我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊╱充氣泳池蓄水深度逾24吋 須申請許可

北京突試射飛彈 日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

小暑節氣7日報到 高溫濕氣夾擊 中醫提醒冷氣病來襲 快吃「瓜」補水

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小暑將至，代表天氣開始進入真正炎熱的階段。翰鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，近期門診...
小暑將至，代表天氣開始進入真正炎熱的階段。翰鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，近期門診中，不少民眾反應晚上睡不好、心煩易怒、精神不濟、胃口變差，甚至整天昏沉、提不起勁，提醒應順應節氣調整生活與飲食，降低暑熱對身體的負擔。（聯合報系資料照）

7日就是24節氣中的小暑，代表天氣進入真正炎熱階段，雖然未到一年中最熱的大暑，但高溫加上濕氣逐漸累積，人體更容易受到暑邪與濕邪影響。翰鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，近期門診中，不少民眾反應晚上睡不好、心煩易怒、精神不濟、胃口變差，甚至整天昏沉、提不起勁。這些都是小暑常見的身體反應，順應節氣調整生活與飲食，就能降低暑熱對身體帶來的負擔。

莊可鈞說，「暑為陽邪」，具有炎熱、耗氣、傷津的特性，自小暑開始，高溫與濕氣交互作用，更容易形成「暑濕」。當人體排汗增加，水分與電解質大量流失，不但容易口乾舌燥，也可能因氣陰耗損而出現疲倦無力、頭暈、心悸等症狀；若濕氣滯留體內，又會影響脾胃運化功能，導致食慾下降、腹脹、消化不良、大便黏膩等問題。

莊可鈞指出，中醫有「夏氣通於心」的說法，夏季屬火，與心臟相應，心又主神明，因此每到小暑前後，失眠患者往往明顯增加。許多人白天被高溫悶得心浮氣躁，晚上又因體溫偏高、情緒不穩而難以入睡，即使睡著了，也容易多夢、淺眠或半夜驚醒，隔天精神更加疲憊，形成惡性循環。

此外，現代人的生活型態也容易加重暑熱傷身。長時間待在冷氣房、室內外溫差過大，加上冰品、手搖飲、含糖飲料攝取增加，雖然能獲得短暫的涼爽，卻可能使脾胃功能下降，影響身體正常代謝，反而更容易感到疲倦、食慾不振，甚至出現俗稱「冷氣病」的不適。

在飲食方面，建議以「清暑益氣、健脾祛濕、養心安神」為原則。可多選擇冬瓜、絲瓜、苦瓜、小黃瓜、蓮藕、蓮子、百合、薏仁、綠豆等當季食材，不僅有助於補充水分，也能減輕暑熱帶來的不適。蛋白質則可選擇魚類、雞肉、豆製品等較容易消化吸收的食物，避免因高溫而只吃水果或喝飲料，造成營養攝取不足。

不少人習慣一熱就喝冰水、吃冰消暑。莊可鈞提醒，過度食用冰品容易讓脾胃受寒，降低消化功能，長期下來反而容易腹瀉、腹脹、四肢無力。建議以常溫白開水、無糖茶飲或適量補充電解質取代冰飲，讓身體循序散熱，比快速降溫更符合健康原則。

生活作息方面，小暑期間應避免長時間曝曬於烈日下，外出記得做好防曬並適時補充水分。運動最好安排在清晨或傍晚，避免中午高溫時段，以健走、慢跑、伸展、瑜珈等溫和運動為主，有助於促進循環、改善睡眠，也能提升身體對高溫的適應能力。晚上則建議11點前就寢，睡前減少滑手機及攝取咖啡因，幫助大腦放鬆，提高睡眠品質。

若心煩、失眠、疲倦、胃口差等症狀持續數周，中醫會依照個人體質辨證論治。有些患者屬於心火偏旺，有些則是暑濕困脾、氣陰兩虛或肝鬱化火，因此治療方式也有所不同。除了中藥調理之外，也可搭配針灸治療，透過神門、內關、百會、安眠等穴位，幫助養心安神、改善睡眠，同時調節自律神經與提升身體機能。

