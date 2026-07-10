夏天除體味不用香水 靠這方法「每早1分鐘」就有效

體臭的主要來源其實是汗水與皮脂，透過淋浴能有效去除產生異味的根源；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，夏天除體味的關鍵在於用熱水有效洗去汗水與皮脂；早上短暫淋浴、晚上泡澡數分鐘，並避免過度搓洗與頻繁用肥皂，反而更能減少異味。

夏季高溫容易流汗，容易產生體味，成為不少人的困擾。醫師表示，預防體臭最重要的不是使用清潔用品，而是有效清除汗水與皮脂。醫師建議，每天早晨只要花一分鐘沖熱水澡，就能減少白天皮脂分泌；晚上則最好泡澡兩至五分鐘，比單純淋浴更能去除皮脂。

★汗水皮脂 主要體味來源

日本 醫師早坂信哉表示，體臭的主要來源其實是汗水與皮脂。當汗水與皮脂停留在皮膚表面後，會被皮膚上的細菌分解，進而產生令人不舒服的氣味。

因此，只要透過淋浴將汗水與皮脂沖洗乾淨，就能有效去除產生異味的根源。如果條件允許，一天沖幾次澡也沒有問題。

近年來，即使是年輕人，也開始出現所謂的「中年油脂臭」問題，但其形成機制其實沒有不同，都是皮脂與汗水被細菌分解後所造成。因此無論年齡大小，定期沖洗都有助於減少體味。

對於容易有體味的人，早坂特別推薦每天早上洗一次澡。根據東京瓦斯公司曾進行的一項研究，只要早晨花短短一分鐘淋浴，就能有效洗去一整晚累積的皮脂，並降低直到傍晚的皮脂分泌量。

因此，淋浴時間不需要太長。如果在外流汗後有機會沖澡，也建議隨時沖洗。至於水溫，雖然不需要非常精準，但建議設定在約41°C。

原因在於皮脂遇冷水容易凝固，不容易被沖掉，需要一定溫度才能順利清除；另外熱水從蓮蓬頭流到身體時，溫度本來就會稍微下降，因此設定41°C左右，實際接觸皮膚時溫度剛好適合清除皮脂。

如果希望早晨更快提神，也可以使用約42°C的熱水。較高溫的熱水有助於讓自律神經由副交感神經轉換成交感神經，使身體迅速清醒。不僅有助於減少皮脂，也能提升白天的精神狀態。

相較之下，早坂並不建議沖冷水澡，因為冷水無法有效去除皮脂。

★泡澡2分鐘 比沖澡有效

若以去除體味來說，泡澡的效果仍然優於單純淋浴。淋浴最大的優點是方便，無論早上或白天，只要有時間就能快速完成；但若希望真正清除皮脂與汙垢，泡澡仍是更好的選擇。

此外，洗澡的順序也有技巧。若希望清潔效果更好，建議先泡澡約四至五分鐘，再開始清洗身體。因為泡熱水後，皮膚角質層與皮脂會變得較柔軟，更容易將汙垢洗淨。

即使晚上時間不多，只要在睡前泡澡兩至五分鐘，也比單純沖澡更能清除汗水與皮脂。如果每天晚上都只有淋浴，很可能仍有部分皮脂殘留。

★用力搓洗 恐帶來反效果

早坂也提醒，「過度清潔」可能帶來反效果。人體皮膚表面存在大量正常菌叢，具有保護皮膚的重要功能。如果每次洗澡都大量使用肥皂或沐浴乳，而且用力搓洗，很可能連有益菌一起清除，導致皮膚菌叢失衡，如此一來可能更容易產生異味。

若經常用肥皂用力刷洗，不僅可能削弱皮膚屏障功能，也可能增加體味、造成乾燥、發癢等皮膚問題。因此，即使一天沖好幾次澡，也不建議每次都使用肥皂。白天若只是因流汗而沖澡，只要用熱水沖洗即可。

也不要使用粗糙的尼龍搓澡巾用力刷洗，否則容易破壞角質層，導致乾燥與搔癢。早坂表示，尼龍搓澡巾真正的用途應該是「起泡」，而不是拿來刷身體。

★綿密泡沫 輕輕清潔即可

應先將肥皂充分搓出綿密泡沫，再用雙手把泡沫輕輕塗抹在皮膚上，利用泡沫吸附汙垢，而不是靠摩擦去除髒汙。理想的泡沫應該濃密到放在手掌上翻轉也不會掉落，將泡沫覆蓋皮膚後，不需要停留太久，隨即沖洗即可。

沖澡時，也應特別針對皮脂分泌旺盛的部位，包括腋下、臀部、臉部、頭皮，以及胸口與背部中央等位置，多用熱水沖洗。至於四肢末端、手臂等皮脂分泌較少的部位，則不需要過度清潔。

市面上也有標榜除臭、防止體味的沐浴產品，有需要的人可以使用；如果必須頻繁使用肥皂，建議選擇含有神經醯胺等保濕成分的產品，可減少皮膚乾燥。

不過，早坂仍強調，過度使用肥皂可能破壞皮膚正常菌叢，因此他的基本建議仍是「不需要那麼常用肥皂」。若只是日常體味管理，多數情況下，以熱水將汗水與皮脂充分沖洗乾淨，就已經足夠。

醫師提醒，早晨一分鐘熱水淋浴可洗去夜間皮脂；示意圖。（圖／123RF）