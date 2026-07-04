不怕老、不怕騙 專家教AI時代樂齡生活三堂課

聯合報健康事業部與富邦人壽7月4日共同舉辦「樂齡專屬講座」，分享AI醫療、防詐及樂齡健康等實用知識，吸引近200位民眾參與。（聯合報健康事業部提供）

聯合報健康事業部與富邦人壽7月4日共同舉辦「樂齡專屬講座」，邀請富邦人壽法令遵循部律師謝宜珊、台北榮總健康管理中心科主任及心臟血管中心主治醫師張世霖、國策顧問及健康台灣推動委員會委員簡文仁，分享AI醫療、防詐及樂齡健康等實用知識，吸引近200位民眾參與。從熟齡族到90多歲長者都把握機會吸收新知，現場提問踴躍；簡文仁更帶領全場一起伸展運動，互動熱烈、笑聲不斷。

93歲申先生透過「聯合報」得知講座訊息，平時關注醫療新知及金融防詐，特地與太太及友人一同參加，笑說：「年紀愈大，愈要學習新知。」70歲陳小姐退休 前任職外商金融保險業，重視健康管理；60歲從事貿易的周小姐則認為，「趁現在還健康，多學一點，以後就用得到。」

AI讓健檢從一年一次 走向每天連續監測

「很多長輩都說，我每年都有做健康檢查，但健檢一年只有一天。」張世霖表示，AI與智慧醫療正讓健康管理從一年一次健檢，走向每天、即時、連續監測，提早發現異常、及早介入。

他分享，一名68歲企業董事長因反覆心悸、昏倒，多次就醫仍找不到病因，直到透過穿戴式心電圖長時間監測，才確診心房顫動，接受治療後恢復正常生活。張世霖指出，心房顫動是中風的重要危險因子，許多患者沒有明顯症狀，必須透過連續監測才能發現。

現場他邀請民眾掃描QR Code，以手機鏡頭體驗AI生理量測，不少人立刻拿起手機嘗試。他也提醒，AI可作為健康管理工具，但「真正要了解自己的身體狀況，一定要到醫院找專業醫師評估。」

AI讓詐騙更逼真 防詐關鍵在「停、看、查證」

謝宜珊指出，AI詐騙的核心不是技術，而是「模仿信任、操控情緒」，只要聽到對方要求「急著處理、製造恐懼、保證獲利、要求保密」，就應提高警覺。「當你覺得有一點怪，就要主動查證，而不是急著照做。」

謝宜珊也提醒，接到陌生電話時，若對方遲遲不說話，不必急著回應「喂、你是哪位？」因為不排除有心人士藉機蒐集聲音樣本，作為AI變聲素材。若接到親友求救、投資邀約或檢警來電等可疑情境，最重要的是先中斷對話，再透過原本熟悉的電話、官方網站等管道自行查證，而非依照對方提供的聯絡方式回撥。

現場民眾提問，若網購貨到付款後，打開卻發現內容物與商品不符，該如何保障自身權益？謝宜珊建議開箱全程錄影，保留證據再循平台退貨，此外，網購應透過具第三方支付機制的平台交易，避免個人對個人直接匯款。

不要怕老！多說「我們」少說「我」更幸福

「老是好事，老是祝福，不用怕老。」簡文仁表示，樂活人生有三大支柱：健康、安全與參與，其中安全涵蓋居家、交通及財務安全，參與則是維持與社會的連結，避免孤獨。

他指出，AI可協助「腦動、身動、互動」，例如透過智慧工具學習新知、掌握身體狀況及拓展人際互動。他笑說：「要多講『我們』，少講『我』，一直『我怎麼樣、我怎麼樣』，那是有病；『我們怎麼樣』，才會幸福。」他也提醒，運動沒有標準答案，「你是你最好的教練。」應依自身狀況調整強度。現場他帶領全場做肩頸及肩胛骨伸展操，民眾紛紛起身跟著做。

AI帶來便利，也帶來新的挑戰。這場講座從健康、防詐到樂齡運動，協助民眾建立正確觀念，學會善用科技、照顧自己，也提醒大家唯有持續學習、保持健康、與社會保持連結，才能在AI時代安心樂活、自在迎向人生下半場。

聯合報健康事業部與富邦人壽7月4日共同舉辦「樂齡專屬講座」，左起為聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、國策顧問及健康台灣推動委員會委員簡文仁、富邦人壽法令遵循部律師謝宜珊、台北榮總健康管理中心科主任及心臟血管中心主治醫師張世霖。（聯合報健康事業部提供）

聯合報健康事業部與富邦人壽7月4日共同舉辦「樂齡專屬講座」，富邦人壽法令遵循部律師謝宜珊提醒，AI讓詐騙更逼真，防詐關鍵在「停、看、查證」。（聯合報健康事業部提供）

聯合報健康事業部與富邦人壽7月4日共同舉辦「樂齡專屬講座」，台北榮總健康管理中心科主任、心臟血管中心主治醫師張世霖（左）以AI居家醫療為主題，現場民眾踴躍提問。（聯合報健康事業部提供）

聯合報健康事業部與富邦人壽7月4日共同舉辦「樂齡專屬講座」，國策顧問及健康台灣推動委員會委員簡文仁帶領全場一起伸展運動，互動熱烈、笑聲不斷。（聯合報健康事業部提供）