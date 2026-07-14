堅果、起司攝取過量不只變胖 醫：吃錯反增失智風險

營養師提醒，堅果與起司雖被視為健康零食，仍需控制每日攝取份量，攝取過多會引發慢性發炎與胰島素阻抗，增加失智風險；示意圖。（圖／123RF）

堅果和起司含醣量低，也富含優質脂肪酸、維生素及礦物質，經常被推薦作為健康零食 ，甚至是減重期間的點心。但曾任職於英國牛津大學的醫學研究人員、日本糖尿病專家兼內科醫師下村健壽指出，堅果和起司其實是一把「雙面刃」，如果吃過量，不但無法促進健康，還可能提高失智症的風險。

堅果和起司消化吸收速度較慢，可減緩餐後血糖上升；其中富含的不飽和脂肪酸、維生素及礦物質，也有助於維持正常代謝，因此被認為有益健康。

下村醫師強調，這些好處都有一個重要前提，就是「適量攝取」。根據醫學研究，堅果每日建議攝取量僅約30公克，大約是一個手掌輕輕捧起的份量。

但現實生活中，很多人一旦開始吃堅果，往往很難停下來，不知不覺超過建議攝取量；起司也容易攝取量遠超過身體所需。

不少人認為即使吃多了一點，也只是熱量較高而已。下村指出，堅果與起司最大的問題，在於都含有大量脂肪。即使堅果中的脂肪屬於被認為較健康的不飽和脂肪酸，攝取過量仍然會對身體造成負擔。

當脂肪攝取超過身體需求，多餘脂肪便會堆積在內臟與肝臟，形成內臟脂肪與脂肪肝。內臟脂肪會促使全身慢性發炎，而脂肪肝則可能降低胰島素調節血糖的能力，形成所謂的「胰島素阻抗」。

下村指出，慢性發炎與胰島素阻抗，不僅會增加代謝疾病風險，也被認為與阿茲海默症的發生有密切關聯。因此即使是被公認有益健康的食物，只要長期攝取過量，仍可能對腦部健康造成負面影響。

堅果和起司並非不能吃，而是要掌握適量原則，若誤以為健康食品可以無限制攝取，反而可能增加失智症風險。