手抖很常見 未必是巴金森氏症 10大原因一次看

醫師提醒，手部顫抖可能由藥物、生活習慣、疾病或神經系統異常所引起，若顫抖持續惡化或伴隨僵硬失衡，應及早就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 手抖不一定是巴金森氏症，壓力、低血糖、睡眠不足與咖啡因都可能引起。

手抖不一定是巴金森氏症，壓力、低血糖、睡眠不足與咖啡因都可能引起。 重點二： 若顫抖新出現且持續惡化，或合併僵硬、步態改變等症狀應盡快就醫。

若顫抖新出現且持續惡化，或合併僵硬、步態改變等症狀應盡快就醫。 重點三：原發性顫抖症比巴金森氏症常見，巴金森則多為單側靜止性顫抖。

許多人發現自己的手會不自主顫抖，擔心是否罹患巴金森氏症或其他棘手疾病。神經科醫師指出，手抖其實相當常見，原因從壓力、睡眠不足、低血糖，到藥物副作用與神經系統疾病都有可能。了解手抖背後的原因，才能判斷何時只需調整生活習慣，何時應盡快就醫檢查。

手抖一定病了？

Wellstar Health System神經科醫師科甘蒂（Archana Koganti）表示，手部顫抖可能由藥物、生活習慣、疾病或神經系統異常所引起。

部分抗憂鬱藥物、氣喘吸入劑，以及安非他命、咖啡因等刺激性物質都可能造成顫抖。此外，停止使用某些物質後產生的戒斷反應，也可能導致手抖。

不過，如果顫抖是新出現的症狀、持續惡化、影響日常生活，或伴隨身體僵硬、平衡感變差等問題，應盡快就醫評估。

1.正常生理性顫抖

美國Mercy Medical Center神經科醫師伯恩海默（James Bernheimer）指出，每個人的身體其實都存在微幅震動，稱為「生理性顫抖」。由於人體無法完全靜止，因此手部隨時都會有細微抖動，只是幅度通常小到肉眼難以察覺。

若將手臂向前伸直保持不動，仔細觀察手指，可能會發現輕微顫動，這屬於正常現象。

2.情緒壓力過大

當人感到緊張、焦慮、興奮或憤怒時，交感神經系統會被啟動，促使腎上腺分泌腎上腺素。此時可能出現心跳加快、呼吸急促、流汗以及手部顫抖等反應，也就是俗稱的「戰鬥或逃跑反應」。

因此，在重要簡報、考試或面試前出現手抖，其實是身體正常的壓力反應。

3.血糖過低

紐約長老會醫院神經外科醫師卡普利特（Michael G. Kaplitt）表示，大腦無法自行製造葡萄糖，因此當血糖過低時，大腦功能會比其他器官更早受到影響。

如果長時間未進食，部分人可能會出現頭暈、冒冷汗及手部顫抖等症狀。

4.睡眠不足

長期睡眠不足會使身體處於壓力狀態。為了維持清醒，身體會分泌更多腎上腺素，進而增加心臟負擔，並可能引發四肢顫抖。

成年人一般建議每晚睡眠7至9小時，若長期睡眠不足，除了手抖之外，也可能提高心血管疾病風險。

營養師提醒，喝太多咖啡，恐會出現心悸或手抖；示意圖。（圖／123RF）

5.咖啡因攝取過量

許多人都有喝太多咖啡後出現心悸或手抖的經驗。咖啡、茶及能量飲料中的咖啡因屬於刺激物，會影響自主神經系統，使人產生焦躁與顫抖感。

此外，長期濫用酒精或娛樂性藥物，也可能損害負責平衡與精細動作控制的小腦，進而導致手抖。

部分甲狀腺功能低下患者若服藥過量，也可能出現顫抖症狀。（本報資料照片）

6.藥物副作用

根據美國國家醫學圖書館資料，許多藥物都可能造成顫抖。藥物引起的手抖通常是非自主性的，常發生在手臂、雙手或頭部維持特定姿勢時。若近期開始服用新藥後出現手抖，應主動向醫師或藥師諮詢。

7.甲狀腺功能異常

甲狀腺位於頸部前方，負責調控人體能量代謝。當甲狀腺功能亢進時，體內甲狀腺素分泌過多，可能導致心悸、焦躁及手抖。

卡普利特醫師指出，部分甲狀腺功能低下患者若服藥過量，也可能出現顫抖症狀。

8.心因性顫抖

部分憂鬱症、創傷後壓力症候群（PTSD）等心理疾病患者，可能出現心因性顫抖。由於其成因與潛意識心理因素有關，因此症狀表現差異很大，也較難診斷。醫師通常需要排除其他疾病後，才會考慮此類原因。

9.原發性顫抖症

卡普利特表示，原發性顫抖症其實比巴金森氏症常見5至10倍，這類顫抖多發生在執行動作時，例如喝水、寫字、使用餐具時手開始抖動，因此又被稱為「動作性顫抖」。

原發性顫抖症通常不代表有其他嚴重疾病，但嚴重時可能影響工作與生活品質。此外，約60%的患者有家族病史，因此具有一定遺傳傾向。

10.巴金森氏症或多發性硬化症

巴金森氏症與多發性硬化症都是影響神經系統的重要疾病。巴金森氏症是因腦內產生多巴胺的神經細胞逐漸退化所致，患者常出現典型的「靜止性顫抖」。

卡普利特指出，巴金森氏症患者即使什麼都不做，手也會自行顫抖，而且通常先從身體單側開始，再逐漸擴散到其他部位；還可能伴隨肌肉僵硬、步態改變及語言障礙等症狀。

多發性硬化症則屬於自體免疫疾病，會攻擊神經纖維外層的保護鞘。雖然部分症狀與巴金森氏症相似，但MRI磁振造影通常能發現異常病灶。

手抖該怎麼辦？

若手抖與壓力、睡眠不足、飢餓或咖啡因攝取過量有關，通常可透過改善生活習慣獲得緩解，例如：

保持充足睡眠。

．減少咖啡因攝取。

．規律進食避免低血糖。

．學習減壓與情緒管理。

若顫抖持續存在、症狀加重，或伴隨其他神經症狀，應盡早就醫。看診前，建議記錄顫抖發生的時間與情況，例如是否在緊張時加劇、是否只在使用手機或拿東西時出現，以及是否有家族病史，同時準備目前服用的藥物清單。若有飲酒或藥物使用習慣，也應如實告知醫師，以利找出真正原因並接受適當治療。

巴金森氏症（Parkinson's disease）

巴金森氏症是僅次於阿茲海默症的常見神經退化性疾病。主因為腦內分泌多巴胺的神經細胞退化，是一種慢性的中樞神經系統退化疾病，因大腦基底核的多巴胺神經元漸進性死亡所致。

好發年齡：多在50至60歲以上。

四大核心症狀：

靜止性顫抖（常從單側手部開始）

肌肉僵直（關節活動阻力變大）

動作遲緩（如面具臉、寫字變小）

步態不穩（小碎步、易跌倒）

治療：目前無法根治，但可透過藥物（如左旋多巴）或深腦刺激術（DBS）有效改善症狀並延緩惡化。

醫師提醒，長期睡眠不足會使身體處於壓力狀態，進而增加心臟負擔，並可能引發四肢顫抖；示意圖。（圖／123RF）