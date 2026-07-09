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竹筍含膳食纖維有助增加飽足感 少做1事恐腹脹便祕

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竹筍富含膳食纖維及鉀離子，專家分享飲食應注意事項；示意圖。(圖/台北市農會提供)
竹筍富含膳食纖維及鉀離子，專家分享飲食應注意事項；示意圖。(圖/台北市農會提供)

AI摘要

文章摘要整理：

綠竹筍含高纖與鉀離子，適量可助消化與控制體重，但若吃多又缺水，可能引發腹脹便祕，腎臟病與腸胃敏感者更需留意。

夏季正值綠竹筍盛產期，民眾也有許多方式料理這個人氣時令食材。不過，專家提醒，竹筍富含膳食纖維及鉀離子，其中膳食纖維有助增加飽足感，但若攝取過多卻未補充足夠水分，反而可能引發腹脹、便祕，而鉀離子攝取過量則可能增加腎臟及心臟負擔。因此若為腸胃功能較差、腸躁症及慢性腎臟病患者，都應特別留意食用量。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，綠竹筍最大的特色正是在於膳食纖維含量高，易使人有飽足感，並與促進腸道蠕動有關，因此對想控制體重的減重者，或本身有糖尿病、三高（高血糖、高血壓、高血脂）等族群來說，是不錯的蔬食選項。但建議同時搭配足夠水分，一般民眾每天飲水量可依體重乘以30至35毫升估算，尤其夏季流汗量較大，不要等到口渴才補水，宜分多次喝、慢慢喝，較有助於身體吸收。

許惠玉也說，許多人認為膳食纖維吃得愈多愈好，但纖維通常也應搭配水分才能發揮效果，而若攝取大量高纖食物卻沒有補充相應水分，反而可能讓糞便變得乾硬，造成腹部脹痛、便祕。她也提醒，民眾若吃下大量高纖食物後仍長時間沒有排便，且出現消化系統的不適症狀，就應檢視是否為水分補充不足。

也因如此，許惠玉提醒，腸胃功能較弱的民眾，包括胃食道逆流患者、腸胃敏感者及腸躁症患者來說，不宜一次攝取過多，以免增加腸胃負擔。此外，綠竹筍的鉀離子含量較高，因此慢性腎臟病患者也不建議大量食用，以免過多鉀離子堆積在體內無法及時排除，進而增加心臟負擔。

至於部分民眾擔心竹筍含普林，許惠玉則說，竹筍屬於中低普林食物，每100公克約含60至65毫克普林，對大多數民眾而言，適量食用竹筍仍屬均衡飲食的一部分。若為痛風病史者，在非急性發作期仍可依醫師或相關專業人員指示適量食用，不必過度擔心。而比起竹筍，更應留意避免攝取含糖飲料、酒精及動物內臟等較高風險食物。

針對何謂「適量」，許惠玉說，營養學上推廣的「蔬果579」，是指兒童、成年女性與男性每天分別應攝取五份、七份及九份的蔬果，其中蔬菜與水果的比例分別為兒童3:2、成年女性4:3、成年男性5:4，每份重約100克。除了份量需留意是否足夠，更可融入「彩虹原則」均衡挑選紅、橙、綠、白、紫藍等各色蔬果，並將這些蔬果平均分配在每天的飲食當中。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/

精華 FAQ

  • 因為綠竹筍膳食纖維含量高，能增加飽足感並幫助腸道蠕動，對想減重、控制血糖及三高族群而言，是較好的蔬食選擇之一。

  • 膳食纖維需要水分配合才能發揮效果，若攝取很多高纖食物卻喝水不足，糞便容易變乾硬，進而造成腹脹、排便困難甚至便祕。

  • 腸胃功能較弱、胃食道逆流、腸胃敏感或腸躁症患者，不宜一次吃太多；慢性腎臟病患者也要留意鉀離子攝取，避免增加身體負擔。

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