，是找回好脾氣與好膚質的秘密武器 。

材料：新鮮百合20克(或乾百合10克)、去心蓮子15克、茯苓10克、麥門冬10克 。

作法：藥材洗淨後加入1000c.c.的水，大火煮滾轉小火燉煮約20分鐘 。濾出湯汁放涼至微溫飲用(可微量加冰糖調味，切勿過甜以免生濕) 。

功效：百合與麥門冬滋陰潤肺、調理肌膚並滋陰清熱，緩解夜間盜汗燥熱；蓮子心與茯苓能清心火、健脾祛濕 。適合心煩失眠、面部冒痘或受更年期困擾者 。

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