莊可鈞說，小暑雖然是盛夏的開始，也是暑熱對人體影響逐漸加劇的重要節氣。養生重點不只是消暑，更要兼顧養心、健脾與祛濕，維持規律作息、均衡飲食及充足睡眠，才能減少心煩失眠、疲倦無力及腸胃不適等夏季常見問題，以健康的狀態迎接更加炎熱的大暑時節。

精華 FAQ

  • 因高溫與濕氣交互作用，人體易受暑邪、濕邪影響，出汗後水分與電解質流失，造成氣陰耗損；同時心火偏旺、情緒浮動，也會讓睡眠變差、精神不濟。

  • 可選冬瓜、絲瓜、苦瓜、小黃瓜、蓮藕、蓮子、百合、薏仁與綠豆等，幫助補水、清暑、健脾祛濕；蛋白質則以魚肉、雞肉、豆製品等較易消化者為主。

  • 應少吃冰品、少喝冰飲，改以常溫水或無糖茶補水；避免中午曝曬，運動選清晨或傍晚，並在晚上11點前就寢，減少滑手機與咖啡因，有助養心安神。

上一則

婦人天天「淚眼汪汪」非傷心 重建鼻淚管 無疤恢復快

下一則

三伏貼「冬病夏治」具免疫調節作用 中榮：呼吸道疾病改善滿意度達7成

延伸閱讀

7月7日小暑到 4生肖健康拉警報 養生把握「少動多靜」避陽氣外泄

7月7日小暑到 4生肖健康拉警報 養生把握「少動多靜」避陽氣外泄
夏季腹瀉小心暑邪 中醫揭3大體質警訊這樣調整脾胃

夏季腹瀉小心暑邪 中醫揭3大體質警訊這樣調整脾胃
盛夏熱浪灌冰飲補水對身體不好是真的嗎？營養師解答

盛夏熱浪灌冰飲補水對身體不好是真的嗎？營養師解答
21日迎夏至節氣 中醫提醒貪涼易損傷脾陽

21日迎夏至節氣 中醫提醒貪涼易損傷脾陽

熱門新聞

豪華郵輪、海上美景、自助美食，是不少人嚮往的度假方式；但對醫生來說，郵輪同時也是一個高度密集、接觸頻繁的移動空間。餐廳、電梯、扶手、娛樂設施都由大量乘客共同使用，一旦有人把病原體帶上船，就可能迅速傳播。示意圖。Image by MustangJoe from Pixabay

🎙️郵輪旅行最怕感染什麼？醫生解析如何降低傳染風險

2026-06-30 09:35
減重醫師蕭捷健認為，只要掌握正確的飲用方式，珍珠奶茶並不需要讓人如此擔心。 (示意圖／AI生成)

珍奶不發胖喝法 醫師曝「1時間喝」：碳水全進肌肉不變脂肪

2026-06-30 21:00
韋恩的食農生活指出，「老了要少吃肉、多吃菜」在長輩的飲食觀念裡幾乎是定論。料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Shameel mukkath ）

長者應多吃菜少吃肉？ 研究顛覆傳統：肉食者更容易活到百歲

2026-06-29 22:30
一項最新國際研究發現，每天增加1小時持續久坐行為，癌症死亡風險多10%。示意圖，與文中人士無關。(Photo by Azwedo L.LC on Unsplash)

國際研究：久坐每天多1小時 癌症死亡風險增10%

2026-07-04 13:49
許多人在酷暑中喜歡猛灌冰涼飲料，希望快速降低體溫，但這種涼爽感其實相當短暫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Maurício Mascaro）

盛夏熱浪灌冰飲補水對身體不好是真的嗎？營養師解答

2026-06-29 19:51
光田醫院心臟內科曾敏昇醫師透過心電圖揪出布魯格達氏症候群，當心臟肌肉裡的鈉離子通道不正常放電，導致發出的電訊異常，會出現致命性心搏過速與心跳異常。（光田醫院提供）

30歲女護理師睡覺中突發性OHCA 護理師丈夫發現緊急送醫救回

2026-06-30 05:22

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