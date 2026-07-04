國際研究：久坐每天多1小時 癌症死亡風險增10%

久坐不只腰痠背痛，罹癌風險恐也上升，一項最新國際研究發現，每天增加1小時持續久坐行為，癌症 死亡風險多10%；若能改為體能活動，依時間長短或劇烈程度，風險最多可降22%。

英國與澳洲 的研究團隊台灣時間7月3在國際期刊「公共科學圖書館：醫學」（PLOS Medicine）發表一篇研究，透過9萬1292名參與英國Biobank的人體資料，追蹤11至13年，從中尋找長時間久坐與癌症發病率和死亡率的關係。

對台灣民眾而言，「久坐」是學生、上班族及高齡族群常見的生活型態，該研究發現，每天每增加1小時久坐，癌症死亡風險增加10%；相反地，若改每天每增1小時間歇性久坐，癌症死亡風險就會降低19%。此外，若以身體活動取代久坐，每天1小時輕度活動，風險降低12%；30分鐘中度體能，風險降低8%；5分鐘劇烈體能活動，風險降低22%。

台灣科技媒體中心（SMC）近日也找來台灣專家分析該研究；台灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所優聘教授廖邕表示，該研究對象來自英國生物資料庫，參與者可能偏向較健康且社經地位較高的族群，可能有健康志願者偏差，也與台灣環境及民眾不同。

不過，廖邕認為，該研究採用客觀穿戴式裝置測量，並經長時間追蹤評估癌症發生與死亡風險，具相當參考價值。

廖邕指出，研究已相當一致地指出，長時間久坐與較高的第二型糖尿病、心血管疾病、代謝性疾病及全因死亡風險有關。特別是每日累積大量靜態時間，例如長時間坐著、斜躺或躺著，且期間很少起身活動或中斷久坐者，其健康風險可能更高。

因此，這項研究提醒了民眾，日常健康促進不應只關注「有沒有運動」，也應重視「久坐」所可能帶來的健康風險。廖邕建議，一般民眾可減少每日整體久坐時間，如部分工作時間採用站立辦公，看電視或追劇時穿插站立或輕度活動，以及選擇較具活動性的通勤方式，如步行或騎乘U-Bike等，都有助減少整體久坐時間。