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黃豆芽蛋白質 是綠豆芽2.3倍

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綠豆芽、黃豆芽熱量都偏低，100公克皆不到50大卡，對想減肥或體態管理的人來說，...
綠豆芽、黃豆芽熱量都偏低，100公克皆不到50大卡，對想減肥或體態管理的人來說，都是高CP值的蔬菜選擇。(圖/123RF)

豆芽在台灣料理中十分常見，不論是炒菜、涼拌或煮湯都好吃，既便宜又營養，是許多人冰箱裡的常備蔬菜。市面上的豆芽常見有2種，綠豆發芽的「綠豆芽」，以及由黃豆發芽的「黃豆芽」。除了黃豆芽「頭」比較大、比較硬之外，兩者還有什麼區別？營養師點出兩者營養成分的差別，也教大家如何依個人需求挑選、吃得更營養。

雖然綠豆芽、黃豆芽同樣都叫「豆芽」，長得也相似，但營養成分並不相同。台灣營養師黃雅鈺表示，綠豆本屬於澱粉類，在發芽後「變身」為蔬菜類，每100公克熱量僅約21大卡，非常適合減脂、管理體重的族群。其中，綠豆芽維生素C含量較高，約為黃豆芽的2倍，且口感清脆，常用於清炒或涼拌。

相較之下，黃豆芽由黃豆發芽而成，而黃豆本身就是蛋白質來源，發芽後同樣歸類為蔬菜，但仍黃豆本身的優質植物蛋白，每100公克含量5.3公克，是綠豆芽的2.3倍。除了蛋白質之外，膳食纖維也高出3倍，鉀與胺基酸含量同樣相對較高，口感較為紮實，常用在燉煮、加入湯品或煮火鍋。

黃雅鈺指出，如果是素食者、正在控制體重但希望提高飽足感，或想增加植物性蛋白質攝取量、吃得更有營養，黃豆芽的蛋白質、膳食纖維和鉀都相對較高，會是更合適的選擇。

如果近期偏好清爽開胃、且出鍋快速的料理，則建議可以選擇綠豆芽。除了維生素 C含量高於黃豆芽，綠豆芽價格也親民、好取得，更是炎熱天氣下常見的配菜。另外，綠豆芽、黃豆芽熱量都偏低，100公克皆不到50大卡，對想減肥或體態管理的人來說，都是高CP值的蔬菜選擇。

專家建議民眾，應挑選帶有根部、莖部細瘦，呈現自然淺褐色的豆芽菜，避免外觀過白、聞起有異味。資料也顯示，芽菜類莖葉細小易藏污納垢，因此市售生鮮芽菜類商品，還是要充分沖洗、加熱後再食用。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）

綠豆芽、黃豆芽熱量都偏低，100公克皆不到50大卡，對想減肥或體態管理的人來說，...
綠豆芽、黃豆芽熱量都偏低，100公克皆不到50大卡，對想減肥或體態管理的人來說，都是高CP值的蔬菜選擇。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 黃豆芽由黃豆發芽而成，蛋白質每百克約5.3公克，是綠豆芽的2.3倍，且膳食纖維、鉀與胺基酸也較高；綠豆芽則以維生素C較多、口感清脆見長。

  • 素食者、想增加植物性蛋白質攝取，或正在控制體重但希望提升飽足感的人，較適合選黃豆芽。它的蛋白質與纖維較高，能讓料理更有營養也更耐餓。

  • 建議挑選帶根部、莖部細瘦、顏色自然淺褐的豆芽，避免過白或有異味。芽菜類容易藏污納垢，買回後要充分沖洗，並以加熱後食用較安全。

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