新手跑步3大法則 搭配走路更好、超過40分鐘反傷身

專家提醒，初學者不用每天跑，最佳頻率為每周2至3次，因為恢復時間充足，有助肌肉、肌腱與關節修復；示意圖。（圖／123RF）

許多人認為，跑步一定要拚速度、忍耐疲勞，才能達到燃脂與提升體能的效果。專家指出，對初學者而言，真正重要的不是硬撐，而是掌握正確方法，以輕鬆、能長期持續的方式跑步，即使是60、70歲才開始，也能安全提升體力與健康。日本 跑步治療師整理出適合跑步新手的三大黃金法則。

1.維持較穩定跑姿

不少人認為一旦走路就代表失敗，其實這是錯誤觀念。對初學者來說，一直跑不停反而容易造成局部負荷過重、跑姿不穩，增加受傷風險。適時穿插步行，不但能分散關節與肌腱的壓力，也能延長整體運動時間。

跑步開始後，呼吸系統通常很快就能適應，但肌腱、關節的適應速度較慢，因此持續跑步容易讓特定部位承受過大負擔。加入步行休息，可降低受傷機率。

此外，即使無法連續跑20分鐘，也能透過「跑＋走」完成30分鐘運動。有氧運動最重要的是總活動量，而非連續跑多久。步行還有以下優點：讓心率下降，避免後半段心率過高；維持較穩定的跑姿；降低心理壓力，更容易養成習慣。

建議循序漸進：一開始跑1分鐘→走2分鐘，反覆進行。習慣後，跑2分鐘→走1分鐘。再進一步，跑3至5分鐘→走1分鐘。逐步增加跑步時間、減少步行時間，最後自然就能連續跑步。初學階段，應優先重視包含步行在內的「總運動時間」，而不是連續跑步時間。

2.每次20分鐘 每周2次

剛開始跑步，每次20分鐘就已足夠，建議先從20分鐘開始，再慢慢增加至40分鐘。這段時間已能兼顧：燃燒脂肪；提升心肺功能；增強體力；降低受傷風險；提高持續運動的可能性。15分鐘以下效果較有限，20～30分鐘最適合初學者；30～40分鐘更有助提升耐力，超過40分鐘則疲勞與受傷風險明顯增加。

以能輕鬆聊天的速度跑步，更容易維持脂肪代謝。對初學者而言，比起一次燃燒大量脂肪，更重要的是能以適當強度長期累積運動量。燃脂效果並不是「跑越久越好」，而是「能否持續累積總運動量」。

耐力並不是靠一次痛苦的訓練建立，而是透過規律、有氧運動，逐步提升心肺及肌肉利用氧氣的能力。比起偶爾一次長時間訓練，每次20至40分鐘、持續進行，對初學者更有效。

超過40分鐘時，容易出現跑姿開始走樣；腳踝、膝蓋、足底及阿基里斯腱反覆受力；無法維持能聊天的強度；恢復時間拉長，影響下一次訓練。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的資料，規律身體活動可立即帶來改善睡眠、降低焦慮及血壓等健康效益。

初學者不用每天跑，最佳頻率為每周二至三次。最重要的是找到自己能長期維持的節奏，寧可「覺得有點不過癮」，也不要每次都跑到筋疲力盡。

3.以「能聊天」的速度跑

很多人認為跑得越快效果越好，其實初學者最適合的是「可以一邊跑、一邊正常聊天」的速度。所謂「聊天速度」，就是跑步時仍能自然對話，例如聊昨天工作情況，而不是只能喘著說出一句「好累」。

人體主要利用醣類與脂肪作為能量來源。醣類儲存量約300～500公克（約1200～2000大卡），脂肪則可儲存數萬大卡以上，因此慢跑時更容易利用脂肪供能，也更能長時間維持。

完全沒有跑步經驗的人，可先以每公里約8～9分鐘作為參考。這樣的速度還能增加肌肉細胞內粒線體（線粒體）數量與功能；增加肌肉毛細血管；提升氧氣利用效率；讓跑步愈來愈輕鬆。

此外，也較不容易累積乳酸，可避免過度疲勞。如果跑得太快，交感神經會長時間處於活躍狀態，不僅呼吸與心率容易失控，也更容易形成緊繃、不自然的跑姿。相反地，以能聊天的速度跑步，更容易保持放鬆，有助建立良好的跑步動作，同時降低受傷風險。