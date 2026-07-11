除了鳳梨、草莓 這2種青菜的維生素C含量也比柳橙多

草莓、鳳梨、綠花椰菜和抱子甘藍是四種維生素C含量比柳橙多的蔬果。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，柳橙並非維生素C最高的水果，鳳梨、草莓、綠花椰菜與抱子甘藍的含量都更高，並各自具備促進免疫、抗氧化與其他健康益處。

維生素C對人體健康非常重要，能提升免疫系統功能，也參與膠原蛋白的生成，促進人體吸收鐵的能力，預防貧血等疾病。此外，維生素C還是強效抗氧化劑，能中和導致慢性疾病如癌症 的有害自由基。梅約診所（Mayo Clinic）建議女性每日攝取75毫克的維生素C，男性則為90毫克。

說到維生素C，大部分人會立刻想到柑橘類水果，特別是柳橙，柳橙的確含有大量維生素C，一份或中等尺寸的柳橙含有約70毫克的維生素C，但其實還有其他食物的維生素C含量比柳橙高，The Daily Meal報導介紹了四種維生素C含量比柳橙多的蔬果。

第一是鳳梨。鳳梨富含維生素C，一杯切丁的鳳梨就含有約87.42毫克的維生素C，這代表如果是女性，吃一杯就能達到每日建議的維生素C攝取量。

除了維生素C，鳳梨的鳳梨酵素（bromelain）也是出名的高。根據「生物醫學報告」（Biomedical Reports）期刊刊登的一篇文章指出，鳳梨酵素是一種能透過分解蛋白質和減少發炎來幫助消化的酵素，常用於在牙科手術中減輕腫脹，例如拔智齒，甚至用於運動傷害。「腫瘤 學前沿」（Frontiers in Oncology）期刊上的一份2023年的研究指出，鳳梨酵素可能阻斷一系列恐會導致癌細胞發展的事件。

第二是草莓。一杯草莓含有大約89毫克的維生素C，對免疫系統很有助益。「營養學雜誌」（The Journal of Nutrition）上的一篇研究指出，草莓也含有大量膳食纖維，因此對控制血糖很有幫助，草莓甚至還因為富含蘋果酸（malic acid）因此可幫助牙齒美白，這種酸能分解並去除食物和飲料在牙齒表面留下的汙漬，讓牙齒天然美白。

綠花椰菜的維生素C也比柳橙多。一杯煮熟的綠花椰菜含有約100毫克的維生素C，另外綠花椰菜也富含維生素A、維生素K、鐵、鈣和抗氧化劑，「抗生素」（Antibiotics）期刊上的一篇文獻綜述指出，維生素K和鈣對骨骼健康非常重要，維生素A則有助於眼睛健康。

最後是抱子甘藍。85克的抱子甘藍就含有約122毫克的維生素C，這重量大約一份生的抱子甘藍，維生素C的量幾乎是一份柳橙的兩倍。

抱子甘藍和綠花椰菜一樣也富含維生素K，還有天然的含硫化合物，可保護DNA免受損傷，進而降低罹癌風險。抱子甘藍也有大量膳食纖維及α-硫辛酸（alpha-lipoic acid），因此有助於控制血糖水平，從而可能預防第2型糖尿病，而富含膳食纖維的特性也代表能幫助消化，預防便祕。